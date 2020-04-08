Президент Европейского исследовательского совета, ведущего агентства по финансированию науки в ЕС Мауро Феррари выступил с критикой реакции блока на коронавирус и подал в отставку. Об этом в среду, 8 апреля, сообщило издание «Европейская правда»

Феррари возглавлял агентство с января 2020 года и покинул его после спора относительно реакции Евросоюза на распространение COVID-19. Он также сослался на «внутриполитическую угрозу» с участием высших уровней Европейской комиссии.

Помимо несостоятельности ЕС в финансировании ученых для преодоления кризиса, Феррари отметил «полное отсутствие координации политики в области здравоохранения между странами-членами, постоянное противодействие сплоченным инициативам финансовой поддержки, всестороннее одностороннее закрытие границ и предельную шкалу синергетических научных инициатив».

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Он также отметил, что его идея создать специальную программу, направленную на борьбу с коронавирусом, была отклонена руководящим органом ЕИС. При этом, ученый заявил, что находился в контакте с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и рассказал ей о своем намерении, что, по его словам, создало «внутриполитическую угрозу».

«Во времена чрезвычайных ситуаций люди и учреждения возвращаются к своей глубинной природе и раскрывают свой истинный характер. Боюсь, что я достаточно увидел как в управлении наукой, так и в политических операциях Европейского Союза», — заключил Феррари.

По числу зараженных коронавирусом в Европе лидирует Испания — заболевание было выявлено у 141,9 тысяч пациентов, 14 тысяч скончались. Критическая ситуация также наблюдается в Италии (135,5 тысяч зараженных), Франции (110 тысяч зараженных) и Германии (107 тысяч зараженных).