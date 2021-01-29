Ни один представитель оппозиции не приглашался на Всебелорусское народное собрание, уверен член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Лукашенко может по примеру Зеленского превратить референдум в имитацию © РИА Новости, Нина Зотина Александр Лукашенко заявил, что никаких решений, призванных изменить основной закон страны, делегаты этого съезда принимать не будут.

«Скажем прямо, оппозиции никто и не предлагал участвовать в работе Всебелорусского народного собрания. Но даже если бы и предложили в каком-то небольшом количестве, вряд ли они могли бы что-то там изменить. Наверняка пропорция лояльных и нелояльных была бы соблюдена таким образом, чтобы лояльные были в большинстве и заблокировали все предложения представителей оппозиции. Но я убежден, что ни один представитель оппозиции туда не приглашался», — сказал эксперт.

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