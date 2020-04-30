По его словам, сейчас американские власти пытаются решить свои проблемы, возложив ответственность за свою неспособность справиться с пандемией коронавируса на кого-то другого.
Однако происходит это в рамках глобальной стратегии США, согласно которой Китай для американцев — враг №1.
«И понятно это стало даже не при Трампе, не при Обаме, а еще при Буше. Тогда уже стало ясно, что американцы, предложив китайцам "проект Кимерика" (создание совместного государства КНР и США. — Ред.), получили отказ», — сказал Грозин.
По его словам, в Китае поняли, что предложение разделить мир на двоих предполагает старшее и младшее партнерство, и Пекину отводилась как раз роль «младшего брата».
После того, как КНР ответила отказом, «все покатилось по наклонной», сказал Грозин.