Директор по информационной безопасности в Белом доме Эллен Найт написала письмо адвокатам экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, в котором отмечает, что в его неопубликованной книге есть «значительное количество засекреченной информации». Письмо Найт опубликовал телеканал MSNBC

Болтон может стать ключевым свидетелем на процессе по импичменту в сенате. Ранее в прессу просочились подробности его книги, где сообщается, что Дональд Трамп действительно задерживал военную помощь Украине, ожидая в обмен расследование против своего политического противника — Джо Байдена. Именно на этом предположении строится импичмент.

Стратегию защиты Трампа от импичмента демократы написали ещё 20 лет назад © AP, J. Scott Applewhite | AP, J. Scott Applewhite | Перейти в фотобанк

«Часть этой информации находится на уровне "совершенно секретно"… Согласно федеральному закону и заявлениям о неразглашении, которые подписал ваш клиент в качестве условия доступа к секретной информации, данная рукопись не может быть опубликована или каким-то образом еще обнародована без удаления секретной информации», — заявляет Найт.

В свою очередь адвокат Болтона Чарльз Купер заявил, что не согласен с этими заявлениями.

«Мы не считаем, что какая-либо информация (в книге. — Ред.) может быть сочтена секретной», — ответил Купер Белому дому.

Демократы требуют вызвать свидетелей на суд в сенат, республиканцы выступают за проведение быстрого процесса по импичменту, заявляя, что всех необходимых свидетелей демократы уже запросили в ходе разбирательства в палате представителей. Республиканцы намерены оправдать Трампа.

Удастся ли демократам добиться вызова свидетелей, включая Болтона, остается неясным.