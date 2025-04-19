Путин объявил пасхальное перемирие
16:57 19.04.2025 (обновлено: 17:11 19.04.2025)
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Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле заслушал доклад начальника Генерального штаба Валерия Герасимова о ситуации на фронте и объявил пасхальное перемирие, сообщили 19 апреля в телеграм-канале Кремля
"Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18.00 до 00.00 с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия", - сказал российский лидер.
Он выразил надежду, что Украина последует этому примеру.
При этом Путин подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к возможным нарушениям.
По его словам, решение о перемирии покажет, насколько искренним является желание Украины прийти к урегулированию конфликта.
Также Путин поздравил православных военнослужащих с наступающим праздником Пасхи.
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев после объявления о перемирии заявил в соцсети X, что украинский конфликт теперь на шаг ближе к миру.
Подробнее об обсуждениях перемирия - в материале Виктории Титовой Будет ли перемирие к Пасхе? Итоги парижской встречи и прогнозы экспертов на сайте Украина.ру.
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