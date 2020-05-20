Вряд ли в ближайшие годы мировой кризис и растущая напряженность в отношениях между странами может привести к большой войне, сказал политолог Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Так он прокомментировал предположения ряда экспертов о том, что мировой кризис должен разрешиться глобальным военным столкновением, как это было во времена Первой и Второй мировых войн.

«Нынешний кризис еще не подготовил общество к войне. Если говорить о Первой и Второй мировых войнах, то там кризисы длились десятилетиями, пока общество созрело к тому, что другого способа разрешения накопленных противоречий нет», - сказал Бортник.

Руслан Бортник: Коронавирус сорвал покровы цивилизованности с Запада © Facebook, Ruslan Bortnik

При этом обострения противостояний гибридного характера или обычные войны, но не на территории главных игроков, а на территории третьих стран вполне возможны, отметил эксперт.