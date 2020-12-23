Четверо украинских министра сварили борщ в рамках кулинарного батла под руководством шеф-повара Евгения Клопотенко. Видеозапись опубликовали в Facebook Министерства культуры 22 декабря

Ранее Минкульт обещал транслировать «битву борщей» в прямом эфире, но трансляции не состоялось по техническим причинам. Также из заявленных участников не пришли министр юстиции Денис Малюська и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В итоге борщевары поделились на две команды: в первой были министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, а во второй — вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

В процессе выяснилось, что мужчины-министры готовят борщ первый или второй раз в жизни.

«Это свидетельствует о том, что каждый из нас сделает все, что нужно для защиты национальных интересов Украины. Надо готовить борщ — будет готовить борщ… Я узнала, что в моей команде есть хмельницкий борщ, есть закарпатский борщ, даже был демарш по поводу того, что нельзя есть борщ без фасоли, но не было проблем с пониманием того, что борщ украинский», — прокомментировала Стефанишина.

Кулинарные битвы народов бывшего СССР © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Команда Абрамовского и Петрашко решила слегка потушить капусту для борща, а как изюминку блюда использовала свекольный квас и закарпатскую копченую паприку.

Добавлять водку министры не стали, сказав, что это «неполиткорректно», но охотно заправили блюдо сметаной.

Клопотенко признал победителями Стефанишину и Ткаченко. Он заявил, что их борщ вышел более густой и насыщенный и «точно объединяет Украину».

Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики Украины намерено добиваться в ЮНЕСКО закрепления за борщом статуса украинского культурного наследия. Об этом 11 декабря заявил глава ведомства Александр Ткаченко.