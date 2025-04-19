Европа лишилась оружия из-за Украины, но продолжает попытки затянуть конфликт
12:30 19.04.2025 (обновлено: 12:48 19.04.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EUУкраина ЕС флаг
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EU
Все больше стран Европы намерены продолжать поддерживать Киев финансово, вкладывая деньги в военно-промышленный комплекс Украины. Об этом сообщает газета Washington Post
"Все больше стран (Европы - ред.) рассматривают модель вливания денег в оборонную промышленность Украины вместо поставок оружия, предлагая таким образом более быстрый путь, поскольку собственные арсеналы Европы иссякают после многих лет поставок оружия Киеву", - говорится в материале со ссылкой на европейского чиновника.
Washington Post отмечает также, что нарастают сомнения, будет ли Европа способна полностью компенсировать возможное прекращение американской помощи Украине, особенно в таких ключевых областях, как противовоздушная оборона.
О затягивании конфликта Европой - в материале "Россия выполнила работу на поле боя": Ищенко о том, почему США должны заставить Европу "захотеть мира" на сайте Украина.ру.
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