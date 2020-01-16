Депутаты Верховной Рады от партии «Слуга народа» поджидали премьер-министр Украины Алексея Гончарука с явно выраженными агрессивными намерениями, однако тот сбежал в Офис президента. Об этом рассказал народный избранник Макс Бужанский на своем телеграм-канале 15 января

«Сидим на фракции, ждем премьера. Депутаты слушают записи с его откровениями и оскорблениями в адрес президента. Есть разные мнения, дать п…ды сразу, или еще в начале августа надо было дать и забыть», — написал он в 20:00.

Премьер Гончарук назвал себя профаном в экономике, но при одном условии © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

«По состоянию на 19.12, развернулся на подъезде к Раде и удрал в неизвестном направлении. Закончим заседание и поедем ловить, если не одумается. Хочется обсудить это сочетание слабоумия и отваги», — сообщил Бужанский.

Позднее он подвел итог: «Гончарук не приехал на фракцию. Отправился прямо в офис президента. Думаю, выйдет оттуда уже не премьером, а рядовым п…арасом».

Следует отметить, что Гончарук — давний завсегдатай европейских гей-парадов, однако публичных заявлений о своей ориентации не делал.