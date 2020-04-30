При президенте США Джордже Буше власти Штатов предлагали Китаю создание общего государства, однако КНР отказалась, что положило начало развитию конфликта Вашингтона и Пекина, рассказал профессор Сианьского университета Андрей Грозин в интервью Украина.ру

По его словам, сейчас американские власти пытаются решить свои проблемы, возложив ответственность за свою неспособность справиться с пандемией коронавируса на кого-то другого.

Однако происходит это в рамках глобальной стратегии США, согласно которой Китай для американцев — враг №1.

«И понятно это стало даже не при Трампе, не при Обаме, а еще при Буше. Тогда уже стало ясно, что американцы, предложив китайцам "проект Кимерика" (создание совместного государства КНР и США. — Ред.), получили отказ», — сказал Грозин.

«Для Китая наступили тяжелые времена». Грозин объяснил, почему Россия оказалась в уникальной ситуации © РИА Новости, Александр Натрускин

После того, как КНР ответила отказом, «все покатилось по наклонной», сказал Грозин.