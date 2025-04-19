Российские военные освободили Олешню в Курской области
13:02 19.04.2025 (обновлено: 14:06 19.04.2025)
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Российская группировка "Север" освободила Олешню в Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило 19 апреля Минобороны РФ
Кроме того, россияне нанесли поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районе Горналя в Курской области.
Всего, после вторжения ВСУ, ВС РФ освободили 64 населенных пункта в регионе, более половины из них - в марте и апреле.
За время боевых действий на этом участке противник потерял почти 75 тысяч военных и 408 танков.
Подробнее про обстановку в регионе - в материале Осталось три километра: Кнутов рассказал, как взятие Юнаковки перережет логистику ВСУ в Курской области на сайте Украина.ру.
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