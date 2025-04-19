Путин объявил пасхальное перемирие. Итоги 19 апреля - 19.04.2025 Украина.ру
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Путин объявил пасхальное перемирие. Итоги 19 апреля
Путин объявил пасхальное перемирие. Итоги 19 апреля - 19.04.2025 Украина.ру
Путин объявил пасхальное перемирие. Итоги 19 апреля
Президент России Владимир Путин в честь Пасхи объявил перемирие
2025-04-19T18:00
2025-04-19T18:52
эксклюзив
хроники
владимир путин
владимир зеленский
валерий герасимов
киев
украина
россия
минобороны
генштаб
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Президент России Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба Вооружённых сил РФ Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие."Сегодня в преддверие Пасхи [хочу] поздравить прежде всего военнослужащих, исповедующих христианство, православие, и сражающихся за Россию, с этим светлым праздником. Поздравляю всех у нас в стране и в мире, кто празднует наступающий день, чтит и уважает его. Руководствуюсь гуманитарными мерами сегодня с 18 часов до 00 часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие", — отметил Путин.Он приказал на этот период остановить все боевые действия."Исходим из того, что украинская сторона последует этому примеру. При этом наши войска должны быть готовы к возможному отражению нарушений перемирия и провокаций со стороны противника — любых его агрессивных действий", — подчеркнул президент России.Путин вспомнил о нарушениях Украиной моратория на удары по объектам энергетики."Мы знаем, киевский режим более 100 раз, как вы мне докладывали, нарушал договорённости о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуры. Поэтому прошу быть крайне внимательными, собранными, быть готовыми к немедленному ответу в полном объёме", — заявил Путин Герасимову.Президент России указал, что решение о пасхальном перемирии покажет, "насколько искренни готовность киевского режима и его желание и способность соблюдать договорённости, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса".Позднее, в 17:13, Минобороны РФ сообщило о том, что соответствующие указания отданы всем командующим группировок в зоне СВО."В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, командующим Объединённой группировкой войск (сил) генералом армии Валерием Герасимовым в канун православного праздника Пасхи (Светлого Христова Воскресения) отданы указания всем командующим группировок в зоне специальной военной операции о прекращении огня и ведения боевых действий с 18 часов московского времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля", — отмечалось в сообщении министерства обороны России.Там же подчёркивалось, что режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск (сил) при условии его взаимного соблюдения киевским режимом.Позднее в Минобороны РФ рассказали о проведённом 19 апреля обмене пленными с Украиной. "19 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 246 российских военнослужащих. Взамен переданы 246 военнопленных ВСУ. Также, в качестве жеста доброй воли, передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи", - указывалось в заявлении оборонного ведомства. В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. "Все освобождённые военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты", - сообщили в Минобороны РФ.Новость о пасхальном перемирии стала главной новостью 19 апреля."Вслед за энергетическим мораторием мы демонстрируем способность к прекращению огня по всей линии боевого соприкосновения. Оставляя за собой право отвечать на провокации противника. То есть, по сути, мы демонстрируем добрую волю и стремление к миру. По факту, очевидно, что украинцы не станут придерживаться никаких перемирий. Следовательно мы, как и раньше, будем их озвездюливать. Но уже в рамках ответа на нарушение перемирия", — заявил член Совета при президенте России, военкор Александр Коц.Он также отметил, что об украинских нарушениях узнают и в США."Не сомневаюсь, что список нарушений режима прекращения огня снова ляжет на стол в Овальном кабинете. Не получается у [Владимира] Зеленского оседлать конек перемирия. Опять москали переиграли", — подытожил Коц.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв отметил, что это перемирие может стать прологом установления мира."Маленький мир в Светлое Христово Воскресение может стать прологом большого мира. Как бы ни развивались события дальше, поручение президента считаю правильным. Мы — христиане. Наши военные будут пытаться выполнить решение президента. Хорошо, если получится. Безусловно, надо будет отвечать на удары по нашим войскам или мирным жителям", — подчеркнул Царёв.В другой записи в своём телеграм-канале он напомнил, что Россия во время СВО уже объявляла пасхальное перемирие."Напомню, что нынешнее Пасхальное перемирие — второе за время СВО. Первое было объявлено президентом по просьбе патриарха на Рождество 2023 года. Тогда перемирие длилось дольше нынешнего, 36 часов (сейчас — 30). И как следует из соответствующих сводок Минобороны, за те полтора дня прекращения огня в январе 2023 Украина совершила почти полтысячи обстрелов (110 — 6 января и 377 — 7-го), нашими ПВО было перехвачено 15 ракет "HIMARS" и "Ураган", по жилым кварталам Донецка ВСУ выпустили более 60 снарядов крупного калибра", — отметил Царёв.Инженер и ракетостроитель Алексей Васильев указал, что объявление пасхального перемирия — пас президенту США Дональду Трампу от президента России Владимира Путина."Учитывая как активно агент Донни сливает Киев, при всём сопротивлении дипстейта, это явный пас ему от ВВП. Возможность сохранить лицо, показать что он на что-то влияет. И заодно сделать подножку Зеленскому. Который если последует перемирию, то покажет что его непримиримость можно продавливать, и следом в него вцепятся с планом Уиткоффа по признанию потерянных территорий. То есть давление, чтоб он дал слабину", — отметил Васильев.Однако последнее вызовет междоусобицу в Киеве, где в Зеленского "вцепятся со всех сторон". По словам Васильева, если Зеленский не примет перемирия, это даёт возможность для Трампа обвинить его в нежелании идти на мир, и главным виновником, "что позволит с сохранением лица сливать Киев, и списывать убытки".В 17:43 на заявление Путина отреагировал Зеленский. Он заявил, что на территории Украины по состоянию на 17:15 объявлена воздушная тревога и что украинская ПВО и авиация "уже начали работать на защиту"."Зеленский, по факту, отверг пасхальное перемирие. Просроченный что-то промямлил про "Шахеды" в небе и не дал ответ на предложенное пасхальное перемирие. Что и требовалось доказать", — прокомментировал это заявление Зеленского военкор Коц.По его словам, "правящая сегодня консервативно-христианская элита США должна по достоинству оценить ответ Зеленского".Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Cпецоперация на минувшей неделе. ВСУ поставляет на фронт "диких гусей", превращая святые обители в укрепрайоны".
https://ukraina.ru/20250419/osvobozhdenie-oleshni-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-19-aprelya-1062618974.html
https://ukraina.ru/20250418/otvet-na-etoy-nedele-glavnoe-na-ukraine-na-utro-18-aprelya-1062591107.html
https://ukraina.ru/20250417/chistoserdechnoe-priznanie-ukrainskikh-voennykh-moratoriy-na-udary-itogi-17-aprelya-na-ukraine-1062580910.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники, владимир путин, владимир зеленский, валерий герасимов, киев, украина, россия, минобороны, генштаб, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Хроники, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Валерий Герасимов, Киев, Украина, Россия, Минобороны, Генштаб, Вооруженные силы Украины

Путин объявил пасхальное перемирие. Итоги 19 апреля

18:00 19.04.2025 (обновлено: 18:52 19.04.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым
Президент Владимир Путин встретился с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым
© POOL
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент России Владимир Путин в честь Пасхи объявил перемирие
Президент России Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба Вооружённых сил РФ Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие.
"Сегодня в преддверие Пасхи [хочу] поздравить прежде всего военнослужащих, исповедующих христианство, православие, и сражающихся за Россию, с этим светлым праздником. Поздравляю всех у нас в стране и в мире, кто празднует наступающий день, чтит и уважает его. Руководствуюсь гуманитарными мерами сегодня с 18 часов до 00 часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие", — отметил Путин.
Он приказал на этот период остановить все боевые действия.
"Исходим из того, что украинская сторона последует этому примеру. При этом наши войска должны быть готовы к возможному отражению нарушений перемирия и провокаций со стороны противника — любых его агрессивных действий", — подчеркнул президент России.
Путин вспомнил о нарушениях Украиной моратория на удары по объектам энергетики.
"Мы знаем, киевский режим более 100 раз, как вы мне докладывали, нарушал договорённости о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуры. Поэтому прошу быть крайне внимательными, собранными, быть готовыми к немедленному ответу в полном объёме", — заявил Путин Герасимову.
Президент России указал, что решение о пасхальном перемирии покажет, "насколько искренни готовность киевского режима и его желание и способность соблюдать договорённости, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса".
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
13:09
Освобождение Олешни, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 апреляБойцы группировки войск "Север" взяли под контроль хутор Олешня в Курской области. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Позднее, в 17:13, Минобороны РФ сообщило о том, что соответствующие указания отданы всем командующим группировок в зоне СВО.
"В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, командующим Объединённой группировкой войск (сил) генералом армии Валерием Герасимовым в канун православного праздника Пасхи (Светлого Христова Воскресения) отданы указания всем командующим группировок в зоне специальной военной операции о прекращении огня и ведения боевых действий с 18 часов московского времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля", — отмечалось в сообщении министерства обороны России.
Там же подчёркивалось, что режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск (сил) при условии его взаимного соблюдения киевским режимом.
Позднее в Минобороны РФ рассказали о проведённом 19 апреля обмене пленными с Украиной.
"19 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 246 российских военнослужащих. Взамен переданы 246 военнопленных ВСУ. Также, в качестве жеста доброй воли, передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи", - указывалось в заявлении оборонного ведомства.
В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.
"Все освобождённые военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты", - сообщили в Минобороны РФ.
Трамп и Путин
Вчера, 09:17
Ответ на этой неделе. Главное на Украине на утро 18 апреляПрезидент США Дональд Трамп заявил, что получит на этой неделе ответ от России по поводу перемирия
Новость о пасхальном перемирии стала главной новостью 19 апреля.
"Вслед за энергетическим мораторием мы демонстрируем способность к прекращению огня по всей линии боевого соприкосновения. Оставляя за собой право отвечать на провокации противника. То есть, по сути, мы демонстрируем добрую волю и стремление к миру. По факту, очевидно, что украинцы не станут придерживаться никаких перемирий. Следовательно мы, как и раньше, будем их озвездюливать. Но уже в рамках ответа на нарушение перемирия", — заявил член Совета при президенте России, военкор Александр Коц.
Он также отметил, что об украинских нарушениях узнают и в США.
"Не сомневаюсь, что список нарушений режима прекращения огня снова ляжет на стол в Овальном кабинете. Не получается у [Владимира] Зеленского оседлать конек перемирия. Опять москали переиграли", — подытожил Коц.
Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв отметил, что это перемирие может стать прологом установления мира.
"Маленький мир в Светлое Христово Воскресение может стать прологом большого мира. Как бы ни развивались события дальше, поручение президента считаю правильным. Мы — христиане. Наши военные будут пытаться выполнить решение президента. Хорошо, если получится. Безусловно, надо будет отвечать на удары по нашим войскам или мирным жителям", — подчеркнул Царёв.
В другой записи в своём телеграм-канале он напомнил, что Россия во время СВО уже объявляла пасхальное перемирие.
"Напомню, что нынешнее Пасхальное перемирие — второе за время СВО. Первое было объявлено президентом по просьбе патриарха на Рождество 2023 года. Тогда перемирие длилось дольше нынешнего, 36 часов (сейчас — 30). И как следует из соответствующих сводок Минобороны, за те полтора дня прекращения огня в январе 2023 Украина совершила почти полтысячи обстрелов (110 — 6 января и 377 — 7-го), нашими ПВО было перехвачено 15 ракет "HIMARS" и "Ураган", по жилым кварталам Донецка ВСУ выпустили более 60 снарядов крупного калибра", — отметил Царёв.
Инженер и ракетостроитель Алексей Васильев указал, что объявление пасхального перемирия — пас президенту США Дональду Трампу от президента России Владимира Путина.
"Учитывая как активно агент Донни сливает Киев, при всём сопротивлении дипстейта, это явный пас ему от ВВП. Возможность сохранить лицо, показать что он на что-то влияет. И заодно сделать подножку Зеленскому. Который если последует перемирию, то покажет что его непримиримость можно продавливать, и следом в него вцепятся с планом Уиткоффа по признанию потерянных территорий. То есть давление, чтоб он дал слабину", — отметил Васильев.
Однако последнее вызовет междоусобицу в Киеве, где в Зеленского "вцепятся со всех сторон". По словам Васильева, если Зеленский не примет перемирия, это даёт возможность для Трампа обвинить его в нежелании идти на мир, и главным виновником, "что позволит с сохранением лица сливать Киев, и списывать убытки".
Ракетный удар по Сумам 13.04.2025
17 апреля, 18:08
Чистосердечное признание украинских военных, мораторий на удары. Итоги 17 апреля на УкраинеИздание The Washington Post поговорило с украинскими военными, попавшими под удар в Сумах. В Кремле ответили на вопрос о моратории на удары по энергообъектам
В 17:43 на заявление Путина отреагировал Зеленский. Он заявил, что на территории Украины по состоянию на 17:15 объявлена воздушная тревога и что украинская ПВО и авиация "уже начали работать на защиту".
"Зеленский, по факту, отверг пасхальное перемирие. Просроченный что-то промямлил про "Шахеды" в небе и не дал ответ на предложенное пасхальное перемирие. Что и требовалось доказать", — прокомментировал это заявление Зеленского военкор Коц.
По его словам, "правящая сегодня консервативно-христианская элита США должна по достоинству оценить ответ Зеленского".
Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Cпецоперация на минувшей неделе. ВСУ поставляет на фронт "диких гусей", превращая святые обители в укрепрайоны".
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ЭксклюзивХроникиВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВалерий ГерасимовКиевУкраинаРоссияМинобороныГенштабВооруженные силы Украины
 
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Заголовок открываемого материала
20:48Пополнение боеприпасов, удары дронами и кровавые провокации: как Украина использует пасхальное перемирие
20:07Перемирие, которое не продлится и часа. В чём смысл предложения Путина
19:12Психическая атака
18:09Пасхальное перемирие-2025: Путин предложил, Зеленский отказался
18:00Путин объявил пасхальное перемирие. Итоги 19 апреля
17:49Россия и Украина обменялись пленными - Минобороны
17:36Российские военные пресекли попытки ВСУ прорваться в Белгородскую область - Герасимов
17:25ВСУшники этого боятся: о русских тачанках-роботах и дронах, управляемых из Москвы — Насонов
17:21Путин назвал ситуацию в зоне СВО благоприятной для России
16:57Путин объявил пасхальное перемирие
15:33Крым готов к запуску железнодорожного пассажирского сообщения с Херсонской областью - Константинов
14:28Шеремет ответил пословицей на угрозы Трампа устраниться от переговоров
13:54Ушаков заверил, что Трамп понимает первопричины конфликта на Украине
13:09Освобождение Олешни, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 апреля
13:02Российские военные освободили Олешню в Курской области
12:30Европа лишилась оружия из-за Украины, но продолжает попытки затянуть конфликт
11:55"Аллергия на всё русское": Розенбаум ответил на санкции Зеленского
11:26Для чего был нужен мораторий на удары по энергетике и как Трамп откажется от Украины — Гаспарян
11:19"Он - просрочка": Оскар Кучера ответил Зеленскому на санкции
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