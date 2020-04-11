В субботу, 11 апреля, индекс Москвы и Санкт-Петербурга по самоизоляции упал до 3,3 на 16:00, что стало худшим показателем по стране на то время, сообщает «Фонтанка»

«По данным специального сервиса «Яндекса», 11 апреля в 8:00 индекс самоизоляции был равен 4,3, в 9:00 он снизился до 4, а к 14:00 упал до 3,5. К 16:00 снизился и вовсе до 3,3. На улице много людей. На аналогичном уровне индекс только в Москве. В остальных регионах России показатель значительно лучше. Хуже только в братском Минске — 3,1», — говорилось в сообщении издания.

Жители Санкт-Петербурга выкладывают видео, на которых из полицейской машины разносятся призывы соблюдать самоизоляцию и при первых признаках недомогания вызывать врача. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 11 апреля

По состоянию на 18:15 ситуация изменилась. Индекс Москвы стал еще ниже — 2,9, а индекс Санкт-Петербурга — 2,8. Однако это не самые худшие индексы. В Челябинские соответствующий индекс составил 2,6, а в Новосибирске — 2,5.

«Яндекс» сравнивает уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии.

«Если он такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», — указано на соответствующей странице «Яндекса».

Наилучшая ситуация среди городов-миллионников с самоизоляцией по состоянию на 18:15 в Перми. Там индекс составил 3,3 балла.