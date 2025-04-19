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Европа лишилась оружия из-за Украины, но продолжает попытки затянуть конфликт

Европа лишилась оружия из-за Украины, но продолжает попытки затянуть конфликт - 19.04.2025 Украина.ру

Европа лишилась оружия из-за Украины, но продолжает попытки затянуть конфликт

Все больше стран Европы намерены продолжать поддерживать Киев финансово, вкладывая деньги в военно-промышленный комплекс Украины. Об этом сообщает газета Washington Post

2025-04-19T12:30

2025-04-19T12:30

2025-04-19T12:48

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"Все больше стран (Европы - ред.) рассматривают модель вливания денег в оборонную промышленность Украины вместо поставок оружия, предлагая таким образом более быстрый путь, поскольку собственные арсеналы Европы иссякают после многих лет поставок оружия Киеву", - говорится в материале со ссылкой на европейского чиновника.Он подчеркнул, что такая стратегия позволит использовать Украину как испытательный полигон стран НАТО для разработки оружия, например, беспилотников.Washington Post отмечает также, что нарастают сомнения, будет ли Европа способна полностью компенсировать возможное прекращение американской помощи Украине, особенно в таких ключевых областях, как противовоздушная оборона.О затягивании конфликта Европой - в материале "Россия выполнила работу на поле боя": Ищенко о том, почему США должны заставить Европу "захотеть мира" на сайте Украина.ру.

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новости, европа, украина, киев, нато