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Крым готов к запуску железнодорожного пассажирского сообщения с Херсонской областью - Константинов

Крым готов к запуску железнодорожного пассажирского сообщения с Херсонской областью - Константинов - 19.04.2025 Украина.ру

Крым готов к запуску железнодорожного пассажирского сообщения с Херсонской областью - Константинов

Крым готов к запуску железнодорожного пассажирского сообщения со стороны Херсонской области. Об этом сообщил 19 апреля глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости

2025-04-19T15:33

2025-04-19T15:33

2025-04-19T15:33

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"Дата запуска железнодорожного пассажирского сообщения между новыми субъектами России будет определена после обеспечения транспортной безопасности: с учетом позиции правоохранительных органов и после согласования с Минобороны Российской Федерации", - уточнил Константинов.По его словам, на данный момент рассматривается проект договора по открытию пригородного сообщения между Крымом, Херсонской и Запорожской областями.Подробнее о жизни новых регионов - в материале Россия уделяет особое внимание интеграции новых регионов в культурное пространство - Мишустин на сайте Украина.ру.

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новости, владимир константинов, россия, крым, херсонская область, михаил мишустин, минобороны