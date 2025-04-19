Пасхальное перемирие-2025: Путин предложил, Зеленский отказался - 19.04.2025 Украина.ру
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Пасхальное перемирие-2025: Путин предложил, Зеленский отказался
Пасхальное перемирие-2025: Путин предложил, Зеленский отказался - 19.04.2025 Украина.ру
Пасхальное перемирие-2025: Путин предложил, Зеленский отказался
Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начнет действовать с 18 часов в субботу 19 апреля и продолжится до нуля часов с воскресенья на понедельник. Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым 19 апреля в Кремле
2025-04-19T18:09
2025-04-19T18:11
владимир путин
россия
валерий герасимов
генштаб
перемирие
эксклюзив
кремль
украина
владимир зеленский
трамп и зеленский
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Такое решение российская сторона приняла исходя из гуманитарных соображений, отметил президент."Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий", - заявил Путин.По словам главы российского государства, киевский режим более ста раз нарушал договоренности о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре. Поэтому российским военным следует быть крайне внимательными, собранными и быть готовыми к немедленному ответу в полном объеме, подчеркнул Владимир Путин."Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренней является готовность киевского режима и его желания и способности соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговорах, направленных на устранение первопричины украинского кризиса", - сказал президент.Также Владимир Путин поздравил всех военнослужащих ВС РФ, исповедующих христианство, со светлым праздником Пасхи. Он попросил генерала Герасимова передать бойцам его поздравления и благодарность за службу Отечеству, за самоотверженность и героизм.Министерство обороны Российской Федерации отдало указания всем командующим группировок в зоне специальной военной операции о прекращении огня и ведения боевых действий с 18 часов московского времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля, сообщило ведомство в своем телеграм-канале.При этом в Минобороны уточнили, что режим прекращения огня будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск (сил) при условии его взаимного соблюдения киевским режимом.Владимир Зеленский тем временем отказался от пасхального перемирия. В соцсетях он назвал инициативу российской стороны "очередной попыткой Путина поиграть с жизнями людей" и заявил, что по территории Украины в момент объявления перемирия якобы "ширится воздушная тревога". Объявив пасхальное перемирие, которое должно действовать примерно двое суток, Россия демонстрирует свою склонность к миру, к тому, чтобы соблюдать праздники, обычаи войны и беречь человеческие жизни, заявил Украина.ру политолог Богдан Безпалько. "Если это перемирие не будет соблюдаться украинской стороной, российские войска тоже в ответ начнут стрелять. Но при этом Россия продемонстрирует себя как страну которая готова к миру", - подчеркнул Безпалько.Его сербский коллега, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич считает инициативу президента Путина об установлении пасхального перемирия поистине гуманным поступком. При этом в интервью Украина.ру сербский политолог высказал сомнения по поводу готовности украинской стороны ответить на этот жест соответствующим образом.Гайич добавил, что инициативу президента Путина нужно рассматривать в контексте российско-американских переговоров по урегулированию украинского кризиса. Она с одной стороны должна показать готовность российской стороны к мирным переговорам, полагает эксперт."К сожалению, пока в Европейской комиссии хватает фанатичных политиков, которые поддерживают режим в Киеве в том, чтобы он продолжал самоубийственную войну, украинская сторона никакое перемирие соблюдать не будет. Вопрос только в том, как это примет американская сторона и не будет ли для нее это сигналом, что нужно выходить из переговоров, которые ведут в никуда", - отметил Гайич.
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир путин, россия, валерий герасимов, генштаб, перемирие, эксклюзив, кремль, украина, владимир зеленский, трамп и зеленский, минобороны, украина.ру, новости сво, война на украине, сво
Владимир Путин, Россия, Валерий Герасимов, Генштаб, перемирие, Эксклюзив, Кремль, Украина, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Минобороны, Украина.ру, новости СВО, война на Украине, СВО

Пасхальное перемирие-2025: Путин предложил, Зеленский отказался

18:09 19.04.2025 (обновлено: 18:11 19.04.2025)
 
Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции заседание Совета при Президенте по культуре и искусству
Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции заседание Совета при Президенте по культуре и искусству
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начнет действовать с 18 часов в субботу 19 апреля и продолжится до нуля часов с воскресенья на понедельник. Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым 19 апреля в Кремле
Такое решение российская сторона приняла исходя из гуманитарных соображений, отметил президент.
"Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий", - заявил Путин.
По словам главы российского государства, киевский режим более ста раз нарушал договоренности о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре. Поэтому российским военным следует быть крайне внимательными, собранными и быть готовыми к немедленному ответу в полном объеме, подчеркнул Владимир Путин.
"Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренней является готовность киевского режима и его желания и способности соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговорах, направленных на устранение первопричины украинского кризиса", - сказал президент.
Также Владимир Путин поздравил всех военнослужащих ВС РФ, исповедующих христианство, со светлым праздником Пасхи. Он попросил генерала Герасимова передать бойцам его поздравления и благодарность за службу Отечеству, за самоотверженность и героизм.
Министерство обороны Российской Федерации отдало указания всем командующим группировок в зоне специальной военной операции о прекращении огня и ведения боевых действий с 18 часов московского времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля, сообщило ведомство в своем телеграм-канале.
При этом в Минобороны уточнили, что режим прекращения огня будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск (сил) при условии его взаимного соблюдения киевским режимом.
Владимир Зеленский тем временем отказался от пасхального перемирия. В соцсетях он назвал инициативу российской стороны "очередной попыткой Путина поиграть с жизнями людей" и заявил, что по территории Украины в момент объявления перемирия якобы "ширится воздушная тревога".
Объявив пасхальное перемирие, которое должно действовать примерно двое суток, Россия демонстрирует свою склонность к миру, к тому, чтобы соблюдать праздники, обычаи войны и беречь человеческие жизни, заявил Украина.ру политолог Богдан Безпалько.
"Если это перемирие не будет соблюдаться украинской стороной, российские войска тоже в ответ начнут стрелять. Но при этом Россия продемонстрирует себя как страну которая готова к миру", - подчеркнул Безпалько.
Его сербский коллега, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич считает инициативу президента Путина об установлении пасхального перемирия поистине гуманным поступком. При этом в интервью Украина.ру сербский политолог высказал сомнения по поводу готовности украинской стороны ответить на этот жест соответствующим образом.
Гайич добавил, что инициативу президента Путина нужно рассматривать в контексте российско-американских переговоров по урегулированию украинского кризиса. Она с одной стороны должна показать готовность российской стороны к мирным переговорам, полагает эксперт.
"К сожалению, пока в Европейской комиссии хватает фанатичных политиков, которые поддерживают режим в Киеве в том, чтобы он продолжал самоубийственную войну, украинская сторона никакое перемирие соблюдать не будет. Вопрос только в том, как это примет американская сторона и не будет ли для нее это сигналом, что нужно выходить из переговоров, которые ведут в никуда", - отметил Гайич.
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Владимир ПутинРоссияВалерий ГерасимовГенштабперемириеЭксклюзивКремльУкраинаВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийМинобороныУкраина.руновости СВОвойна на УкраинеСВО
 
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Заголовок открываемого материала
20:48Пополнение боеприпасов, удары дронами и кровавые провокации: как Украина использует пасхальное перемирие
20:07Перемирие, которое не продлится и часа. В чём смысл предложения Путина
19:12Психическая атака
18:09Пасхальное перемирие-2025: Путин предложил, Зеленский отказался
18:00Путин объявил пасхальное перемирие. Итоги 19 апреля
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