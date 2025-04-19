ВСУшники этого боятся: о русских тачанках-роботах и дронах, управляемых из Москвы — Насонов - 19.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250419/vsushniki-etogo-boyatsya-o-russkikh-tachankakh-robotakh-i-dronakh-upravlyaemykh-iz-moskvy--nasonov-1062620475.html
ВСУшники этого боятся: о русских тачанках-роботах и дронах, управляемых из Москвы — Насонов
ВСУшники этого боятся: о русских тачанках-роботах и дронах, управляемых из Москвы — Насонов - 19.04.2025 Украина.ру
ВСУшники этого боятся: о русских тачанках-роботах и дронах, управляемых из Москвы — Насонов
Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт по вопросам комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру прокомментировал уничтожение Россией вражеского истребителя F-16, а также проанализировал силы противника на данном этапе и западную поддержку ВСУ
2025-04-19T17:25
2025-04-19T17:26
видео
f-16
вооруженные силы украины
вкс
украина
россия
москва
сво
беспилотники
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/13/1062620354_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8333511521a976902715e5cd1572cf36.jpg
00:27 - О сбитом F-16 и вероятности групповых атак истребителей.06:38 - Удары ВКС России по стратегическим объектам и тактика военного командования при нанесении таких ударов.14:31- О производстве наземных беспилотных систем.24:18 - Фронтовой прогноз.
украина
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/13/1062620354_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3fde5b1f0b42fa5e83b0fc2793ea64d9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, f-16, вооруженные силы украины, вкс, украина, россия, москва, сво, беспилотники, владимир путин, пво, видео
Видео, F-16, Вооруженные силы Украины, ВКС, Украина, Россия, Москва, СВО, беспилотники, Владимир Путин, ПВО

ВСУшники этого боятся: о русских тачанках-роботах и дронах, управляемых из Москвы — Насонов

17:25 19.04.2025 (обновлено: 17:26 19.04.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт по вопросам комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру прокомментировал уничтожение Россией вражеского истребителя F-16, а также проанализировал силы противника на данном этапе и западную поддержку ВСУ
00:27 - О сбитом F-16 и вероятности групповых атак истребителей.
06:38 - Удары ВКС России по стратегическим объектам и тактика военного командования при нанесении таких ударов.
14:31- О производстве наземных беспилотных систем.
24:18 - Фронтовой прогноз.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоF-16Вооруженные силы УкраиныВКСУкраинаРоссияМоскваСВОбеспилотникиВладимир ПутинПВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:48Пополнение боеприпасов, удары дронами и кровавые провокации: как Украина использует пасхальное перемирие
20:07Перемирие, которое не продлится и часа. В чём смысл предложения Путина
19:12Психическая атака
18:09Пасхальное перемирие-2025: Путин предложил, Зеленский отказался
18:00Путин объявил пасхальное перемирие. Итоги 19 апреля
17:49Россия и Украина обменялись пленными - Минобороны
17:36Российские военные пресекли попытки ВСУ прорваться в Белгородскую область - Герасимов
17:25ВСУшники этого боятся: о русских тачанках-роботах и дронах, управляемых из Москвы — Насонов
17:21Путин назвал ситуацию в зоне СВО благоприятной для России
16:57Путин объявил пасхальное перемирие
15:33Крым готов к запуску железнодорожного пассажирского сообщения с Херсонской областью - Константинов
14:28Шеремет ответил пословицей на угрозы Трампа устраниться от переговоров
13:54Ушаков заверил, что Трамп понимает первопричины конфликта на Украине
13:09Освобождение Олешни, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 апреля
13:02Российские военные освободили Олешню в Курской области
12:30Европа лишилась оружия из-за Украины, но продолжает попытки затянуть конфликт
11:55"Аллергия на всё русское": Розенбаум ответил на санкции Зеленского
11:26Для чего был нужен мораторий на удары по энергетике и как Трамп откажется от Украины — Гаспарян
11:19"Он - просрочка": Оскар Кучера ответил Зеленскому на санкции
10:51США готовы признать Крым российским – Bloomberg
Лента новостейМолния