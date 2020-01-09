«Я должен был лететь рейсом вместо Хоменко. Но мне поменяли рейс на Лондон», — рассказал пилот.
Он также отметил, что виделся с экипажем самолета перед злополучным рейсом.
«Мы сидели за соседними столиками в брифинге. Они были очень обеспокоены. Видимо, они знали, было какое-то предчувствие. Я пожелал им хорошего рейса, точно так же сделали и они мне», — отметил мужчина.
Крушение украинского самолета МАУ в Иране произошло утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения были 11 граждан Украины.