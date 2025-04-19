Перенджиев рассказал, во что перерастет противостояние США и Китая - 19.04.2025 Украина.ру
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Перенджиев рассказал, во что перерастет противостояние США и Китая
Перенджиев рассказал, во что перерастет противостояние США и Китая - 19.04.2025 Украина.ру
Перенджиев рассказал, во что перерастет противостояние США и Китая
Если экономические методы США не сработают в отношении Китая возможен силовой сценарий. Причем этот риск будет только возрастать. Вопрос в том, сможет ли Россия остановить войну между этими ядерными державами
2025-04-19T07:30
2025-04-19T07:30
новости
сша
китай
россия
дональд трамп
александр перенджиев
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.По его словам, риск силового противостояния США и Китая будет нарастать. Вопрос в том, сможет ли Россия остановить войну между этими ядерными державами, заключил Перенджиев.Между тем эскалацию мировых конфликтов предсказал и Владимир Зеленский, который в интервью CBS не исключил, что существует риск эскалации украинского конфликта в глобальном масштабе. И мотивация уже вовлеченных к продолжению боевых действий будет со временем расти. Подробности в публикации Зеленский попытался напугать мир эскалацией конфликта. Полный текст интервью Александра Перенджиева: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией читайте на сайте Украина.ру.
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новости, сша, китай, россия, дональд трамп, александр перенджиев
Новости, США, Китай, Россия, Дональд Трамп, Александр Перенджиев

Перенджиев рассказал, во что перерастет противостояние США и Китая

07:30 19.04.2025
 
© AP / Andy Wong, File
- РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP / Andy Wong, File
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Если экономические методы США не сработают в отношении Китая возможен силовой сценарий. Причем этот риск будет только возрастать. Вопрос в том, сможет ли Россия остановить войну между этими ядерными державами
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
“Во-первых, торговая война никуда не денется. Во-вторых, у США и Китая есть явное противостояние не только вокруг Панамского канала, но и в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке. Этот конфликт будет только нарастать. Одними торговыми пошлинами он явно не закончится”, — считает собеседник издания.
По его словам, риск силового противостояния США и Китая будет нарастать. Вопрос в том, сможет ли Россия остановить войну между этими ядерными державами, заключил Перенджиев.
Между тем эскалацию мировых конфликтов предсказал и Владимир Зеленский, который в интервью CBS не исключил, что существует риск эскалации украинского конфликта в глобальном масштабе. И мотивация уже вовлеченных к продолжению боевых действий будет со временем расти. Подробности в публикации Зеленский попытался напугать мир эскалацией конфликта.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией читайте на сайте Украина.ру.
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