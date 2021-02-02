Верховная Рада Украины утвердила решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 1 февраля о применении экономических и других санкций к Республике Никарагуа

Зеленский приготовил плохой сюрприз для Никарагуа © РИА Новости, Магда Гибелли | Перейти в фотобанк проголосовали 322 народных депутата (при необходимом минимуме в 226 голосов).

Секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил, что летом 2019 года правительство Никарагуа приняло решение об открытии почетного консульства государства на территории Крыма.

«С 2019 года Министерством иностранных дел Украины неоднократно направлялись обращения в Министерство иностранных дел Никарагуа с требованием отменить свое неправомерное решение, однако официальное Манагуа игнорировало обращение украинской стороны», — сказал он с трибуны парламента.

В августе 2020 года Никарагуа назначила почетного консула в Крыму. Им стал бывший представитель президента России в Крымском федеральном округе (ныне упразднен) Олег Белавенцев. По его словам, в феврале-марте 2014 года он принимал участие в организации референдума о статусе Крыма. По профессии он моряк и дипломат. СМИ отмечали, что Белавенцев был близок к министру обороны России Сергею Шойгу.

В ответ Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста правительству Никарагуа. Глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что в случае отсутствия соответствующей реакции со стороны Никарагуа Украина начнет применять санкционные механизмы в соответствии со своим законодательством. Он пообещал более «жесткие шаги» в отношении Никарагуа для защиты территориальной целостности и суверенитета страны.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования. Российские власти настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.