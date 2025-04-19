https://ukraina.ru/20250419/perendzhiev-rasskazal-vo-chto-pererastet-protivostoyanie-ssha-i-kitaya-1062585193.html

Перенджиев рассказал, во что перерастет противостояние США и Китая

Перенджиев рассказал, во что перерастет противостояние США и Китая - 19.04.2025 Украина.ру

Перенджиев рассказал, во что перерастет противостояние США и Китая

Если экономические методы США не сработают в отношении Китая возможен силовой сценарий. Причем этот риск будет только возрастать. Вопрос в том, сможет ли Россия остановить войну между этими ядерными державами

2025-04-19T07:30

2025-04-19T07:30

2025-04-19T07:30

новости

сша

китай

россия

дональд трамп

александр перенджиев

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.По его словам, риск силового противостояния США и Китая будет нарастать. Вопрос в том, сможет ли Россия остановить войну между этими ядерными державами, заключил Перенджиев.Между тем эскалацию мировых конфликтов предсказал и Владимир Зеленский, который в интервью CBS не исключил, что существует риск эскалации украинского конфликта в глобальном масштабе. И мотивация уже вовлеченных к продолжению боевых действий будет со временем расти. Подробности в публикации Зеленский попытался напугать мир эскалацией конфликта. Полный текст интервью Александра Перенджиева: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией читайте на сайте Украина.ру.

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, китай, россия, дональд трамп, александр перенджиев