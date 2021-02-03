Экс-президент Украины, глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что санкции в отношении каналов медиахолдинга депутата «Оппозиционной платформы – за жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака он планировал ввести во время своего правления. Об этом он написал в Facebook 3 февраля

Порошенко напомнил, что это он принял решение запретить на Украине российские социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники».

«В октябре 2018 года именно наша команда инициировала и приняла постановление об ограничительных мерах в отношении пророссийских украинских телеканалов. Единственная причина, по которой постановление не было реализовано тогда, заключается в том, что оно наложилось на начало избирательной кампании», — написал он.

Порошенко подчеркнул, что все три канала, по его мнению, поддерживали именно кандидатуру Владимира Зеленского. Он предостерег власть от давления на «патриотические» каналы, поскольку, по его мнению, атака власти на медиа, связанные с ОПЗЖ, вызвана еще и желанием бороться с критикой в адрес президента.

Медведев назвал Зеленского большим радикалом, чем Порошенко © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

Он предположил, что решение о запрете деятельности каналов могут оспорить в европейских судах, и заявил, что ожидает от власти правового обоснования политической позиции.

Также Порошенко выразил удивление в связи с тем, что решение СНБО не касается канала «Наш», в эфире которого, по его словам, «российские пропагандисты атакуют нашу армию».

Накануне Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.