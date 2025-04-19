Перенджиев рассказал, во что перерастет противостояние США и Китая
© AP / Andy Wong, File
© AP / Andy Wong, File
Если экономические методы США не сработают в отношении Китая возможен силовой сценарий. Причем этот риск будет только возрастать. Вопрос в том, сможет ли Россия остановить войну между этими ядерными державами
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
“Во-первых, торговая война никуда не денется. Во-вторых, у США и Китая есть явное противостояние не только вокруг Панамского канала, но и в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке. Этот конфликт будет только нарастать. Одними торговыми пошлинами он явно не закончится”, — считает собеседник издания.
Между тем эскалацию мировых конфликтов предсказал и Владимир Зеленский, который в интервью CBS не исключил, что существует риск эскалации украинского конфликта в глобальном масштабе. И мотивация уже вовлеченных к продолжению боевых действий будет со временем расти. Подробности в публикации Зеленский попытался напугать мир эскалацией конфликта.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на