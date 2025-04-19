https://ukraina.ru/20250419/esli-vsu-budut-strelyat-my-otvetim-kak-v-donetske-otneslis-k-paskhalnomu-peremiriyu--1062624694.html

Если ВСУ будут стрелять, мы ответим: как в Донецке отнеслись к пасхальному перемирию

Если ВСУ будут стрелять, мы ответим: как в Донецке отнеслись к пасхальному перемирию - 20.04.2025 Украина.ру

Если ВСУ будут стрелять, мы ответим: как в Донецке отнеслись к пасхальному перемирию

Корреспондент издания Украина.ру опросил жителей Донецка по поводу их отношения к объявленному президентом Путиным перемирия на Пасху, которое началось с 18.00 часов 19 апреля, и которое должно закончиться в 00.00 часов 20 апреля

2025-04-19T22:53

2025-04-19T22:53

2025-04-20T01:23

эксклюзив

донецк

донбасс

авдеевка

владимир путин

днр

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украина.ру

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Донецк хорошо смотрится поздней весной, летом и ранней осенью, когда стоит теплая погода. Всё покрыто зеленью, можно ходить по городу раздетым, а горожане и гости столицы высыпают на улицы: погреться на солнышке, поболтать, подышать свежим воздухом, встретиться с друзьями. Зимой и осенью столица Донбасса мрачная, неприветливая, а в теплое время года наоборот – уютная, красивая, южная.С начала этой недели в столице установилась почти летняя погода – свыше 20 градусов. Страшных обстрелов, посреди которых город прожил с весны 2022 по весну 2024 года, больше нет, а значит можно гулять спокойно и ничего не опасаться, чем дончане не преминули воспользоваться. О войне напоминает только комендантский час в будничные дни, начинающийся с 23.00, иногда работа ПВО, сбивающая ракеты и дроны, пытающиеся прорваться в город, но им не дает это сделать "Купол Донбасса". Напоминают о войне и многочисленные военнослужащие, а так Донецк уже переходит на мирные рельсы.Все дончане, у которых корреспондент издания Украина.ру спрашивал об их отношении к Пасхальному перемирию, которое Владимир Путин объявил накануне, узнали о нем от корреспондента Украина.ру. Также все опрошенные его поддержали. Никто не был за войну в этот отрезок времени.- Да вы понимаете, у нас сейчас и так перемирие. Обстрелов же нет. Вроде как мир, - говорит Вадим, профессиональный химик 58 лет отроду, пузатый мужик, передвигающийся с палочкой. – Я вообще за мир. Пусть его сразу и устанавливают.- Прям по линии боевого соприкосновения?- Прям по линии. Еще раз, я за мир. Я вообще на последних выборах голосовал за Иисуса Христа…- А что, разве был такой кандидат?- Не был, но я условно говорю. Нам нужен мир.Подхожу к двум девушкам лет двадцати с чем-то - Лере и Маргарите. Они сидят на лавочке, мирно курят электронные сигареты. Студентки. Учатся в Донецком национальном университете экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. Они поддерживают перемирие.- Девчонки, а как вы относитесь к жителям Украины?- Нормально. У нас есть одноклассница. Учились с ней до старших классов, а потом ее родители переехали вроде как в Винницкую область, учится сейчас в Харькове. Мы с ней общаемся по интернету, но тему войны не затрагиваем. Просто знаем, что сразу начнем ссориться: мы будем за своих, она – за своих…Иду к парочке – молодым парню и девушке. Обоим лет под тридцать. Они тоже положительно относятся к перемирию. В ходе разговора выясняется, что парень военнослужащий. Мобилизованный. Позывной "Арсен". Служит уже два года. Оказалось, что они не местные. Сами из Республики Марий Эл, из Йошкар-Олы. Семейная пара. Есть ребенок. Жена просто приехала навестить мужа.- Ну как вы чувствуете, в Донецке живут русские или хохлы?- В большинстве русские, но есть и хохлы, - это отвечает жена, очень недовольная чем-то женщина в очках.- А как вы их, хохлов определяете?- По произношению.- Но у всех дончан одинаковое южнорусское произношение, у всех фрикативная "г". А где вам хохлушка попалась?Жена сурово так: в магазине, хлеб нам продавала.Тут Арсен начинает смеяться:- Да она с ней поссорилась…- Поэтому хохлушкой ее считает?Снова спрашиваю у жены:- А как вам Донецк? Нравится? Красивый город или нет?Жена смотрит куда-то в одну точку, медленно выдавливает из себя:- Сервис у вас тут плохой: нет такси, доставки…На этом разговор заканчиваю. От себя скажу: есть в Донецке и такси, и доставка, и всегда все это было все 11 лет войны.Рядом веселится молодежь. Человек пятнадцать. Все школьники. Возраст 13-14 лет. Практически у всех отцы или близкие родственники воюют или воевали. Ребята все за перемирие, да и за мир.Спрашиваю у 14-летнего Андрея, молодого, по-модному стриженного парня с белыми перьями на волосах:- Вот ты всю жизнь прожил на войне. Мирной жизни не знаешь. Как это жить все время на войне?- Я вырос на Азотном, в Куйбышевском районе. Война – это обстрелы 24 на 7. Страшно. Помню, как наш дом обстреляли, все окна повылетали. Не выйти на улицу, не погулять. Только построили детские площадки, а их разбила артиллерия. Отец у меня воюет. Мы купили квартиру здесь, в Калининском районе, переехали с Киевского района.- Что для тебя мир?- Это когда можно спокойно и свободно перемещаться из одного района Донецка в другой. И когда хочешь. Но, конечно, не в комендантский час.- Хочешь, чтоб его отменили?- Конечно, хочу. Тогда бы гулял до часу-двух ночи.Рядом с ним стоит его друг Паша.- Я за перемирие, но если будут лупить по нам, то мы сразу должны ответить. У меня дядька воюет. Я его два года не видел, а недавно он вернулся. Раненный – в ногу и рядом с глазом.- Парни, курите?Смеются:- Курим.- Пьете?- Нет.Рядом с ними тусуется Андрей. Ему тоже 14 лет.- У меня мама военкор и волонтер- Военкор? А как фамилия?- Анастасия Михайловская.Не скрою, я обрадовался:- Да это же моя хорошая знакомая. Мы с ней 11 лет знакомы. А ну звони маме…Андрей звонит. Настя только-только подъезжает к Донецку. Андрей, пока мамы нет, на попечении старшего брата, которому 23 года.Петербурженка Анастасия Михайловская живет в Москве недалеко от офиса издания Украина.ру, первым браком была замужем за советским актером Никитой Михайловским, ставшим знаменитым по фильму "Вам и не снилось". У Насти от него старшая дочь. Сыновья от другого мужа. Настя волонтерит много лет в Донецке. У нее тут квартира. Дети-москвичи при ней. Им в столице Донбасса нравится, им тут хорошо. ОНи давно интегрировались в донецкую среду. Нужно сказать, что Настя возит в Донбасс только гуманитарку. Никакого оружия или дронов. Говорит, что не хочет, чтобы из-за нее погибал чей-то сын, пусть даже и украинский. Она хочет, чтобы ее помощь никогда не убивала.Со школьниками тусуется двадцатилетний донецкий военнослужащий с позывным "Артист". Так его прозвал командир из-за того, что "Артист" постоянно писал видео для тик-тока. Парень участвовал в битве за Авдеевку:- Я тоже за перемирие… Но Донбасс все же освободить надо полностью. Без этого мира никогда не будет.Мне остается только с ним согласиться.Читайте также интервью, которое взял Александр Чаленко на Херсонском фронте Позывной "Урал": Мы готовы к освобождению Херсона, и я хочу идти туда первым

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авдеевка

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2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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