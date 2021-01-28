Власти Белоруссии могут сымитировать и Всебелорусское народное собрание, и последующий референдум, так и не выдвинув предложений по изменению Конституции и перераспределению президентских полномочий, считает эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Богдан Безпалько рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Богдан Анатольевич, 11-12 февраля в Белоруссии пройдет VI Всебелорусское народное собрание. При этом многие наблюдатели считают, что верить в серьезность этого мероприятия нельзя, так как в нем якобы будут принимать участие «манекены» и «марионетки», специально отобранные для одобрения всех предложений власти. На ваш взгляд, насколько легитимным будет это собрание?

— С моей точки зрения, которую я высказывал уже неоднократно, это собрание является просто имитацией народной поддержки президента Александра Лукашенко. Во-первых, непонятна его законодательная основа — в Конституции Всебелорусское народное собрание отсутствует. Непонятны его полномочия, непонятна его селективность в плане делегатов — по каком принципу их отбирают. То есть я понимаю, что отбирают по принципу лояльности, но какого-то регламента нет.

Соответственно, на какой правовой основе будут воплощаться в жизнь решения этого Всебелорусского народного собрания? С моей точки зрения, это такой маленький управляемый абсолютно лояльный по отношению к Лукашенко майдан, не более того.

- Вообще с точки зрения функций ВНС должно рассмотреть предложения по изменениям в Конституцию и предложить по итогу проект поправок. Но при этом Лукашенко заявил, что никакие конституционные нормы собрание менять не будет. Как расценивать это заявление?

— Ориентироваться на заявления Александра Лукашенко в принципе не стоит, потому что он часто делает заявления прямо противоположного характера через какое-то время, иногда даже через короткий период времени.

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- А может ли это собрание действительно снизить протестную активность? Или оно, напротив, спровоцирует новую волну протестов?

— Я не думаю, что оно может сильно каким-то образом протесты убить, и вряд ли оно может их сильно катализировать. Протестная активность сейчас снизилась естественным образом просто потому, что протестовать в течение уже полугода каждые выходные людям достаточно сложно. Но тем не менее протестная активность никуда не делась. Это как нарыв, который ушел вглубь тела — его не видно на поверхности, но он не исчез.

А что касается самого собрания, то это чисто формальный акт, имитация. «Вот видите, у нас есть народовластие, видите, насколько наш президент демократичен, насколько он рубаха-парень: вот он обнимается с дояркой, вот он доит корову вместе с ней, вот он на Всебелорусском народном собрании обещает, что будет обещать еще больше» и т.д. и т.д. Это в духе советских плакатов, в духе партийной лозунговой демократии 1970-1980-х годов: «Партия — наш рулевой!», «Воплотим в жизнь решения XXVII съезда партии!» и т.д.

Для людей, которые наблюдают за этим со стороны, это будет оправданием, что вот, видите, Лукашенко же меняется — он провел ВНС. Не имеет значения, что оно не принимает и даже не обсуждает никаких изменений в государстве, а всего лишь имитирует их. Для этих людей, в том числе и в России, которые очень неверно оценивают Лукашенко как человека народного, человека антиолигархически настроенного, человека, который сохранил индустрию, — для всей этой аудитории это будет большим подспорьем в их поклонении Александру Григорьевичу, но не более того.

Власть силовиков. Особенности кадровой политики Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк - Оппозиция решила бойкотировать это собрание, и, более того, Павел Латушко предложил включить делегатов ВНС в санкционные списки. Как думаете, удастся ли это сделать и какие могут быть последствия?

— Скажем прямо, оппозиции никто и не предлагал участвовать в работе Всебелорусского народного собрания. Но даже если бы и предложили в каком-то небольшом количестве, вряд ли они могли бы что-то там изменить. Наверняка пропорция лояльных и нелояльных была бы соблюдена таким образом, чтобы лояльные были в большинстве и заблокировали все предложения представителей оппозиции. Но я убежден, что ни один представитель оппозиции туда не приглашался.

- Насколько мне известно, члены избирательного штаба кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало выдвинули своих делегатов и планируют участвовать в ВНС.

— Это приятная новость, но тогда возвращаюсь к той мысли, что никто им ничего обсуждать толком не даст. Думаю, что даже эти люди отбираются тщательно, по принципу, кто опасен, а кто нет. В конце концов, [Юрия] Воскресенского выпустили из тюрьмы, и он сейчас один из верных псов Лукашенко. А Бабарико до сих пор сидит и отказывается встречаться с Лукашенко в принципе. Поэтому бойкотировать — это естественный выход, потому что саму оппозицию тоже бойкотируют.

Что касается включения в санкционные списки, да, наверное, это было бы эффективной мерой, хотя неясно, насколько на это пойдет Евросоюз в лице ведущих своих стран — Германии, Франции. Если бы эти страны в реальности хотели бы каким-то образом нанести ущерб Лукашенко, они бы уже давно включили самый мощный санкционный аппарат, который могут себе позволить. Например, просто ввести торгово-экономические санкции против Белоруссии, а могли бы ввести санкции против всех силовиков и госслужащих. Все эти люди, просто потеряв возможность даже въезжать в страны Евросоюза, все-таки почувствовали бы, что потеряли что-то весомое. Кроме того, экономические санкции предполагают очень большой набор инструментов.

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- Еще в качестве альтернативы ВНС оппозиция предложила провести общественные обсуждения в таких форматах, как Белорусский демократический форум и платформа народных представителей «Сход». Какой вес в белорусском обществе могут иметь решения, принятые на этих площадках?

— Да никакого на самом деле. Естественно, что альтернативное «Всебелорусское народное собрание», которое можно назвать как угодно — Демократическим форумом или чем-то в этом роде, — это вполне адекватный ответ на созыв Лукашенко ВНС. Но поскольку ни Всебелорусское народное собрание, несмотря на присутствие на нем Лукашенко, ни Демократический форум не обладают какими-то глубокими правовыми основами, то решения у них будут примерно одинаковыми по своей силе, то есть на уровне деклараций.

Понятно, что белорусское общество разделено: часть, лояльная Лукашенко, будет поддерживать ВНС, а часть — Демократический форум. И это будет являться основным результатом этих двух собраний.

- То есть ждать обещанного референдума в этом году не стоит?

— Нет, почему, может быть, и стоит, но я не удивлюсь, если он будет отменен. Какие вопросы будут выноситься на референдум, непонятно. Если там не будет обсуждаться вопрос конституционной реформы, то что? Вопросы, которые выносятся на всенародное голосование, должны носить какой-то очень принципиальный, основополагающий характер, действительно на уровне изменений в Конституцию, потому что это Основной Закон.

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Можно и референдум превратить в имитацию, это уже проделывал господин Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский. — Ред.) на Украине, когда параллельно с выборами в местные органы власти проводил плебисцит, на который вынес вопросы наподобие легализации каннабиса. Очень важный, самый необходимый на Украине вопрос — легализовать марихуану или нет?

- Исходя из сказанного, можете дать какой-то прогноз относительно политического будущего Белоруссии на этот год?

— Если нынешние тенденции сохранятся, а именно поддержка со стороны России, отсутствие какого-либо серьезного давления со стороны Запада и осторожное налаживание отношений между США и Белоруссией, то можно сказать, что, скорее всего, Лукашенко удержится у власти, проведет Всебелорусское народное собрание. Скорее всего, никаких реформ он проводить не будет, даже те, что он озвучивал или которые в экспертной среде выдвигались как попытка Лукашенко сохранить власть путем передачи полномочий президента какой-либо другой должности. Скорее всего, он просто останется президентом, дождется окончательного спада протестной активности и будет дальше пытаться сохранить политику, с одной стороны, паразитирования на России в экономическом отношении, а с другой стороны, полной реализации политической жизни внутри страны.

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Не исключаю, что весной-летом протестная активность возобновится. Способствовать этому могут какие-то триггерные события — еще одно убийство, еще одна смерть, что-то, что вызовет бурление в СМИ и соцсетях. Может быть, произойдут какие-то события в глобальном геополитическом масштабе, которые заставят отношения между Россией и Западом обостриться, а Белоруссия как союзник, пусть и союзник-паразит, попадет в данном случае под удар. И в очередной раз Лукашенко поставят перед выбором, что ему делать: сотрудничать с Западом, сидеть на двух стульях или быть с Россией.