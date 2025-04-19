Если ВСУ будут стрелять, мы ответим: как в Донецке отнеслись к пасхальному перемирию - 20.04.2025 Украина.ру
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Если ВСУ будут стрелять, мы ответим: как в Донецке отнеслись к пасхальному перемирию
Если ВСУ будут стрелять, мы ответим: как в Донецке отнеслись к пасхальному перемирию - 20.04.2025 Украина.ру
Если ВСУ будут стрелять, мы ответим: как в Донецке отнеслись к пасхальному перемирию
Корреспондент издания Украина.ру опросил жителей Донецка по поводу их отношения к объявленному президентом Путиным перемирия на Пасху, которое началось с 18.00 часов 19 апреля, и которое должно закончиться в 00.00 часов 20 апреля
2025-04-19T22:53
2025-04-20T01:23
эксклюзив
донецк
донбасс
авдеевка
владимир путин
днр
александр чаленко
украина.ру
вооруженные силы украины
новости сво
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Донецк хорошо смотрится поздней весной, летом и ранней осенью, когда стоит теплая погода. Всё покрыто зеленью, можно ходить по городу раздетым, а горожане и гости столицы высыпают на улицы: погреться на солнышке, поболтать, подышать свежим воздухом, встретиться с друзьями. Зимой и осенью столица Донбасса мрачная, неприветливая, а в теплое время года наоборот – уютная, красивая, южная.С начала этой недели в столице установилась почти летняя погода – свыше 20 градусов. Страшных обстрелов, посреди которых город прожил с весны 2022 по весну 2024 года, больше нет, а значит можно гулять спокойно и ничего не опасаться, чем дончане не преминули воспользоваться. О войне напоминает только комендантский час в будничные дни, начинающийся с 23.00, иногда работа ПВО, сбивающая ракеты и дроны, пытающиеся прорваться в город, но им не дает это сделать "Купол Донбасса". Напоминают о войне и многочисленные военнослужащие, а так Донецк уже переходит на мирные рельсы.Все дончане, у которых корреспондент издания Украина.ру спрашивал об их отношении к Пасхальному перемирию, которое Владимир Путин объявил накануне, узнали о нем от корреспондента Украина.ру. Также все опрошенные его поддержали. Никто не был за войну в этот отрезок времени.- Да вы понимаете, у нас сейчас и так перемирие. Обстрелов же нет. Вроде как мир, - говорит Вадим, профессиональный химик 58 лет отроду, пузатый мужик, передвигающийся с палочкой. – Я вообще за мир. Пусть его сразу и устанавливают.- Прям по линии боевого соприкосновения?- Прям по линии. Еще раз, я за мир. Я вообще на последних выборах голосовал за Иисуса Христа…- А что, разве был такой кандидат?- Не был, но я условно говорю. Нам нужен мир.Подхожу к двум девушкам лет двадцати с чем-то - Лере и Маргарите. Они сидят на лавочке, мирно курят электронные сигареты. Студентки. Учатся в Донецком национальном университете экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. Они поддерживают перемирие.- Девчонки, а как вы относитесь к жителям Украины?- Нормально. У нас есть одноклассница. Учились с ней до старших классов, а потом ее родители переехали вроде как в Винницкую область, учится сейчас в Харькове. Мы с ней общаемся по интернету, но тему войны не затрагиваем. Просто знаем, что сразу начнем ссориться: мы будем за своих, она – за своих…Иду к парочке – молодым парню и девушке. Обоим лет под тридцать. Они тоже положительно относятся к перемирию. В ходе разговора выясняется, что парень военнослужащий. Мобилизованный. Позывной "Арсен". Служит уже два года. Оказалось, что они не местные. Сами из Республики Марий Эл, из Йошкар-Олы. Семейная пара. Есть ребенок. Жена просто приехала навестить мужа.- Ну как вы чувствуете, в Донецке живут русские или хохлы?- В большинстве русские, но есть и хохлы, - это отвечает жена, очень недовольная чем-то женщина в очках.- А как вы их, хохлов определяете?- По произношению.- Но у всех дончан одинаковое южнорусское произношение, у всех фрикативная "г". А где вам хохлушка попалась?Жена сурово так: в магазине, хлеб нам продавала.Тут Арсен начинает смеяться:- Да она с ней поссорилась…- Поэтому хохлушкой ее считает?Снова спрашиваю у жены:- А как вам Донецк? Нравится? Красивый город или нет?Жена смотрит куда-то в одну точку, медленно выдавливает из себя:- Сервис у вас тут плохой: нет такси, доставки…На этом разговор заканчиваю. От себя скажу: есть в Донецке и такси, и доставка, и всегда все это было все 11 лет войны.Рядом веселится молодежь. Человек пятнадцать. Все школьники. Возраст 13-14 лет. Практически у всех отцы или близкие родственники воюют или воевали. Ребята все за перемирие, да и за мир.Спрашиваю у 14-летнего Андрея, молодого, по-модному стриженного парня с белыми перьями на волосах:- Вот ты всю жизнь прожил на войне. Мирной жизни не знаешь. Как это жить все время на войне?- Я вырос на Азотном, в Куйбышевском районе. Война – это обстрелы 24 на 7. Страшно. Помню, как наш дом обстреляли, все окна повылетали. Не выйти на улицу, не погулять. Только построили детские площадки, а их разбила артиллерия. Отец у меня воюет. Мы купили квартиру здесь, в Калининском районе, переехали с Киевского района.- Что для тебя мир?- Это когда можно спокойно и свободно перемещаться из одного района Донецка в другой. И когда хочешь. Но, конечно, не в комендантский час.- Хочешь, чтоб его отменили?- Конечно, хочу. Тогда бы гулял до часу-двух ночи.Рядом с ним стоит его друг Паша.- Я за перемирие, но если будут лупить по нам, то мы сразу должны ответить. У меня дядька воюет. Я его два года не видел, а недавно он вернулся. Раненный – в ногу и рядом с глазом.- Парни, курите?Смеются:- Курим.- Пьете?- Нет.Рядом с ними тусуется Андрей. Ему тоже 14 лет.- У меня мама военкор и волонтер- Военкор? А как фамилия?- Анастасия Михайловская.Не скрою, я обрадовался:- Да это же моя хорошая знакомая. Мы с ней 11 лет знакомы. А ну звони маме…Андрей звонит. Настя только-только подъезжает к Донецку. Андрей, пока мамы нет, на попечении старшего брата, которому 23 года.Петербурженка Анастасия Михайловская живет в Москве недалеко от офиса издания Украина.ру, первым браком была замужем за советским актером Никитой Михайловским, ставшим знаменитым по фильму "Вам и не снилось". У Насти от него старшая дочь. Сыновья от другого мужа. Настя волонтерит много лет в Донецке. У нее тут квартира. Дети-москвичи при ней. Им в столице Донбасса нравится, им тут хорошо. ОНи давно интегрировались в донецкую среду. Нужно сказать, что Настя возит в Донбасс только гуманитарку. Никакого оружия или дронов. Говорит, что не хочет, чтобы из-за нее погибал чей-то сын, пусть даже и украинский. Она хочет, чтобы ее помощь никогда не убивала.Со школьниками тусуется двадцатилетний донецкий военнослужащий с позывным "Артист". Так его прозвал командир из-за того, что "Артист" постоянно писал видео для тик-тока. Парень участвовал в битве за Авдеевку:- Я тоже за перемирие… Но Донбасс все же освободить надо полностью. Без этого мира никогда не будет.Мне остается только с ним согласиться.Читайте также интервью, которое взял Александр Чаленко на Херсонском фронте Позывной "Урал": Мы готовы к освобождению Херсона, и я хочу идти туда первым
донецк
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Александр Чаленко
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эксклюзив, донецк, донбасс, авдеевка, владимир путин, днр, александр чаленко, украина.ру, вооруженные силы украины, новости сво, сво, война на украине
Эксклюзив, Донецк, Донбасс, Авдеевка, Владимир Путин, ДНР, Александр Чаленко, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, новости СВО, СВО, война на Украине

Если ВСУ будут стрелять, мы ответим: как в Донецке отнеслись к пасхальному перемирию

22:53 19.04.2025 (обновлено: 01:23 20.04.2025)
 
© Александр ЧаленкоПасхальное перемирие 2025 года: донецкие школьники Андрей и Паша
Пасхальное перемирие 2025 года: донецкие школьники Андрей и Паша
© Александр Чаленко
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Корреспондент издания Украина.ру опросил жителей Донецка по поводу их отношения к объявленному президентом Путиным перемирия на Пасху, которое началось с 18.00 часов 19 апреля, и которое должно закончиться в 00.00 часов 20 апреля
Донецк хорошо смотрится поздней весной, летом и ранней осенью, когда стоит теплая погода. Всё покрыто зеленью, можно ходить по городу раздетым, а горожане и гости столицы высыпают на улицы: погреться на солнышке, поболтать, подышать свежим воздухом, встретиться с друзьями. Зимой и осенью столица Донбасса мрачная, неприветливая, а в теплое время года наоборот – уютная, красивая, южная.
С начала этой недели в столице установилась почти летняя погода – свыше 20 градусов. Страшных обстрелов, посреди которых город прожил с весны 2022 по весну 2024 года, больше нет, а значит можно гулять спокойно и ничего не опасаться, чем дончане не преминули воспользоваться. О войне напоминает только комендантский час в будничные дни, начинающийся с 23.00, иногда работа ПВО, сбивающая ракеты и дроны, пытающиеся прорваться в город, но им не дает это сделать "Купол Донбасса". Напоминают о войне и многочисленные военнослужащие, а так Донецк уже переходит на мирные рельсы.
© Александр ЧаленкоВечерний Донецк накануне Пасхи 2025 года
Вечерний Донецк накануне Пасхи 2025 года
© Александр Чаленко
Вечерний Донецк накануне Пасхи 2025 года
Все дончане, у которых корреспондент издания Украина.ру спрашивал об их отношении к Пасхальному перемирию, которое Владимир Путин объявил накануне, узнали о нем от корреспондента Украина.ру. Также все опрошенные его поддержали. Никто не был за войну в этот отрезок времени.
- Да вы понимаете, у нас сейчас и так перемирие. Обстрелов же нет. Вроде как мир, - говорит Вадим, профессиональный химик 58 лет отроду, пузатый мужик, передвигающийся с палочкой. – Я вообще за мир. Пусть его сразу и устанавливают.
- Прям по линии боевого соприкосновения?
- Прям по линии. Еще раз, я за мир. Я вообще на последних выборах голосовал за Иисуса Христа
- А что, разве был такой кандидат?
- Не был, но я условно говорю. Нам нужен мир.
© Александр ЧаленкоВечерний Донецк накануне Пасхи 2025 года
Вечерний Донецк накануне Пасхи 2025 года
© Александр Чаленко
Вечерний Донецк накануне Пасхи 2025 года
Подхожу к двум девушкам лет двадцати с чем-то - Лере и Маргарите. Они сидят на лавочке, мирно курят электронные сигареты. Студентки. Учатся в Донецком национальном университете экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. Они поддерживают перемирие.
- Девчонки, а как вы относитесь к жителям Украины?
- Нормально. У нас есть одноклассница. Учились с ней до старших классов, а потом ее родители переехали вроде как в Винницкую область, учится сейчас в Харькове. Мы с ней общаемся по интернету, но тему войны не затрагиваем. Просто знаем, что сразу начнем ссориться: мы будем за своих, она – за своих…
Иду к парочке – молодым парню и девушке. Обоим лет под тридцать. Они тоже положительно относятся к перемирию. В ходе разговора выясняется, что парень военнослужащий. Мобилизованный. Позывной "Арсен". Служит уже два года. Оказалось, что они не местные. Сами из Республики Марий Эл, из Йошкар-Олы. Семейная пара. Есть ребенок. Жена просто приехала навестить мужа.
- Ну как вы чувствуете, в Донецке живут русские или хохлы?
- В большинстве русские, но есть и хохлы, - это отвечает жена, очень недовольная чем-то женщина в очках.
- А как вы их, хохлов определяете?
- По произношению.
- Но у всех дончан одинаковое южнорусское произношение, у всех фрикативная "г". А где вам хохлушка попалась?
Жена сурово так: в магазине, хлеб нам продавала.
Тут Арсен начинает смеяться:
- Да она с ней поссорилась…
- Поэтому хохлушкой ее считает?
Снова спрашиваю у жены:
- А как вам Донецк? Нравится? Красивый город или нет?
Жена смотрит куда-то в одну точку, медленно выдавливает из себя:
- Сервис у вас тут плохой: нет такси, доставки…
На этом разговор заканчиваю. От себя скажу: есть в Донецке и такси, и доставка, и всегда все это было все 11 лет войны.
© Александр Чаленко
Вечерний Донецк накануне Пасхи 2025 года
1 из 5
© Александр Чаленко
© Александр Чаленко
Вечерний Донецк накануне Пасхи 2025 года
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Вечерний Донецк накануне Пасхи 2025 года
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© Чаленко Александр
Вечерний Донецк накануне Пасхи 2025 года
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© Александр Чаленко
Вечерний Донецк накануне Пасхи 2025 года
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© Александр Чаленко
3 из 5
© Александр Чаленко
4 из 5
© Чаленко Александр
5 из 5
© Александр Чаленко
Рядом веселится молодежь. Человек пятнадцать. Все школьники. Возраст 13-14 лет. Практически у всех отцы или близкие родственники воюют или воевали. Ребята все за перемирие, да и за мир.
Спрашиваю у 14-летнего Андрея, молодого, по-модному стриженного парня с белыми перьями на волосах:
- Вот ты всю жизнь прожил на войне. Мирной жизни не знаешь. Как это жить все время на войне?
- Я вырос на Азотном, в Куйбышевском районе. Война – это обстрелы 24 на 7. Страшно. Помню, как наш дом обстреляли, все окна повылетали. Не выйти на улицу, не погулять. Только построили детские площадки, а их разбила артиллерия. Отец у меня воюет. Мы купили квартиру здесь, в Калининском районе, переехали с Киевского района.
- Что для тебя мир?
- Это когда можно спокойно и свободно перемещаться из одного района Донецка в другой. И когда хочешь. Но, конечно, не в комендантский час.
- Хочешь, чтоб его отменили?
- Конечно, хочу. Тогда бы гулял до часу-двух ночи.
Рядом с ним стоит его друг Паша.
- Я за перемирие, но если будут лупить по нам, то мы сразу должны ответить. У меня дядька воюет. Я его два года не видел, а недавно он вернулся. Раненный – в ногу и рядом с глазом.
- Парни, курите?
Смеются:
- Курим.
- Пьете?
- Нет.
Рядом с ними тусуется Андрей. Ему тоже 14 лет.
- У меня мама военкор и волонтер
- Военкор? А как фамилия?
- Анастасия Михайловская.
Не скрою, я обрадовался:
- Да это же моя хорошая знакомая. Мы с ней 11 лет знакомы. А ну звони маме…
Андрей звонит. Настя только-только подъезжает к Донецку. Андрей, пока мамы нет, на попечении старшего брата, которому 23 года.
Петербурженка Анастасия Михайловская живет в Москве недалеко от офиса издания Украина.ру, первым браком была замужем за советским актером Никитой Михайловским, ставшим знаменитым по фильму "Вам и не снилось". У Насти от него старшая дочь. Сыновья от другого мужа. Настя волонтерит много лет в Донецке. У нее тут квартира. Дети-москвичи при ней. Им в столице Донбасса нравится, им тут хорошо. ОНи давно интегрировались в донецкую среду.
Нужно сказать, что Настя возит в Донбасс только гуманитарку. Никакого оружия или дронов. Говорит, что не хочет, чтобы из-за нее погибал чей-то сын, пусть даже и украинский. Она хочет, чтобы ее помощь никогда не убивала.
Со школьниками тусуется двадцатилетний донецкий военнослужащий с позывным "Артист". Так его прозвал командир из-за того, что "Артист" постоянно писал видео для тик-тока. Парень участвовал в битве за Авдеевку:
- Я тоже за перемирие… Но Донбасс все же освободить надо полностью. Без этого мира никогда не будет.
Мне остается только с ним согласиться.
Читайте также интервью, которое взял Александр Чаленко на Херсонском фронте Позывной "Урал": Мы готовы к освобождению Херсона, и я хочу идти туда первым
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ЭксклюзивДонецкДонбассАвдеевкаВладимир ПутинДНРАлександр ЧаленкоУкраина.руВооруженные силы Украиныновости СВОСВОвойна на Украине
 
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Заголовок открываемого материала
22:53Если ВСУ будут стрелять, мы ответим: как в Донецке отнеслись к пасхальному перемирию
22:26Богдан Безпалько: Трамп объявит пасхальное перемирие своей победой, но ВСУ все равно откроют огонь
21:22"Легкая победа Путина". Мировые СМИ о пасхальном перемирии
20:48Пополнение боеприпасов, удары дронами и кровавые провокации: как Украина использует пасхальное перемирие
20:07Перемирие, которое не продлится и часа. В чём смысл предложения Путина
19:12Психическая атака
18:09Пасхальное перемирие-2025: Путин предложил, Зеленский отказался
18:00Путин объявил пасхальное перемирие. Итоги 19 апреля
17:49Россия и Украина обменялись пленными - Минобороны
17:36Российские военные пресекли попытки ВСУ прорваться в Белгородскую область - Герасимов
17:25ВСУшники этого боятся: о русских тачанках-роботах и дронах, управляемых из Москвы — Насонов
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16:57Путин объявил пасхальное перемирие
15:33Крым готов к запуску железнодорожного пассажирского сообщения с Херсонской областью - Константинов
14:28Шеремет ответил пословицей на угрозы Трампа устраниться от переговоров
13:54Ушаков заверил, что Трамп понимает первопричины конфликта на Украине
13:09Освобождение Олешни, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 апреля
13:02Российские военные освободили Олешню в Курской области
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