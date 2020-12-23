Ранее Минкульт обещал транслировать «битву борщей» в прямом эфире, но трансляции не состоялось по техническим причинам. Также из заявленных участников не пришли министр юстиции Денис Малюська и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В итоге борщевары поделились на две команды: в первой были министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, а во второй — вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
В процессе выяснилось, что мужчины-министры готовят борщ первый или второй раз в жизни.
«Это свидетельствует о том, что каждый из нас сделает все, что нужно для защиты национальных интересов Украины. Надо готовить борщ — будет готовить борщ… Я узнала, что в моей команде есть хмельницкий борщ, есть закарпатский борщ, даже был демарш по поводу того, что нельзя есть борщ без фасоли, но не было проблем с пониманием того, что борщ украинский», — прокомментировала Стефанишина.
Команда Стефанишиной и Ткаченко назвала свой борщ «Евроатлантическим». Кроме привычных овощей, министры добавили в него сушеные белые грибы и вишню. Также в него порезали сало и подсластили борщ сахаром.
Команда Абрамовского и Петрашко решила слегка потушить капусту для борща, а как изюминку блюда использовала свекольный квас и закарпатскую копченую паприку.
Добавлять водку министры не стали, сказав, что это «неполиткорректно», но охотно заправили блюдо сметаной.
Клопотенко признал победителями Стефанишину и Ткаченко. Он заявил, что их борщ вышел более густой и насыщенный и «точно объединяет Украину».
Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики Украины намерено добиваться в ЮНЕСКО закрепления за борщом статуса украинского культурного наследия. Об этом 11 декабря заявил глава ведомства Александр Ткаченко.