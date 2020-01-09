На борту самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», потерпевшего крушение неподалеку от Тегерана, должен был находиться другой экипаж, но одного из летчиков в последний момент поставили на рейс в Лондон. Об этом пилот МАУ, представившийся Артемом, рассказал телеканалу СТБ 8 января

«Я должен был лететь рейсом вместо Хоменко. Но мне поменяли рейс на Лондон», — рассказал пилот.

Странный рейс украинского Боинга из Тегерана в Киев оборвался крушением. Что известно о трагедии © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

«Мы сидели за соседними столиками в брифинге. Они были очень обеспокоены. Видимо, они знали, было какое-то предчувствие. Я пожелал им хорошего рейса, точно так же сделали и они мне», — отметил мужчина.

Крушение украинского самолета МАУ в Иране произошло утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения были 11 граждан Украины.