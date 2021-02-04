На Всебелорусском народном собрании будет предложена весьма обтекаемая версия конституционной реформы, какой ее видит власть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из лидеров пророссийской организации «Союз» Сергей Лущ

Алексей Зубец: Лукашенко понял, что с Россией лучше дружить © Youtube / Алексей Зубец Александром Лукашенко сроки формирования новой конституции (конец этого года) и референдум по ней (2022 год) сильно разносятся во времени.

Таким образом, опасения, что белорусская правящая элита попытается затянуть процесс, к сожалению, начинают сбываться. После выборов прошло уже полгода, а подвижек в политической сфере все нет.

«Власть откладывает концептуальные решения, думая, что выигрывает время. На самом деле время играет против государства, потому что причины, породившие проблему, не устранены, и затягивать процесс себе дороже. Это касается как общественно-политической ситуации в стране, так и тенденций в экономической сфере», — сказал Сергей Лущ.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.