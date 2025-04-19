https://ukraina.ru/20250419/rossiyskie-voennye-osvobodili-oleshnyu-v-kurskoy-oblasti-1062619333.html

Российские военные освободили Олешню в Курской области

Российские военные освободили Олешню в Курской области - 19.04.2025 Украина.ру

Российские военные освободили Олешню в Курской области

Российская группировка "Север" освободила Олешню в Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило 19 апреля Минобороны РФ

2025-04-19T13:02

2025-04-19T13:02

2025-04-19T14:06

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Кроме того, россияне нанесли поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районе Горналя в Курской области.Всего, после вторжения ВСУ, ВС РФ освободили 64 населенных пункта в регионе, более половины из них - в марте и апреле.За время боевых действий на этом участке противник потерял почти 75 тысяч военных и 408 танков.Подробнее про обстановку в регионе - в материале Осталось три километра: Кнутов рассказал, как взятие Юнаковки перережет логистику ВСУ в Курской области на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, всу