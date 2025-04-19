https://ukraina.ru/20250419/bogdan-bezpalko-tramp-obyavit-paskhalnoe-peremirie-svoey-pobedoy-no-vsu-vse-ravno-otkroyut-ogon-1062625193.html

Богдан Безпалько: Трамп объявит пасхальное перемирие своей победой, но ВСУ все равно откроют огонь

Богдан Безпалько: Трамп объявит пасхальное перемирие своей победой, но ВСУ все равно откроют огонь - 19.04.2025 Украина.ру

Богдан Безпалько: Трамп объявит пасхальное перемирие своей победой, но ВСУ все равно откроют огонь

Проблема в том, что на Западе и на Украине это будут считать победой не столько Владимира Путина и нашей страны, сколько своей собственной. Но в мире дипломатии это будет восприниматься как очень хороший политический ход.

2025-04-19T22:26

2025-04-19T22:26

2025-04-19T22:30

интервью

россия

украина

запад

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

вооруженные силы украины

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Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18 часов в субботу 19 апреля и продолжится до полуночи воскресенья. Владимир Зеленский фактически согласился на режим прекращения огня в эти дни.- Богдан Анатольевич, аналитики Wall Street Journal утверждают, что предложение кратковременного перемирия - легкая дипломатическая победа для Путина. Почему на Западе пришли к такому выводу?- Россию все время упрекают в том, что на не идет на переговорный процесс по поводу мирного урегулирования. А здесь Россия в одностороннем порядке в честь праздника, который объединяет всех христиан, объявляет перемирие. У перемирия есть некоторые оговорки, но в целом Россия демонстрирует стремление к миру.Проблема в том, что на Западе и на Украине это будут считать победой не столько Владимира Путина и нашей страны, сколько своей собственной. Трамп начнет говорить, что это он давил на Россию и добился победы, а Зеленский скажет, что это они заставили Россию отказаться на двое суток от наступательных действий. Но в мире дипломатии это будет восприниматься как очень хороший политический ход.- Говорят, что перемирие - это пас Трампу. Как президент США сможет его использовать?- Трамп постоянно требовал перемирия от России, требовал прекратить боевые действия, остановить войска. Теперь мы показали свое стремление к миру. Если Украина не будет его поддерживать, а она не будет, то мы пойдем дальше. У нас будет железный повод для этого.Но Трампу будет, что предъявить и своим избирателям, и Зеленскому тоже. Он может сказать: Путин объявил перемирие, а ты, Володя, почему не идешь ни на какие компромиссы? Это будет хороший повод надавить на него.- С мест поступает противоречивая информация: где-то огонь прекращен, где-то он ведется, видимо, вывести войска из боя сразу сложно. В военном отношении не потеряем ли мы какие-либо позиции, если не будем держать под огневым контролем передвижения ВСУ, полеты их дронов?- Дроны под перемирие, полагаю, не подпадают. Речь идет, скорее о прекращении артиллерийских ударов, ракетных ударов, продвижении войск. Если Украина не будет поддерживать перемирие, мы оставляем за собой право вступить в бой.- Скажется ли на позициях Зеленского внутри страны его нежелание поддерживать перемирие?- Влияние на авторитет Зеленского если это и окажет, то незначительное. На Украине работает машина пропаганды, репрессивный аппарат. Но для некоторых людей на периферии сознания возникнет вопрос: хорошо бы, чтобы это перемирие превратилось в прочный устойчивый мир, почему Зеленский этого не хочет, почему нас продолжают ловить на улицах и отправлять на фронт.И даже если бы это влияние было значительным, то как оно реализуется? Президентские выборы в обозримом будущем не предвидятся, нет плебисцита, на котором люди могли бы свое отношение хоть как-то реализовать, даже при всех классификациях. По-прежнему все рычаги влияния у Зеленского, Ермака и Умерова.Также на эту тему Перемирие, которое не продлится и часа. В чём смысл предложения Путина

https://ukraina.ru/20250419/legkaya-pobeda-putina-mirovye-smi-o-paskhalnom-peremirii-1062624510.html

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Денис Рудометов

интервью, россия, украина, запад, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины