https://ukraina.ru/20250419/vsushniki-etogo-boyatsya-o-russkikh-tachankakh-robotakh-i-dronakh-upravlyaemykh-iz-moskvy--nasonov-1062620475.html

ВСУшники этого боятся: о русских тачанках-роботах и дронах, управляемых из Москвы — Насонов

ВСУшники этого боятся: о русских тачанках-роботах и дронах, управляемых из Москвы — Насонов - 19.04.2025 Украина.ру

ВСУшники этого боятся: о русских тачанках-роботах и дронах, управляемых из Москвы — Насонов

Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт по вопросам комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру прокомментировал уничтожение Россией вражеского истребителя F-16, а также проанализировал силы противника на данном этапе и западную поддержку ВСУ

2025-04-19T17:25

2025-04-19T17:25

2025-04-19T17:26

видео

f-16

вооруженные силы украины

вкс

украина

россия

москва

сво

беспилотники

владимир путин

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00:27 - О сбитом F-16 и вероятности групповых атак истребителей.06:38 - Удары ВКС России по стратегическим объектам и тактика военного командования при нанесении таких ударов.14:31- О производстве наземных беспилотных систем.24:18 - Фронтовой прогноз.

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