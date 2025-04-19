Путин назвал ситуацию в зоне СВО благоприятной для России
Ситуация на линии боевого соприкосновения развивается благоприятным образом для России. На это указал президент РФ Владимир Путин на встрече с начальником генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым
"Ситуация на линии боевого соприкосновения понятна, развивается благоприятным для нас образом: российские войска шаг за шагом уверенно идут вперед", - сказал Путин.
Он напомнил, что киевский режим более 100 раз нарушил мораторий на удары по энергетическим объектам.
А также поприветствовал стремление США и американского президента Дональда Трампа к мирному урегулированию украинского кризиса.
"Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренним является готовность киевского режима и его желание, да и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса. Мы со своей стороны к ним всегда были готовы и всячески приветствуем стремление американской стороны, президента (Дональда - ред.) Трампа, наших китайских друзей, председателя КНР (Си Цзиньпина - ред.), стран БРИКС, всех сторонников справедливого, мирного урегулирования украинского кризиса", - сказал российский лидер.
Подробнее о перемирии - в материале Путин объявил пасхальное перемирие на сайте Украина.ру.
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