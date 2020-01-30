Болтон может стать ключевым свидетелем на процессе по импичменту в сенате. Ранее в прессу просочились подробности его книги, где сообщается, что Дональд Трамп действительно задерживал военную помощь Украине, ожидая в обмен расследование против своего политического противника — Джо Байдена. Именно на этом предположении строится импичмент.
Белый дом заявил, что разглашение секретной информации может повредить безопасности страны.
«Часть этой информации находится на уровне "совершенно секретно"… Согласно федеральному закону и заявлениям о неразглашении, которые подписал ваш клиент в качестве условия доступа к секретной информации, данная рукопись не может быть опубликована или каким-то образом еще обнародована без удаления секретной информации», — заявляет Найт.
В свою очередь адвокат Болтона Чарльз Купер заявил, что не согласен с этими заявлениями.
«Мы не считаем, что какая-либо информация (в книге. — Ред.) может быть сочтена секретной», — ответил Купер Белому дому.
Демократы требуют вызвать свидетелей на суд в сенат, республиканцы выступают за проведение быстрого процесса по импичменту, заявляя, что всех необходимых свидетелей демократы уже запросили в ходе разбирательства в палате представителей. Республиканцы намерены оправдать Трампа.
Удастся ли демократам добиться вызова свидетелей, включая Болтона, остается неясным.