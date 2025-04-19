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Российские военные пресекли попытки ВСУ прорваться в Белгородскую область - Герасимов

Российские военные пресекли попытки ВСУ прорваться в Белгородскую область - Герасимов - 19.04.2025 Украина.ру

Российские военные пресекли попытки ВСУ прорваться в Белгородскую область - Герасимов

Потерпев неудачу в курском приграничье, ВСУ попытались осуществить прорыв в Белгородскую область. Об этом 19 апреля сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным

2025-04-19T17:36

2025-04-19T17:36

2025-04-19T17:36

новости

россия

белгородская область

демидовка

валерий герасимов

владимир путин

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"Потерпев неудачу в курском приграничье, противник (ВСУ - ред.) попытался осуществить прорыв в Белгородскую область в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка. Они как раз примыкают к Курской области", - сказал Герасимов.Он добавил, что эти попытки были пресечены.По его словам, сейчас в районе Демидовки противника нет, вся территория зачищена.Что касается Курской области, Герасимов доложил, что основная часть территории (99,5 процента) освобождена."Осталось два участка, где идут боевые действия. Это район населенных пунктов Олешня и Горналь. Они находятся непосредственно у границы с Украиной", - сказал Герасимов.Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ также заверил, что все шесть российских группировок ведут наступление на 11 направлениях.Подробнее об обстановке в зоне СВО - в материале Путин назвал ситуацию в зоне СВО благоприятной для России на сайте Украина.ру.

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новости, россия, белгородская область, демидовка, валерий герасимов, владимир путин