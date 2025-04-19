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Украина в границах 1187 года

Украина в границах 1187 года - 19.04.2025 Украина.ру

Украина в границах 1187 года

Слово "Украина" вызывает сильнейшее раздражение в современном российском медиа-пространстве. Постоянно делаются попытки "пришить" Украине то польские, то австрийские, то большевистские "ноги". Между тем, само по себе слово для обозначения определённой территории (естественно – не в "границах 1991 года") вполне древнерусское и появилось XII веке

2025-04-19T17:40

2025-04-19T17:40

2025-04-19T17:40

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18 апреля 1187 года умер Переяславский князь Владимир Глебович. Летописное сообщение об этом событии впервые употребляет топоним "Украина". Это упоминание породило дискуссию о том, что же понимать под Украиной применительно ко временам Киевской Руси.Князь Владимир Глебович впервые упоминается в летописи в связи с событиями 1169 года. 12 марта войска коалиции русских князей, созданной суздальским правителем Андреем Боголюбским, под командованием его сына Мстислава захватили и разграбили Киев. В итоге великокняжеская столица досталась его младшему брату Переяславскому князю Глебу Юрьевичу. Освободившийся стол Переяслава-Русского он оставил своему малолетнему сыну Владимиру.Как сообщает Ипатьевская летопись "Глѣбъ же дасть сн҃ови своему Володимиру Переӕславль а Мьстиславъ Андрѣевичь поиде в Суждаль къ ѿц҃ю Андрѣеви".Смена великого князя спровоцировало поход на Русь половцев, которые разделившись на две части подошли к Киеву и Переяславу, требуя от Глеба Юрьевича заключения с ними нового мирного договора. Киевскому князю с дружиной пришлось выступить в Переяслав, чтобы организовать его оборону, поскольку "кнѧзь бо Переӕславьскыи Володимѣръ Глѣбовичь в то времѧ бѧшеть малъ".В 1171 году киевский князь Глеб Юрьевич неожиданно умирает. Ходили слухи о том, что он был отравлен киевскими боярами так же, как и его отец — Юрий Долгорукий. Боголюбский потребовал от занимавшего тогда киевский престол князя Романа Ростиславича выдать подозреваемых в убийстве брата, а когда братья Ростиславичи отказались подчиниться, стал собирать новую коалицию для похода на Киев.Большое войско, в которое входили контингенты северо-восточных, северо-западных и отчасти южнорусских князей, в 1173 году осадило в Вышгороде под Киевом закрепившегося там Мстислава Ростиславовича Храброго. В составе этой коалиции действовал и Владимир Глебович. Однако войска Боголюбского были разбиты, а сам он был убит на следующий год суздальскими боярами.Победителем в борьбе за наследство Андрея Боголюбского стал его младший брат Всеволод Юрьевич, получивший впоследствии прозвище Большое гнездо.Дальнейшая судьба Владимира Глебовича тесно связана событиями и героями "Слова о полку Игореве".В 1183 году, по инициативе великого князя Киевского Святослава Всеволодовича, Владимир Глебович принимает участие в походе на половцев. Однако у него возникает конфликт за право возглавить поход с Новгород-Северским князем Игорем Святославичем. Рассорившись с ним Владимир поворачивает назад и разоряет владения своего конкурента.В 1184 году состоялся новый поход на половцев и здесь уже Владимир Глебович отстоял свое право идти со своим полком впереди войска. Половцы были разбиты, а их хан Кобяк с братьями и сыновьями попал в плен к русским. Владимир Глебович принял участие в отражении ответного нападения половецкого хана Кончака.В 1185 году в свой печально знаменитый поход на половцев выступил князь Игорь. Вероятнее всего он начал его с того, что отомстил Владимиру Глебовичу за разорение Северских городов атакой на Переяславскую землю. Об этом мы знаем со слов самого Игоря Святославича, вложенных в его уста автором Ипатьевской летописи. Попав в плен к половцам князь сокрушался, что "не пощадѣхъ хрс̑тьӕнъ. но взѧхъ на щитъ городъ Глѣбовъ. оу Переӕславлѧ тогда бо не мало зло подъӕша безвиньнии".Разбив Игоря, половцы хана Кончака напали на пограничное Переяславское княжество, осадив Владимира Глебовича в его столице.Вот как Ипатьевская летопись описывает этот эпизод:"Кончакъ поиде к Переӕславлю. и остоупи городъ. и бишасѧ тоу всь дн҃ь. Володимеръ же Глѣбовичь. бѧше кнѧзь в Переӕславлѣ. бѧше же дерзъ и крѣпокъ. к рати въıєха из города. и потче к нимъ. и по немь мало дерьзноувъ дроужинѣ. и бисѧ с ними крѣпко и ѡбьстоупиша мнозии Половцѣ. тогда прочии видивше кнѧзѧ своєго. крѣпко бьющесѧ. въıриноушасѧ из города и тако ѿӕша кн҃зѧ своєго. ӕзьвена соущи треми копьи. сии же добръıи Володимеръ. ӕзвенъ троуденъ въѣха во городъ свои".Однако угроза городу минула только тогда, когда на призыв Владимира к нему поспешили другие князья. Отступая, половцы захватили город Римов.Спустя два года русские князья организуют новый поход в степь. И на этот раз Владимир Глебович со своей дружиной выступал в авангарде и преследовал неприятеля. Однако половцы перешли через Днепр по тонкому весеннему льду, и русские не решились их преследовать. Возвращаясь из этого похода, князь Владимир занемог и вскоре скончался.Согластно Ипатьевской летописи "на томъ бо поути разболѣсѧ Володимеръ. Глѣбовичь. болѣстью тѧжкою ѥюже скончасѧ. И принесоша и во свои градъ Переӕславль на носилицахъ. и тоу престависѧ мс̑ца априлѧ. во. и҃ı дн҃ь и положенъ бъıс̑ во 1 црк҃ви ст҃го Михаила. и плакашасѧ по немь вси А Переӕславци. бѣ бо любѧ дроужиноу. и злата не сбирашеть. имѣниӕ не щадѧшеть. но даӕшеть дроужинѣ. бѣ бо кнѧзь добръ. и крѣпокъ на рати. и моужьствомъ крѣпкомъ показаӕсѧ. и всѧкими добродѣтелми наполненъ. ѡ нем же Оукраина много постона" (выделение наше – Ред.)Это сообщение вызывает сразу несколько вопросов. Первый из них хронологический. Некоторые исследователи считают, что дата смерти здесь указана не верно, и доверять в этом вопросе стоит Лаврьентьевской летописи, согласно которой Переяславский князь умер не 18 апреля, а 18 марта. Причем там же уточняется, что этот день пришелся на среду "вербной недели" великого поста, что соответствует действительности. В пользу этой даты свидетельствует так же обстоятельства похода на половцев: Днепр, скованный тонким льдом — картина типичная для марта, но не для апреля.С другой стороны, вполне вероятно, что 18 апреля состоялось погребение князя в церкви святого Михаила, а скончался он несколькими неделями раньше в походе.Таким образом сама точная дата первого упоминания Украины остается дискуссионной. Однако куда более важно, какая именно территория скрывается под определением Оукраина.Летопись не даёт никаких оснований для точной локализации той Оукраины, которая "стонала" по князю Владимиру Глебовичу. Это могла быть как вся Переяславская земля, а значит летописец просто повторяется, так и с одной стороны какая-либо её часть, а с другой — напротив, более широкая территория окрестных земель.Помочь разобраться в этом вопросе могут другие хронологические близкие летописные упоминания Украины. Под 1189 годом в той же Ипатьевской летописи упоминается "Оукраина Галичская". Вероятно, уточнение какая именно Украина имеется в виду, сделано для того, чтобы читатель не спутал с упомянутой выше по тексту Украиной Переяславской.Этот вывод подтверждается тем, что под 1213 году летописец, сообщая о том же регионе, уже не считает нужным делать уточнение о какой именно Украине идет речь. Перечисление относящихся к ней червенских городов пограничных с Польшей говорит само за себя. В рассказе о Данииле Галицком содержится следующий пассаж: "Данилоу же возвратившоусѧ к домови. и ѣха с братомъ. и приӕ Берестии. и Оугровескъ. и Верещинъ. и Ст҃олпъ Комовъ. и всю Оукраиноу."Исследователь Фёдор Гайда в своей работе "Грани и рубежи: понятия "Украина" и "украинцы" в их историческом развитии" (М.2005) по этому поводу отмечает:"Оукраины" существовали и в иных славянских регионах. В Псковской I летописи под 6779 (1271) и 6851 (1348) гг. говорится о сёлах пограничной с Ливонским орденом псковской "оукраины". В Польше пограничную с Тевтонским орденом Добринскую землю (Добжинская земля, польск. Ziemia dobrzyńska) так же именовали "Краиной" (Crayna, Craina). Аналогичное значение (окраина) имели словенская Крайна (герцогство Крайна с 1364 г.), а также сербохорватское понятие "краина" (краjина, krajina). Близким по смыслу к славянской "крайне" является каролингское слово "marchio" (марка, пограничная область), от которого, в частности, произошло название "Danemark" (Дания, Датская марка). Словенская Крайна, в частности, граничила с Фриульской маркой Карла Великого".Таким образом и летописный контекст, и приведённые аналогии убедительно свидетельствуют о том, что первые упоминания Украины в источниках связаны с окраинными, пограничными землями Руси.Что же касается оценок личности самого Владимира Глебовича Переяславского, то тесные связи князя, с которым связано первое в истории упоминание Украины с рюриковичами северо-восточной Руси, прямые потомки которых станут Великими князьями Московскими, не может не смущать националистически настроенных украинских историков. Поэтому они пытаются изобразить его как едва ли не "первого украинца".Наиболее чётко эта точка зрения изложена у закарпатского историка Сергея Федаки, который выстроил весьма своеобразную интерпретацию событий 1184-87 годов. Согласно Федаке нападение Владимира на Северскую землю было связано не его сугубо феодальным конфликтом с Игорем Святославичем, а далеко идущими планами Всеволода Большое гнездо, который стремился "максимально ослабить Северщину, вырвать её из сформировавшейся тогда системы украинских земель, сделать сателлитом Владимиро-Суздальщины". Однако после того, как северский князь был разбит половцами они обрушились на самого Владимира Глебовича, и тот осознал всю пагубность своих антиукраинских действий в интересах сына основателя Москвы. "Тут и был сделан выбор, когда Переяславщина порывает со своей традиционной ориентацией на Залесье и включается в системы обороны Украины-Руси".Достаточно сравнить эти выводы с приведенным летописным текстом, чтобы убедиться в их полной несостоятельности и спекулятивности.Противоречит историческим фактам и вывод о переориентации Переяслава с Владимира на Киев. Вот как комментируют построения Федака переяслав-хмельницкие историки Елена и Александр Колыбенко, посвятившие князю Владимиру Глебовичу специальную публикацию:"Как в последней четверти ХІІ, так и в первой половине ХІІІ ст. Переяславль находился под контролем Владимира Суздальского, поэтому никаких особенных сломов в ориентации переяславцев не произошло".Попытка превратить Владимра Глебовича Переяславского в человека, сделавшего геополитический выборы между якобы уже сформировавшимися украинским и российским политическими субъектами, является развитием мифологизированного сюжета о "первом великороссе" Андрее Боголюбском. Внимательное чтение исторических источников и современной научной литературы не оставляют от этих построений камня на камне.

https://ukraina.ru/20250409/konets-kievskoy-rusi-kak-andrey-bogolyubskiy-prevratil-vladimir-v-novyy-kiev-1062412704.html

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Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

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история, украина, русь, украинские мифы, xii век, князья, киев