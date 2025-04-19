Крым готов к запуску железнодорожного пассажирского сообщения с Херсонской областью - Константинов - 19.04.2025 Украина.ру
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Крым готов к запуску железнодорожного пассажирского сообщения с Херсонской областью - Константинов
Крым готов к запуску железнодорожного пассажирского сообщения с Херсонской областью - Константинов - 19.04.2025 Украина.ру
Крым готов к запуску железнодорожного пассажирского сообщения с Херсонской областью - Константинов
Крым готов к запуску железнодорожного пассажирского сообщения со стороны Херсонской области. Об этом сообщил 19 апреля глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости
2025-04-19T15:33
2025-04-19T15:33
новости
владимир константинов
россия
крым
херсонская область
михаил мишустин
минобороны
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"Дата запуска железнодорожного пассажирского сообщения между новыми субъектами России будет определена после обеспечения транспортной безопасности: с учетом позиции правоохранительных органов и после согласования с Минобороны Российской Федерации", - уточнил Константинов.По его словам, на данный момент рассматривается проект договора по открытию пригородного сообщения между Крымом, Херсонской и Запорожской областями.Подробнее о жизни новых регионов - в материале Россия уделяет особое внимание интеграции новых регионов в культурное пространство - Мишустин на сайте Украина.ру.
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новости, владимир константинов, россия, крым, херсонская область, михаил мишустин, минобороны
Новости, Владимир Константинов, Россия, Крым, Херсонская область, Михаил Мишустин, Минобороны

Крым готов к запуску железнодорожного пассажирского сообщения с Херсонской областью - Константинов

15:33 19.04.2025
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Крым готов к запуску железнодорожного пассажирского сообщения со стороны Херсонской области. Об этом сообщил 19 апреля глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости
"Дата запуска железнодорожного пассажирского сообщения между новыми субъектами России будет определена после обеспечения транспортной безопасности: с учетом позиции правоохранительных органов и после согласования с Минобороны Российской Федерации", - уточнил Константинов.
По его словам, на данный момент рассматривается проект договора по открытию пригородного сообщения между Крымом, Херсонской и Запорожской областями.

"Открытие пассажирского железнодорожного сообщения позволит обеспечить транспортную связь Крыма с историческими территориями России, а также сократит время курсирования поездов дальнего сообщения, идущих в Крым", - сказал глава парламента.

Подробнее о жизни новых регионов - в материале Россия уделяет особое внимание интеграции новых регионов в культурное пространство - Мишустин на сайте Украина.ру.
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