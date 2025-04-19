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Путин объявил пасхальное перемирие

Путин объявил пасхальное перемирие - 19.04.2025 Украина.ру

Путин объявил пасхальное перемирие

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле заслушал доклад начальника Генерального штаба Валерия Герасимова о ситуации на фронте и объявил пасхальное перемирие, сообщили 19 апреля в телеграм-канале Кремля

2025-04-19T16:57

2025-04-19T16:57

2025-04-19T17:11

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"Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18.00 до 00.00 с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия", - сказал российский лидер.Он выразил надежду, что Украина последует этому примеру. При этом Путин подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к возможным нарушениям.По его словам, решение о перемирии покажет, насколько искренним является желание Украины прийти к урегулированию конфликта.Также Путин поздравил православных военнослужащих с наступающим праздником Пасхи.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев после объявления о перемирии заявил в соцсети X, что украинский конфликт теперь на шаг ближе к миру.Подробнее об обсуждениях перемирия - в материале Виктории Титовой Будет ли перемирие к Пасхе? Итоги парижской встречи и прогнозы экспертов на сайте Украина.ру.

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новости, россия, кремль, владимир путин, перемирие