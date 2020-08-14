В Белоруссии продолжаются протесты против переизбрания Александра Лукашенко. В последние дни к акциям оппозиции примкнули некоторые рабочие крупных белорусских предприятий. Ожидалось, что Головченко приедет на МТЗ для разговора с сотрудниками предприятия, но главу правительства на заводе так и не дождались.
Теперь рабочие столичного завода решили организовать шествие и дойти до Дома правительства.
Позднее выяснилось, что в этот день премьера ждали еще и на МАЗе, однако туда он не поехал, прибыв на МТЗ. Так как на встречу с ним не пустили журналистов, то часть рабочих отправилась на шествие, другие же остались для беседы с Головченко.
При этом еще три назад сообщалось, что в МТЗ решили отказаться от забастовок и не останавливать работу.
Ранее работники «Гродно-Азота» выдвинули ультиматум властям: освобождение заключенных и новые выборы президента. В случае, если этого не произойдет, то 18 августа на предприятии будет объявлена всеобщая забастовка.