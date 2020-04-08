Феррари возглавлял агентство с января 2020 года и покинул его после спора относительно реакции Евросоюза на распространение COVID-19. Он также сослался на «внутриполитическую угрозу» с участием высших уровней Европейской комиссии.
Помимо несостоятельности ЕС в финансировании ученых для преодоления кризиса, Феррари отметил «полное отсутствие координации политики в области здравоохранения между странами-членами, постоянное противодействие сплоченным инициативам финансовой поддержки, всестороннее одностороннее закрытие границ и предельную шкалу синергетических научных инициатив».
Отмечается, что ежегодный бюджет научного совета в 2019 году составлял чуть более 2 млрд евро — он распределяет средства так, чтобы известные ученые продолжали работу над своими исследованиями. Но, по мнению Феррари, стремление поддерживать собственные идеи, не имея инструкции, на что следует потратить деньги, пагубно сказалась на ситуации с коронавирусом.
Он также отметил, что его идея создать специальную программу, направленную на борьбу с коронавирусом, была отклонена руководящим органом ЕИС. При этом, ученый заявил, что находился в контакте с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и рассказал ей о своем намерении, что, по его словам, создало «внутриполитическую угрозу».
«Во времена чрезвычайных ситуаций люди и учреждения возвращаются к своей глубинной природе и раскрывают свой истинный характер. Боюсь, что я достаточно увидел как в управлении наукой, так и в политических операциях Европейского Союза», — заключил Феррари.
По числу зараженных коронавирусом в Европе лидирует Испания — заболевание было выявлено у 141,9 тысяч пациентов, 14 тысяч скончались. Критическая ситуация также наблюдается в Италии (135,5 тысяч зараженных), Франции (110 тысяч зараженных) и Германии (107 тысяч зараженных).