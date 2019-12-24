В ночь на 22 декабря вступили в силу санкции, которые США наложили на компании, участвующие в строительстве «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Суда швейцарской компании Allseas, которые прокладывали трубы «Северного потока-2», ушли из Балтийского моря. Решение было принято, чтобы вывести компанию из-под удара.
По мнению Зуева, попытка «Газпрома» применить к компаниям, отказавшимся в этот момент участвовать в проекте, какие-то санкции была бы «рискованной игрой».
Эксперт считает «мудрой и взвешенной» компромиссную политику, включающую уступки, которую избрал в данный момент «Газпром».
По словам экономиста, «Газпром» в Европе представляется монополистом, который работает только в своих интересах. В связи с этим эксперт не рекомендует корпорации вводить санкции, ответными действиями лучше заняться правительству РФ.
«Но если "Газпром" будет вводить какие-то санкции, последствия трудно предсказать… Это может означать окончательный разрыв отношений и с Европейской комиссией, и с Украиной», — отметил он.