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Ушаков заверил, что Трамп понимает первопричины конфликта на Украине

Ушаков заверил, что Трамп понимает первопричины конфликта на Украине - 19.04.2025 Украина.ру

Ушаков заверил, что Трамп понимает первопричины конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп и его администрация понимают первопричины конфликта на Украине. Таким мнением поделился помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину

2025-04-19T13:54

2025-04-19T13:54

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"Как мне представляется, руководство американской администрации, включая президента, они понимают первопричины конфликта (на Украине - ред.)", - сказал Ушаков.При этом он отметил, что в последние годы и даже десятилетия в США и Европе был создан антироссийский фон.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать. А издание Axios со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что угрозы США скорее направлены против Киева, а не Москвы.Подробнее - в материале Анны Черкасовой Сергей Ермаков: Трамп теряет терпение, глядя на "миротворчество" Европы и панику Киева на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, европа, дональд трамп