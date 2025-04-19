Шеремет ответил пословицей на угрозы Трампа устраниться от переговоров - 19.04.2025 Украина.ру
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Шеремет ответил пословицей на угрозы Трампа устраниться от переговоров
Шеремет ответил пословицей на угрозы Трампа устраниться от переговоров - 19.04.2025 Украина.ру
Шеремет ответил пословицей на угрозы Трампа устраниться от переговоров
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет ответил на угрозы президента США Дональда Трампа отстраниться от переговорного процесса по Украине, передает РИА Новости
2025-04-19T14:28
2025-04-19T14:18
новости
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"Трамп - состоявшийся и мудрый политик, который не имеет права в ответственный момент сказать, что умывает руки и отходит в сторону, тем самым расписываясь в собственном бессилии. Как говорится, взялся за гуж – не говори, что не дюж. Трампу пора принудить режим Зеленского к миру и ввести против него персональные санкции. Сегодня именно Зеленский саботирует любые реальные мирные инициативы", - сказал Шеремет.По его словам, преступный киевский режим взрастил бывший американский президент Джо Байден, поэтому именно США должны поставить точку в этом вопросе.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать. А издание Axios со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что угрозы США скорее направлены против Киева, а не Москвы.Подробнее - в материале Анны Черкасовой Сергей Ермаков: Трамп теряет терпение, глядя на "миротворчество" Европы и панику Киева на сайте Украина.ру.
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новости, сша, дональд трамп, украина, киев, шеремет, владимир зеленский, госдума
Новости, США, Дональд Трамп, Украина, Киев, Шеремет, Владимир Зеленский, Госдума

Шеремет ответил пословицей на угрозы Трампа устраниться от переговоров

14:28 19.04.2025
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет ответил на угрозы президента США Дональда Трампа отстраниться от переговорного процесса по Украине, передает РИА Новости
"Трамп - состоявшийся и мудрый политик, который не имеет права в ответственный момент сказать, что умывает руки и отходит в сторону, тем самым расписываясь в собственном бессилии. Как говорится, взялся за гуж – не говори, что не дюж. Трампу пора принудить режим Зеленского к миру и ввести против него персональные санкции. Сегодня именно Зеленский саботирует любые реальные мирные инициативы", - сказал Шеремет.
По его словам, преступный киевский режим взрастил бывший американский президент Джо Байден, поэтому именно США должны поставить точку в этом вопросе.

"США пора угомонить нациста Зеленского. Если не хотите этого делать, то уйдите в сторону, это сделает Россия. У нас выбора нет, мы должны обеспечить безопасность своих границ и граждан", - сказал депутат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать.
А издание Axios со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что угрозы США скорее направлены против Киева, а не Москвы.
Подробнее - в материале Анны Черкасовой Сергей Ермаков: Трамп теряет терпение, глядя на "миротворчество" Европы и панику Киева на сайте Украина.ру.
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