Семен Багдасаров: Война США и Ирана откладывается, а Россия идет навстречу "Талибану" - 19.04.2025 Украина.ру
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Семен Багдасаров: Война США и Ирана откладывается, а Россия идет навстречу "Талибану"
Семен Багдасаров: Война США и Ирана откладывается, а Россия идет навстречу "Талибану" - 19.04.2025 Украина.ру
Семен Багдасаров: Война США и Ирана откладывается, а Россия идет навстречу "Талибану"
Полковник запаса Семен Багдасаров рассказал в интервью изданию Украина.ру о том, сможет ли противостояние с Ираном отвлечь внимание Дональда Трампа от помощи Украине, а также прокомментировал отмену запрета на деятельность "Талибана" в России.
2025-04-19T06:35
2025-04-19T06:35
интервью
сша
иран
афганистан
дональд трамп
сергей лавров
биньямин нетаньяху
"талибан"
украина
россия
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Россия приветствует стремление США и Ирана достичь договоренностей по иранской ядерной программе и готова содействовать переговорному процессу между странами, но на переговорах должны учитываться законные интересы Тегерана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи, которые прошли 18 апреля в Москве.Ранее, 17 апреля, Верховный суд РФ приостановил действие запрета на деятельность движения "Талибан" на территории России.— Семен Аркадьевич, чем могут завершиться переговоры США и Ирана? И что будет, если Иран не передаст запасы урана в третью страну, как хотят США?— Трамп после многих угроз в сторону Ирана, перешел к активному переговорному процессу с ним. По некоторым данным, президент США даже запретил Израилю наносить удары и проводить специальные операции с применением наземных войск против ядерных объектов Ирана.Насколько иранцы уступят по ядерный программе и передадут кому-то в другой стране обогащенный уран — большой вопрос. По мнению Нетаньяху, который надавливает США, необходимо физическое разрушение ряда стратегических ядерных объектов Ирана. Но, думаю, до этого дело не дойдет.— По данным отдельных СМИ, второй раунд ядерных переговоров между США и Ираном состоится в ближайшую субботу в Риме. Чем они закончатся, как вы считаете?— Чем эти переговоры закончатся, трудно сказать сейчас. Но в любом варианте война между США и Ираном отстрачивается, и вряд ли она произойдет. Явно видно, что Трамп не собирается нигде ни с кем воевать, а только может угрожать, демонстрировать свою силу — не более того.— Россия, как заявил Сергей Лавров, готова содействовать переговорному процессу между США и Ираном, но на переговорах должны учитываться законные интересы Тегерана. Насколько мы включены в этот процесс?— В публичное поле просочилась информация о том, что вроде бы американцы предлагают обогащенный уран из Ирана переместить в Россию. Но сейчас в американо-иранских переговорах посредником — техническим и не более — выступает Оман. То есть какие-либо особые усилия со стороны им не нужны.— Вы заявили, что США не готовы к большой войне на Ближнем Востоке. Какими методами тогда будет действовать Трамп, чтобы достичь своих целей в этом регионе?— Санкции, переговоры, давление, угрозы — но не война. Трамп — это про зарабатывание денег. Что-то он заработает, используя страх стран Персидского залива, которые боятся военных действий. И это для президента США уже неплохо.— Почему США сокращают военный контингент в Сирии? И куда будут переброшены высвобожденные части?— Куда перебросят США свои контингенты, я не знаю. А что касается полного свёртывания сирийской миссии ВС США, Дональд Трамп объявлял об этом еще в первый срок своего пребывания в Белом доме в декабре 2018 года. Трамп считает, что в этой войне непонятно, кто с кем ведет боевые действия, и она США не нужна и не интересна.Когда говорят об интересе Америки к сирийской нефти, я всегда прошу обратить внимание на то, что это качество и количество весьма сомнительного характера… Что американцам там делать, непонятно.— Трамп занят переговорами с Ираном, ведет торговую войну с Китаем, пытается утвердить свое влияние на Ближнем Востоке. Может ли включенность на этих треках ослабить позиции США на украинском направлении?— Если бы на Ближнем Востоке разгорелся большой конфликт, то да. А так, я не вижу особо сильного напряжения для США на Ближнем Востоке при той политике, которую затеял Трамп. Повторюсь, он не хочет быть втянутым в какой-либо вооруженный конфликт в регионе.Тель-Авиву не все нравиться, но действовать они будут по принципу "Израиль работает сам, как может" — при определенных ограничениях. Обратите внимание, Трамп заявил, что он самый хороший президент США для Израиля, а также отметил, что ему нравится Эрдоган. Глава Америки не хочет вмешиваться в "разборку" между Израилем и Турцией из-за Сирии. Это видно невооруженным глазом.— Пользуясь случаем, не могу не спросить еще об одном интересном событии. Верховный суд приостановил действие запрета на деятельность движения "Талибан" на территории РФ. Что это значит? Почему сейчас мы включаемся в афганский трек?— Когда в 90-е годы "Талибан" пришел к власти, я работал в исполнительных структурах и призывал высшее руководство к контактированию с этим движением, потому что они хотят построить исламизированное общество внутри в Афганистана, не вынося это за его пределы.При этом я говорил, что Северному альянсу [объединение ряда полевых командиров северного Афганистана, сформировавшееся в 1996 году], одним из лидеров которого был Ахмад Шах Масуд, не нужно помогать. Во-первых, было очевидно, что "Талибан" додавит Северный альянс и рано или поздно придет к власти.Во-вторых, уже после вывода советских войск из Афганистана в 1993 году произошло нападение на 12 заставу Московского погранотряда, в котором участвовала таджикская оппозиция при поддержке Ахмад Шаха Масуда и при активном участии 55-ой пехотной дивизии Кази Кабира. А мы начали помогать Масуду уже чуть ли не через год после этого...Тогда в разговоре с большим начальством я заявил свое мнение по ситуации, но меня не услышали. Мне сказали: "Семен, два президента попросили нашего руководителя Бориса Ельцина, и тот дал команду". На этом все строилось — без анализа и прогнозирования ситуации.Позже, когда США ввели свои контингенты в Афганистан, я также призывал к налаживанию отношений с движением, аппелируя тем, что "Талибан" не собирается вмешиваться во внутренние дела других государств, о чем они однократно заявляли, хотя там не все однозначно внутри самого движения.Афганистан — это интересная страна, которая рано или поздно будет включена в экономическую систему Центральной Азии. В этом плане конструктивную роль занимают Узбекистан и Казахстан. Поэтому нам важно объективно смотреть на ситуацию, учитывая то, что Афганистан богатая минеральными ресурсами, редкоземельными металлами страна — почему бы не посотрудничать с ней экономически?Тем временем США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых. Об этом сообщила в соцсетях первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.
https://ukraina.ru/20230119/1042780095.html
https://ukraina.ru/20241226/1059956024.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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4.7
96
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, сша, иран, афганистан, дональд трамп, сергей лавров, биньямин нетаньяху, "талибан", украина, россия, ближний восток, война
Интервью, США, Иран, Афганистан, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Биньямин Нетаньяху, "Талибан", Украина, Россия, Ближний Восток, война

Семен Багдасаров: Война США и Ирана откладывается, а Россия идет навстречу "Талибану"

06:35 19.04.2025
 
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийСемен Багдасаров интервью
Семен Багдасаров интервью - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Полковник запаса Семен Багдасаров рассказал в интервью изданию Украина.ру о том, сможет ли противостояние с Ираном отвлечь внимание Дональда Трампа от помощи Украине, а также прокомментировал отмену запрета на деятельность "Талибана" в России.
Россия приветствует стремление США и Ирана достичь договоренностей по иранской ядерной программе и готова содействовать переговорному процессу между странами, но на переговорах должны учитываться законные интересы Тегерана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи, которые прошли 18 апреля в Москве.
Ранее, 17 апреля, Верховный суд РФ приостановил действие запрета на деятельность движения "Талибан" на территории России.
— Семен Аркадьевич, чем могут завершиться переговоры США и Ирана? И что будет, если Иран не передаст запасы урана в третью страну, как хотят США?
Трамп после многих угроз в сторону Ирана, перешел к активному переговорному процессу с ним. По некоторым данным, президент США даже запретил Израилю наносить удары и проводить специальные операции с применением наземных войск против ядерных объектов Ирана.
Насколько иранцы уступят по ядерный программе и передадут кому-то в другой стране обогащенный уран — большой вопрос. По мнению Нетаньяху, который надавливает США, необходимо физическое разрушение ряда стратегических ядерных объектов Ирана. Но, думаю, до этого дело не дойдет.
— По данным отдельных СМИ, второй раунд ядерных переговоров между США и Ираном состоится в ближайшую субботу в Риме. Чем они закончатся, как вы считаете?
— Чем эти переговоры закончатся, трудно сказать сейчас. Но в любом варианте война между США и Ираном отстрачивается, и вряд ли она произойдет. Явно видно, что Трамп не собирается нигде ни с кем воевать, а только может угрожать, демонстрировать свою силу — не более того.
— Россия, как заявил Сергей Лавров, готова содействовать переговорному процессу между США и Ираном, но на переговорах должны учитываться законные интересы Тегерана. Насколько мы включены в этот процесс?
— В публичное поле просочилась информация о том, что вроде бы американцы предлагают обогащенный уран из Ирана переместить в Россию. Но сейчас в американо-иранских переговорах посредником — техническим и не более — выступает Оман. То есть какие-либо особые усилия со стороны им не нужны.
Форум Афганское наркопроизводство - угроза мировому сообществу - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января 2023, 16:31
Семен Багдасаров: кто онРоссийский политический деятель, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Член партии "Справедливая Россия"
— Вы заявили, что США не готовы к большой войне на Ближнем Востоке. Какими методами тогда будет действовать Трамп, чтобы достичь своих целей в этом регионе?
— Санкции, переговоры, давление, угрозы — но не война. Трамп — это про зарабатывание денег. Что-то он заработает, используя страх стран Персидского залива, которые боятся военных действий. И это для президента США уже неплохо.
— Почему США сокращают военный контингент в Сирии? И куда будут переброшены высвобожденные части?
— Куда перебросят США свои контингенты, я не знаю. А что касается полного свёртывания сирийской миссии ВС США, Дональд Трамп объявлял об этом еще в первый срок своего пребывания в Белом доме в декабре 2018 года. Трамп считает, что в этой войне непонятно, кто с кем ведет боевые действия, и она США не нужна и не интересна.
Когда говорят об интересе Америки к сирийской нефти, я всегда прошу обратить внимание на то, что это качество и количество весьма сомнительного характера… Что американцам там делать, непонятно.
— Трамп занят переговорами с Ираном, ведет торговую войну с Китаем, пытается утвердить свое влияние на Ближнем Востоке. Может ли включенность на этих треках ослабить позиции США на украинском направлении?
— Если бы на Ближнем Востоке разгорелся большой конфликт, то да. А так, я не вижу особо сильного напряжения для США на Ближнем Востоке при той политике, которую затеял Трамп. Повторюсь, он не хочет быть втянутым в какой-либо вооруженный конфликт в регионе.
Тель-Авиву не все нравиться, но действовать они будут по принципу "Израиль работает сам, как может" — при определенных ограничениях. Обратите внимание, Трамп заявил, что он самый хороший президент США для Израиля, а также отметил, что ему нравится Эрдоган.
Глава Америки не хочет вмешиваться в "разборку" между Израилем и Турцией из-за Сирии. Это видно невооруженным глазом.
— Пользуясь случаем, не могу не спросить еще об одном интересном событии. Верховный суд приостановил действие запрета на деятельность движения "Талибан" на территории РФ. Что это значит? Почему сейчас мы включаемся в афганский трек?
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкП/к делегации политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Москве
П/к делегации политического офиса движения Талибан (запрещено в РФ) в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
— Когда в 90-е годы "Талибан" пришел к власти, я работал в исполнительных структурах и призывал высшее руководство к контактированию с этим движением, потому что они хотят построить исламизированное общество внутри в Афганистана, не вынося это за его пределы.
При этом я говорил, что Северному альянсу [объединение ряда полевых командиров северного Афганистана, сформировавшееся в 1996 году], одним из лидеров которого был Ахмад Шах Масуд, не нужно помогать. Во-первых, было очевидно, что "Талибан" додавит Северный альянс и рано или поздно придет к власти.
Во-вторых, уже после вывода советских войск из Афганистана в 1993 году произошло нападение на 12 заставу Московского погранотряда, в котором участвовала таджикская оппозиция при поддержке Ахмад Шаха Масуда и при активном участии 55-ой пехотной дивизии Кази Кабира. А мы начали помогать Масуду уже чуть ли не через год после этого...
Тогда в разговоре с большим начальством я заявил свое мнение по ситуации, но меня не услышали. Мне сказали: "Семен, два президента попросили нашего руководителя Бориса Ельцина, и тот дал команду". На этом все строилось — без анализа и прогнозирования ситуации.
Позже, когда США ввели свои контингенты в Афганистан, я также призывал к налаживанию отношений с движением, аппелируя тем, что "Талибан" не собирается вмешиваться во внутренние дела других государств, о чем они однократно заявляли, хотя там не все однозначно внутри самого движения.
Афганистан — это интересная страна, которая рано или поздно будет включена в экономическую систему Центральной Азии. В этом плане конструктивную роль занимают Узбекистан и Казахстан. Поэтому нам важно объективно смотреть на ситуацию, учитывая то, что Афганистан богатая минеральными ресурсами, редкоземельными металлами страна — почему бы не посотрудничать с ней экономически?
Вячеслав Некрасов интервью
26 декабря 2024, 05:56
"Мы вернулись из Афганистана другими". Вячеслав Некрасов о том, как вернуть бойцов СВО к мирной жизниАфганистан бедная, жесткая, жестокая, с плохим климатом страна. Но от солдат, и от офицеров, и даже от генералов нашему собеседнику не раз приходилось слышать, что самые яркие годы жизни — это служба в Афганистане, где и он сам почувствовал себя гражданином и мужчиной, от которого зависит очень многое.
Тем временем США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых. Об этом сообщила в соцсетях первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.
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ИнтервьюСШАИранАфганистанДональд ТрампСергей ЛавровБиньямин Нетаньяху"Талибан"УкраинаРоссияБлижний Востоквойна
 
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