Работники Минского тракторного завода 14 августа намеревались встретиться на территории предприятия с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, однако встреча так и не состоялась, передает Sputnik Беларусь

Теперь рабочие столичного завода решили организовать шествие и дойти до Дома правительства.

Позднее выяснилось, что в этот день премьера ждали еще и на МАЗе, однако туда он не поехал, прибыв на МТЗ. Так как на встречу с ним не пустили журналистов, то часть рабочих отправилась на шествие, другие же остались для беседы с Головченко.

При этом еще три назад сообщалось, что в МТЗ решили отказаться от забастовок и не останавливать работу.

Ранее работники «Гродно-Азота» выдвинули ультиматум властям: освобождение заключенных и новые выборы президента. В случае, если этого не произойдет, то 18 августа на предприятии будет объявлена всеобщая забастовка.