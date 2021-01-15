Следственный комитет Российской Федерации открыл дело после повреждения вандалами братской могилы бойцов Красной армии в украинском Херсоне, сообщает РИА Новости 15 января со ссылкой на пресс-службу СК РФ

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны)», — цитирует агентство сообщение СК РФ.

Дельцы вандализма. На Украине разрыли «царскую» могилу скифской эпохи © CC0, Pixabay

«Указанными циничными действиями злоумышленники продемонстрировали свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы братских народов с фашизмом», — добавляется в сообщении.

СК РФ и впредь будет «принципиально реагировать на любые попытки надругательства над памятью о героях Великой Отечественной войны, отдавших свои жизни для победы над нацизмом», говорится в сообщении.