https://ukraina.ru/20250419/putin-nazval-situatsiyu-v-zone-svo-blagopriyatnoy-dlya-rossii-1062620192.html

Путин назвал ситуацию в зоне СВО благоприятной для России

Путин назвал ситуацию в зоне СВО благоприятной для России - 19.04.2025 Украина.ру

Путин назвал ситуацию в зоне СВО благоприятной для России

Ситуация на линии боевого соприкосновения развивается благоприятным образом для России. На это указал президент РФ Владимир Путин на встрече с начальником генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым

2025-04-19T17:21

2025-04-19T17:21

2025-04-19T17:21

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"Ситуация на линии боевого соприкосновения понятна, развивается благоприятным для нас образом: российские войска шаг за шагом уверенно идут вперед", - сказал Путин.Он напомнил, что киевский режим более 100 раз нарушил мораторий на удары по энергетическим объектам.А также поприветствовал стремление США и американского президента Дональда Трампа к мирному урегулированию украинского кризиса.Подробнее о перемирии - в материале Путин объявил пасхальное перемирие на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, китай, владимир путин, дональд трамп