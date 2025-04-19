Если ВСУ будут стрелять, мы ответим: как в Донецке отнеслись к пасхальному перемирию
22:53 19.04.2025 (обновлено: 01:23 20.04.2025)
© Александр ЧаленкоПасхальное перемирие 2025 года: донецкие школьники Андрей и Паша
© Александр Чаленко
Корреспондент издания Украина.ру опросил жителей Донецка по поводу их отношения к объявленному президентом Путиным перемирия на Пасху, которое началось с 18.00 часов 19 апреля, и которое должно закончиться в 00.00 часов 20 апреля
Донецк хорошо смотрится поздней весной, летом и ранней осенью, когда стоит теплая погода. Всё покрыто зеленью, можно ходить по городу раздетым, а горожане и гости столицы высыпают на улицы: погреться на солнышке, поболтать, подышать свежим воздухом, встретиться с друзьями. Зимой и осенью столица Донбасса мрачная, неприветливая, а в теплое время года наоборот – уютная, красивая, южная.
С начала этой недели в столице установилась почти летняя погода – свыше 20 градусов. Страшных обстрелов, посреди которых город прожил с весны 2022 по весну 2024 года, больше нет, а значит можно гулять спокойно и ничего не опасаться, чем дончане не преминули воспользоваться. О войне напоминает только комендантский час в будничные дни, начинающийся с 23.00, иногда работа ПВО, сбивающая ракеты и дроны, пытающиеся прорваться в город, но им не дает это сделать "Купол Донбасса". Напоминают о войне и многочисленные военнослужащие, а так Донецк уже переходит на мирные рельсы.
© Александр ЧаленкоВечерний Донецк накануне Пасхи 2025 года
© Александр Чаленко
Вечерний Донецк накануне Пасхи 2025 года
Все дончане, у которых корреспондент издания Украина.ру спрашивал об их отношении к Пасхальному перемирию, которое Владимир Путин объявил накануне, узнали о нем от корреспондента Украина.ру. Также все опрошенные его поддержали. Никто не был за войну в этот отрезок времени.
- Да вы понимаете, у нас сейчас и так перемирие. Обстрелов же нет. Вроде как мир, - говорит Вадим, профессиональный химик 58 лет отроду, пузатый мужик, передвигающийся с палочкой. – Я вообще за мир. Пусть его сразу и устанавливают.
- Прям по линии боевого соприкосновения?
- Прям по линии. Еще раз, я за мир. Я вообще на последних выборах голосовал за Иисуса Христа…
- А что, разве был такой кандидат?
- Не был, но я условно говорю. Нам нужен мир.
© Александр ЧаленкоВечерний Донецк накануне Пасхи 2025 года
© Александр Чаленко
Вечерний Донецк накануне Пасхи 2025 года
Подхожу к двум девушкам лет двадцати с чем-то - Лере и Маргарите. Они сидят на лавочке, мирно курят электронные сигареты. Студентки. Учатся в Донецком национальном университете экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. Они поддерживают перемирие.
- Девчонки, а как вы относитесь к жителям Украины?
- Нормально. У нас есть одноклассница. Учились с ней до старших классов, а потом ее родители переехали вроде как в Винницкую область, учится сейчас в Харькове. Мы с ней общаемся по интернету, но тему войны не затрагиваем. Просто знаем, что сразу начнем ссориться: мы будем за своих, она – за своих…
Иду к парочке – молодым парню и девушке. Обоим лет под тридцать. Они тоже положительно относятся к перемирию. В ходе разговора выясняется, что парень военнослужащий. Мобилизованный. Позывной "Арсен". Служит уже два года. Оказалось, что они не местные. Сами из Республики Марий Эл, из Йошкар-Олы. Семейная пара. Есть ребенок. Жена просто приехала навестить мужа.
- Ну как вы чувствуете, в Донецке живут русские или хохлы?
- В большинстве русские, но есть и хохлы, - это отвечает жена, очень недовольная чем-то женщина в очках.
- А как вы их, хохлов определяете?
- По произношению.
- Но у всех дончан одинаковое южнорусское произношение, у всех фрикативная "г". А где вам хохлушка попалась?
Жена сурово так: в магазине, хлеб нам продавала.
Тут Арсен начинает смеяться:
- Да она с ней поссорилась…
- Поэтому хохлушкой ее считает?
Снова спрашиваю у жены:
- А как вам Донецк? Нравится? Красивый город или нет?
Жена смотрит куда-то в одну точку, медленно выдавливает из себя:
- Сервис у вас тут плохой: нет такси, доставки…
На этом разговор заканчиваю. От себя скажу: есть в Донецке и такси, и доставка, и всегда все это было все 11 лет войны.
© Александр Чаленко
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© Александр Чаленко
Рядом веселится молодежь. Человек пятнадцать. Все школьники. Возраст 13-14 лет. Практически у всех отцы или близкие родственники воюют или воевали. Ребята все за перемирие, да и за мир.
Спрашиваю у 14-летнего Андрея, молодого, по-модному стриженного парня с белыми перьями на волосах:
- Вот ты всю жизнь прожил на войне. Мирной жизни не знаешь. Как это жить все время на войне?
- Я вырос на Азотном, в Куйбышевском районе. Война – это обстрелы 24 на 7. Страшно. Помню, как наш дом обстреляли, все окна повылетали. Не выйти на улицу, не погулять. Только построили детские площадки, а их разбила артиллерия. Отец у меня воюет. Мы купили квартиру здесь, в Калининском районе, переехали с Киевского района.
- Что для тебя мир?
- Это когда можно спокойно и свободно перемещаться из одного района Донецка в другой. И когда хочешь. Но, конечно, не в комендантский час.
- Хочешь, чтоб его отменили?
- Конечно, хочу. Тогда бы гулял до часу-двух ночи.
Рядом с ним стоит его друг Паша.
- Я за перемирие, но если будут лупить по нам, то мы сразу должны ответить. У меня дядька воюет. Я его два года не видел, а недавно он вернулся. Раненный – в ногу и рядом с глазом.
- Парни, курите?
Смеются:
- Курим.
- Пьете?
- Нет.
Рядом с ними тусуется Андрей. Ему тоже 14 лет.
- У меня мама военкор и волонтер
- Военкор? А как фамилия?
- Анастасия Михайловская.
Не скрою, я обрадовался:
- Да это же моя хорошая знакомая. Мы с ней 11 лет знакомы. А ну звони маме…
Андрей звонит. Настя только-только подъезжает к Донецку. Андрей, пока мамы нет, на попечении старшего брата, которому 23 года.
Петербурженка Анастасия Михайловская живет в Москве недалеко от офиса издания Украина.ру, первым браком была замужем за советским актером Никитой Михайловским, ставшим знаменитым по фильму "Вам и не снилось". У Насти от него старшая дочь. Сыновья от другого мужа. Настя волонтерит много лет в Донецке. У нее тут квартира. Дети-москвичи при ней. Им в столице Донбасса нравится, им тут хорошо. ОНи давно интегрировались в донецкую среду.
Нужно сказать, что Настя возит в Донбасс только гуманитарку. Никакого оружия или дронов. Говорит, что не хочет, чтобы из-за нее погибал чей-то сын, пусть даже и украинский. Она хочет, чтобы ее помощь никогда не убивала.
Со школьниками тусуется двадцатилетний донецкий военнослужащий с позывным "Артист". Так его прозвал командир из-за того, что "Артист" постоянно писал видео для тик-тока. Парень участвовал в битве за Авдеевку:
- Я тоже за перемирие… Но Донбасс все же освободить надо полностью. Без этого мира никогда не будет.
Мне остается только с ним согласиться.
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