Президент Белоруссии Александр Лукашенко 12 августа созвал совещание по актуальным вопросам, параллельно затронув темы обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя, сообщает БелТА

Давление на Лукашенко будет только усиливаться – Ищенко © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Лукашенко, в нынешних обстоятельствах наиважнейшие задачи — обеспечение безопасности граждан и защита конституционного строя. Однако, по мнению лидера республики, это невозможно без развития экономики. Поэтому правительству президент поручил ввести дополнительные меры поддержки экономики, а протестующим — пойти работать.

«Все, кто хочет работать, кто стремится работать, должны иметь работу и, соответственно, заработную плату. Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, и им должна быть предложена работа. Основа всех этих так называемых протестующих — люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы — значит "гуляй, дядя, по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает».

Правоохранительные органы будут следить за выполнением данного указания.

МВД Белоруссии сообщило о задержании в ходе беспорядков более 3 тыс. человек в ночь на 10 августа, свыше 2 тыс. — в ночь на 11 августа и более 1 тыс. человек — в ночь на 12 августа.