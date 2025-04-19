https://ukraina.ru/20250419/vsushniki-etogo-boyatsya-o-russkikh-tachankakh-robotakh-i-dronakh-upravlyaemykh-iz-moskvy--nasonov-1062620475.html
ВСУшники этого боятся: о русских тачанках-роботах и дронах, управляемых из Москвы — Насонов
ВСУшники этого боятся: о русских тачанках-роботах и дронах, управляемых из Москвы — Насонов - 19.04.2025 Украина.ру
ВСУшники этого боятся: о русских тачанках-роботах и дронах, управляемых из Москвы — Насонов
Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт по вопросам комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру прокомментировал уничтожение Россией вражеского истребителя F-16, а также проанализировал силы противника на данном этапе и западную поддержку ВСУ
2025-04-19T17:25
2025-04-19T17:25
2025-04-19T17:26
видео
f-16
вооруженные силы украины
вкс
украина
россия
москва
сво
беспилотники
владимир путин
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00:27 - О сбитом F-16 и вероятности групповых атак истребителей.06:38 - Удары ВКС России по стратегическим объектам и тактика военного командования при нанесении таких ударов.14:31- О производстве наземных беспилотных систем.24:18 - Фронтовой прогноз.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, f-16, вооруженные силы украины, вкс, украина, россия, москва, сво, беспилотники, владимир путин, пво, видео
Видео, F-16, Вооруженные силы Украины, ВКС, Украина, Россия, Москва, СВО, беспилотники, Владимир Путин, ПВО
ВСУшники этого боятся: о русских тачанках-роботах и дронах, управляемых из Москвы — Насонов
17:25 19.04.2025 (обновлено: 17:26 19.04.2025)
Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт по вопросам комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру прокомментировал уничтожение Россией вражеского истребителя F-16, а также проанализировал силы противника на данном этапе и западную поддержку ВСУ
00:27 - О сбитом F-16 и вероятности групповых атак истребителей.
06:38 - Удары ВКС России по стратегическим объектам и тактика военного командования при нанесении таких ударов.
14:31- О производстве наземных беспилотных систем.
24:18 - Фронтовой прогноз.