Так он прокомментировал предположения ряда экспертов о том, что мировой кризис должен разрешиться глобальным военным столкновением, как это было во времена Первой и Второй мировых войн.
«Нынешний кризис еще не подготовил общество к войне. Если говорить о Первой и Второй мировых войнах, то там кризисы длились десятилетиями, пока общество созрело к тому, что другого способа разрешения накопленных противоречий нет», - сказал Бортник.
По его мнению, война теоретически возможна, но после появления ядерного оружия вероятность глобальных войн резко уменьшилась.
При этом обострения противостояний гибридного характера или обычные войны, но не на территории главных игроков, а на территории третьих стран вполне возможны, отметил эксперт.