«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны)», — цитирует агентство сообщение СК РФ.
12 января неустановленные лица, действуя по мотиву негативного отношения к деятельности СССР в годы Второй мировой войны, на мемориальном кладбище в городе Херсоне разбили и повалили на землю 17 каменных плит, установленных на братских могилах бойцов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны при освобождении Херсона от немецко-фашистских захватчиков.
«Указанными циничными действиями злоумышленники продемонстрировали свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы братских народов с фашизмом», — добавляется в сообщении.
СК РФ и впредь будет «принципиально реагировать на любые попытки надругательства над памятью о героях Великой Отечественной войны, отдавших свои жизни для победы над нацизмом», говорится в сообщении.