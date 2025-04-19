Богдан Безпалько: Трамп объявит пасхальное перемирие своей победой, но ВСУ все равно откроют огонь - 19.04.2025 Украина.ру
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Богдан Безпалько: Трамп объявит пасхальное перемирие своей победой, но ВСУ все равно откроют огонь
Богдан Безпалько: Трамп объявит пасхальное перемирие своей победой, но ВСУ все равно откроют огонь - 19.04.2025 Украина.ру
Богдан Безпалько: Трамп объявит пасхальное перемирие своей победой, но ВСУ все равно откроют огонь
Проблема в том, что на Западе и на Украине это будут считать победой не столько Владимира Путина и нашей страны, сколько своей собственной. Но в мире дипломатии это будет восприниматься как очень хороший политический ход.
2025-04-19T22:26
2025-04-19T22:30
интервью
россия
украина
запад
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
вооруженные силы украины
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Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18 часов в субботу 19 апреля и продолжится до полуночи воскресенья. Владимир Зеленский фактически согласился на режим прекращения огня в эти дни.- Богдан Анатольевич, аналитики Wall Street Journal утверждают, что предложение кратковременного перемирия - легкая дипломатическая победа для Путина. Почему на Западе пришли к такому выводу?- Россию все время упрекают в том, что на не идет на переговорный процесс по поводу мирного урегулирования. А здесь Россия в одностороннем порядке в честь праздника, который объединяет всех христиан, объявляет перемирие. У перемирия есть некоторые оговорки, но в целом Россия демонстрирует стремление к миру.Проблема в том, что на Западе и на Украине это будут считать победой не столько Владимира Путина и нашей страны, сколько своей собственной. Трамп начнет говорить, что это он давил на Россию и добился победы, а Зеленский скажет, что это они заставили Россию отказаться на двое суток от наступательных действий. Но в мире дипломатии это будет восприниматься как очень хороший политический ход.- Говорят, что перемирие - это пас Трампу. Как президент США сможет его использовать?- Трамп постоянно требовал перемирия от России, требовал прекратить боевые действия, остановить войска. Теперь мы показали свое стремление к миру. Если Украина не будет его поддерживать, а она не будет, то мы пойдем дальше. У нас будет железный повод для этого.Но Трампу будет, что предъявить и своим избирателям, и Зеленскому тоже. Он может сказать: Путин объявил перемирие, а ты, Володя, почему не идешь ни на какие компромиссы? Это будет хороший повод надавить на него.- С мест поступает противоречивая информация: где-то огонь прекращен, где-то он ведется, видимо, вывести войска из боя сразу сложно. В военном отношении не потеряем ли мы какие-либо позиции, если не будем держать под огневым контролем передвижения ВСУ, полеты их дронов?- Дроны под перемирие, полагаю, не подпадают. Речь идет, скорее о прекращении артиллерийских ударов, ракетных ударов, продвижении войск. Если Украина не будет поддерживать перемирие, мы оставляем за собой право вступить в бой.- Скажется ли на позициях Зеленского внутри страны его нежелание поддерживать перемирие?- Влияние на авторитет Зеленского если это и окажет, то незначительное. На Украине работает машина пропаганды, репрессивный аппарат. Но для некоторых людей на периферии сознания возникнет вопрос: хорошо бы, чтобы это перемирие превратилось в прочный устойчивый мир, почему Зеленский этого не хочет, почему нас продолжают ловить на улицах и отправлять на фронт.И даже если бы это влияние было значительным, то как оно реализуется? Президентские выборы в обозримом будущем не предвидятся, нет плебисцита, на котором люди могли бы свое отношение хоть как-то реализовать, даже при всех классификациях. По-прежнему все рычаги влияния у Зеленского, Ермака и Умерова.Также на эту тему Перемирие, которое не продлится и часа. В чём смысл предложения Путина
https://ukraina.ru/20250419/legkaya-pobeda-putina-mirovye-smi-o-paskhalnom-peremirii-1062624510.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, украина, запад, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины
Интервью, Россия, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

Богдан Безпалько: Трамп объявит пасхальное перемирие своей победой, но ВСУ все равно откроют огонь

22:26 19.04.2025 (обновлено: 22:30 19.04.2025)
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаБогдан Безпалько интервью
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Проблема в том, что на Западе и на Украине это будут считать победой не столько Владимира Путина и нашей страны, сколько своей собственной. Но в мире дипломатии это будет восприниматься как очень хороший политический ход.
Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18 часов в субботу 19 апреля и продолжится до полуночи воскресенья. Владимир Зеленский фактически согласился на режим прекращения огня в эти дни.
- Богдан Анатольевич, аналитики Wall Street Journal утверждают, что предложение кратковременного перемирия - легкая дипломатическая победа для Путина. Почему на Западе пришли к такому выводу?
- Россию все время упрекают в том, что на не идет на переговорный процесс по поводу мирного урегулирования. А здесь Россия в одностороннем порядке в честь праздника, который объединяет всех христиан, объявляет перемирие. У перемирия есть некоторые оговорки, но в целом Россия демонстрирует стремление к миру.
Проблема в том, что на Западе и на Украине это будут считать победой не столько Владимира Путина и нашей страны, сколько своей собственной. Трамп начнет говорить, что это он давил на Россию и добился победы, а Зеленский скажет, что это они заставили Россию отказаться на двое суток от наступательных действий. Но в мире дипломатии это будет восприниматься как очень хороший политический ход.
- РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Вчера, 21:22
"Легкая победа Путина". Мировые СМИ о пасхальном перемирииНакануне большого христианского праздника Пасхи, которую в 2025 году и православные и католики отмечают 20 апреля, ведущие мировые СМИ обсуждают инициативу президента России Владимира Путина об установлении 30-часового перемирия с Украиной
- Говорят, что перемирие - это пас Трампу. Как президент США сможет его использовать?
- Трамп постоянно требовал перемирия от России, требовал прекратить боевые действия, остановить войска. Теперь мы показали свое стремление к миру. Если Украина не будет его поддерживать, а она не будет, то мы пойдем дальше. У нас будет железный повод для этого.
Но Трампу будет, что предъявить и своим избирателям, и Зеленскому тоже. Он может сказать: Путин объявил перемирие, а ты, Володя, почему не идешь ни на какие компромиссы? Это будет хороший повод надавить на него.
- С мест поступает противоречивая информация: где-то огонь прекращен, где-то он ведется, видимо, вывести войска из боя сразу сложно. В военном отношении не потеряем ли мы какие-либо позиции, если не будем держать под огневым контролем передвижения ВСУ, полеты их дронов?
- Дроны под перемирие, полагаю, не подпадают. Речь идет, скорее о прекращении артиллерийских ударов, ракетных ударов, продвижении войск. Если Украина не будет поддерживать перемирие, мы оставляем за собой право вступить в бой.
- Скажется ли на позициях Зеленского внутри страны его нежелание поддерживать перемирие?
- Влияние на авторитет Зеленского если это и окажет, то незначительное. На Украине работает машина пропаганды, репрессивный аппарат. Но для некоторых людей на периферии сознания возникнет вопрос: хорошо бы, чтобы это перемирие превратилось в прочный устойчивый мир, почему Зеленский этого не хочет, почему нас продолжают ловить на улицах и отправлять на фронт.
И даже если бы это влияние было значительным, то как оно реализуется? Президентские выборы в обозримом будущем не предвидятся, нет плебисцита, на котором люди могли бы свое отношение хоть как-то реализовать, даже при всех классификациях. По-прежнему все рычаги влияния у Зеленского, Ермака и Умерова.
Также на эту тему Перемирие, которое не продлится и часа. В чём смысл предложения Путина
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Заголовок открываемого материала
22:53Если ВСУ будут стрелять, мы ответим: как в Донецке отнеслись к пасхальному перемирию
22:26Богдан Безпалько: Трамп объявит пасхальное перемирие своей победой, но ВСУ все равно откроют огонь
21:22"Легкая победа Путина". Мировые СМИ о пасхальном перемирии
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20:07Перемирие, которое не продлится и часа. В чём смысл предложения Путина
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18:00Путин объявил пасхальное перемирие. Итоги 19 апреля
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