Российские военные освободили Олешню в Курской области - 19.04.2025 Украина.ру
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Российские военные освободили Олешню в Курской области
Российские военные освободили Олешню в Курской области - 19.04.2025 Украина.ру
Российские военные освободили Олешню в Курской области
Российская группировка "Север" освободила Олешню в Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило 19 апреля Минобороны РФ
2025-04-19T13:02
2025-04-19T14:06
новости
курская область
россия
вооруженные силы украины
всу
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Кроме того, россияне нанесли поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районе Горналя в Курской области.Всего, после вторжения ВСУ, ВС РФ освободили 64 населенных пункта в регионе, более половины из них - в марте и апреле.За время боевых действий на этом участке противник потерял почти 75 тысяч военных и 408 танков.Подробнее про обстановку в регионе - в материале Осталось три километра: Кнутов рассказал, как взятие Юнаковки перережет логистику ВСУ в Курской области на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, всу
Новости, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, ВСУ

Российские военные освободили Олешню в Курской области

13:02 19.04.2025 (обновлено: 14:06 19.04.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российская группировка "Север" освободила Олешню в Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило 19 апреля Минобороны РФ
Кроме того, россияне нанесли поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районе Горналя в Курской области.
Всего, после вторжения ВСУ, ВС РФ освободили 64 населенных пункта в регионе, более половины из них - в марте и апреле.
За время боевых действий на этом участке противник потерял почти 75 тысяч военных и 408 танков.
Подробнее про обстановку в регионе - в материале Осталось три километра: Кнутов рассказал, как взятие Юнаковки перережет логистику ВСУ в Курской области на сайте Украина.ру.
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