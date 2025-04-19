https://ukraina.ru/20250419/ushakov-zaveril-chto-tramp-ponimaet-pervoprichiny-konflikta-na-ukraine-1062619454.html
Ушаков заверил, что Трамп понимает первопричины конфликта на Украине
Ушаков заверил, что Трамп понимает первопричины конфликта на Украине - 19.04.2025 Украина.ру
Ушаков заверил, что Трамп понимает первопричины конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп и его администрация понимают первопричины конфликта на Украине. Таким мнением поделился помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину
2025-04-19T13:54
2025-04-19T13:54
2025-04-19T13:55
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"Как мне представляется, руководство американской администрации, включая президента, они понимают первопричины конфликта (на Украине - ред.)", - сказал Ушаков.При этом он отметил, что в последние годы и даже десятилетия в США и Европе был создан антироссийский фон.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать. А издание Axios со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что угрозы США скорее направлены против Киева, а не Москвы.Подробнее - в материале Анны Черкасовой Сергей Ермаков: Трамп теряет терпение, глядя на "миротворчество" Европы и панику Киева на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости, Украина, США, Европа, Дональд Трамп
Ушаков заверил, что Трамп понимает первопричины конфликта на Украине
13:54 19.04.2025 (обновлено: 13:55 19.04.2025)
Президент США Дональд Трамп и его администрация понимают первопричины конфликта на Украине. Таким мнением поделился помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину