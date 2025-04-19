https://ukraina.ru/20250419/prevoskhodstvo-rf-v-dronakh-i-perspektivy-otpravki-na-voynu-detey-ukrainskie-eksperty-o-situatsii-na-1062604493.html
Превосходство РФ в дронах и перспективы отправки на войну детей. Украинские эксперты о ситуации на фронте
Превосходство РФ в дронах и перспективы отправки на войну детей. Украинские эксперты о ситуации на фронте - 19.04.2025 Украина.ру
Превосходство РФ в дронах и перспективы отправки на войну детей. Украинские эксперты о ситуации на фронте
На текущей неделе украинские военные и эксперты достаточно часто обсуждали перспективы использования дронов и проблемы с их применением. Главком ВСУ Александр... Украина.ру, 19.04.2025
2025-04-19T05:50
2025-04-19T05:50
2025-04-19T05:50
эксклюзив
россия
владимир зеленский
украина
днепропетровская область
александр дубинский
вооруженные силы украины
александр сырский
минобороны
верховная рада
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На текущей неделе украинские военные и эксперты достаточно часто обсуждали перспективы использования дронов и проблемы с их применением. Главком ВСУ Александр Сырский на фоне переговоров в Париже также похвастался, что ВСУ "освободили" 16 квадратных километров под Покровском, умолчав о потерях существенно большей площади.Украинский военный паблик Deep State признает, что ВС РФ продвинулись возле Надеждовки - на западном крае выступа южнее Покровска, у границ Днепропетровской области. Признает паблик также формирование двух полукотлов для ВСУ к востоку и западу трассы Донецк - Константиновка. О Курском плацдарме на Украине уже даже не говорят, хотя бои там еще продолжаются у самой границы возле села Горналь.Депутат Верховной рады Анна Скороход жалуется, что Зеленский с потерей Курского плацдарма потерял и основной козырь в переговорах. "Они могут рассказывать все, что угодно, что это такой был план, еще какой-то был план, только они оправдывают факт того, что мы потеряли Курскую область. Вот это было переговорной картой по большому счету", - сокрушается нардеп. Теперь, по ее словам, надежда осталась только на Трампа, если он вдруг как-нибудь резко изменит свое отношение к российскому руководству.Министерство обороны Украины на этой неделе также похвасталось введением в эксплуатацию нового типа сверхлегких ударных беспилотных авиационных комплексов В-1. Минобороны утверждает, что аппараты оснащены малошумными двигателями и могут находиться в воздухе длительное время.Однако секретарь комитета нацбезопасности Верховной рады Роман Костенко рассказывает, что дроны ВСУ скоро могут стать бесполезными из-за дефицита боеприпасов к ним. "Мы их [дроны] изготавливаем, мы их передаем, мы ими обеспечиваем, а боеприпасы - у нас уже проблема, потому что мы не делаем до сих пор своей взрывчатки практически", - жалуется Костенко.Он также подчеркивает преимущество России в дронах, которые теперь могут выжидать в засаде и преодолевать относительно большие расстояния."Сейчас противник более массово, чем мы, использует оптоволоконные дроны. И они прямо называют хантингом, когда они имеют возможность, эти дроны, лететь на десятки километров, их сажать и просто выжидать жертву, когда тот или иной грузовик или группа солдат будет уходить, они просто их поднимают и наносят удар", - рассказывает украинский депутат.Глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер на этой неделе заявил, что концерн достроит завод по производству боеприпасов на Украине, но только к 2026 году. По его словам, изначально планировалось выпускать 150 тыс. снарядов в год, но объемы производства будут значительно увеличены. Подобные заявления говорят о том, что западные военные концерны нацелены на длительную войну.Немецкие СМИ с гордостью рассказывают, что украинских детей с 10 лет учат воевать и стрелять, чтобы те и в будущем могли воевать с русскими. "Цель – подготовить их к возможной войне с Россией, которая будет длиться годами", - говорится 16 апреля в репортаже Deutsche Welle*.Однако, любой завод по производству боеприпасов на Украине, который строит Rheinmetall, будет достаточно трудно скрыть, а украинские паблики отмечают возросшую эффективность российских дронов и ухудшение качества работы украинской ПВО."За последние месяцы украинское ПВО стало сильно проседать, а удары беспилотников серии "Герань" стали очень болезненны. Всё чаще Герани в тылу выносят производство, склады, логистику, рембазы и даже пункты мобильного ПВО, что наносит существенный урон по обороноспособности Украины", - пишет украинский телеграм-канал "Легитимный", отмечая также, что в целом за три месяца эффективность ПВО Украины снизилась на 50%.Украинский эксперт по связи Сергей Бескрестнов также отмечал на этой неделе совершенствование российских БПЛА и авиабомб. По его словам, ВС РФ начали использовать новый навигационный чип "Комета", что усложняет подавление РЭБом."Россия действительно имеет 12-элементную антенну "Комета". То есть эта антенна усилена и больше защищает сигнал спутниковой навигации от нашего РЭБа. Это действительно так", - говорит эксперт.Опальный депутат Александр Дубинский на этой неделе также поведал о неких слухах, которые циркулируют в рядах "Слуг народа". Дескать, россияне передали через спецпосланника США Стива Уиткоффа, что, помимо четырех областей и Крыма, они будут требовать создания буферной зоны вдоль границы с Украиной глубиной 30 км. Если же Киев на это не согласится, то войска РФ будут пытаться захватить украинскую территорию на эту глубину, а также осуществят попытку захода в Днепропетровскую область, пишет Дубинский. Однако его заявление, хотя оно и вызвало резонанс на Украине, вряд ли является неким тайным инсайдом – о создании буферной зоны для защиты от обстрелов российских городов президент РФ открыто говорил еще в прошлом году.Украинский телеграм-канал "Рубикон" подчеркивает, что в 30-километровую зону входит Николаев, пригороды Очакова, южные пригороды Кривого Рога, южная часть города Днепр, Лозовая, Изюм и Купянск в Харьковской области, около трети самого Харькова, Ахтырка, Сумы, Путивль и Глухов."Вроде бы "каких-то 30 километров", а география выходит солидной. Заход на территорию четырех областных центров, среди которых два миллионника", - отмечает "Рубикон". Таким образом, воинственность и несговорчивость Зеленского может грозить Украине еще большими территориальными потерями, не говоря уже о людских.* СМИ-иноагентЕщё на эту тему: США устали от Украины, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 апреля
россия
украина
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, россия, владимир зеленский, украина, днепропетровская область, александр дубинский, вооруженные силы украины, александр сырский, минобороны, верховная рада, сво, дроны, фронт, новости сво, война на украине
На текущей неделе украинские военные и эксперты достаточно часто обсуждали перспективы использования дронов и проблемы с их применением. Главком ВСУ Александр Сырский на фоне переговоров в Париже также похвастался, что ВСУ "освободили" 16 квадратных километров под Покровском, умолчав о потерях существенно большей площади.
Украинский военный паблик Deep State признает, что ВС РФ продвинулись возле Надеждовки - на западном крае выступа южнее Покровска, у границ Днепропетровской области. Признает паблик также формирование двух полукотлов для ВСУ к востоку и западу трассы Донецк - Константиновка. О Курском плацдарме на Украине уже даже не говорят, хотя бои там еще продолжаются у самой границы возле села Горналь.
Депутат Верховной рады Анна Скороход жалуется, что Зеленский с потерей Курского плацдарма потерял и основной козырь в переговорах. "Они могут рассказывать все, что угодно, что это такой был план, еще какой-то был план, только они оправдывают факт того, что мы потеряли Курскую область. Вот это было переговорной картой по большому счету", - сокрушается нардеп. Теперь, по ее словам, надежда осталась только на Трампа, если он вдруг как-нибудь резко изменит свое отношение к российскому руководству.
Министерство обороны Украины на этой неделе также похвасталось введением в эксплуатацию нового типа сверхлегких ударных беспилотных авиационных комплексов В-1. Минобороны утверждает, что аппараты оснащены малошумными двигателями и могут находиться в воздухе длительное время.
Однако секретарь комитета нацбезопасности Верховной рады Роман Костенко рассказывает, что дроны ВСУ скоро могут стать бесполезными из-за дефицита боеприпасов к ним. "Мы их [дроны] изготавливаем, мы их передаем, мы ими обеспечиваем, а боеприпасы - у нас уже проблема, потому что мы не делаем до сих пор своей взрывчатки практически", - жалуется Костенко.
Он также подчеркивает преимущество России в дронах, которые теперь могут выжидать в засаде и преодолевать относительно большие расстояния.
"Сейчас противник более массово, чем мы, использует оптоволоконные дроны. И они прямо называют хантингом, когда они имеют возможность, эти дроны, лететь на десятки километров, их сажать и просто выжидать жертву, когда тот или иной грузовик или группа солдат будет уходить, они просто их поднимают и наносят удар", - рассказывает украинский депутат.
Глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер на этой неделе заявил, что концерн достроит завод по производству боеприпасов на Украине, но только к 2026 году. По его словам, изначально планировалось выпускать 150 тыс. снарядов в год, но объемы производства будут значительно увеличены. Подобные заявления говорят о том, что западные военные концерны нацелены на длительную войну.
Немецкие СМИ с гордостью рассказывают, что украинских детей с 10 лет учат воевать и стрелять, чтобы те и в будущем могли воевать с русскими. "Цель – подготовить их к возможной войне с Россией, которая будет длиться годами", - говорится
16 апреля в репортаже Deutsche Welle*.
Однако, любой завод по производству боеприпасов на Украине, который строит Rheinmetall, будет достаточно трудно скрыть, а украинские паблики отмечают возросшую эффективность российских дронов и ухудшение качества работы украинской ПВО.
"За последние месяцы украинское ПВО стало сильно проседать, а удары беспилотников серии "Герань" стали очень болезненны. Всё чаще Герани в тылу выносят производство, склады, логистику, рембазы и даже пункты мобильного ПВО, что наносит существенный урон по обороноспособности Украины", - пишет украинский телеграм-канал "Легитимный", отмечая также, что в целом за три месяца эффективность ПВО Украины снизилась на 50%.
Украинский эксперт по связи Сергей Бескрестнов также отмечал на этой неделе совершенствование российских БПЛА и авиабомб. По его словам, ВС РФ начали использовать новый навигационный чип "Комета", что усложняет подавление РЭБом.
"Россия действительно имеет 12-элементную антенну "Комета". То есть эта антенна усилена и больше защищает сигнал спутниковой навигации от нашего РЭБа. Это действительно так", - говорит эксперт.
Опальный депутат Александр Дубинский на этой неделе также поведал о неких слухах, которые циркулируют в рядах "Слуг народа". Дескать, россияне передали через спецпосланника США Стива Уиткоффа, что, помимо четырех областей и Крыма, они будут требовать создания буферной зоны вдоль границы с Украиной глубиной 30 км. Если же Киев на это не согласится, то войска РФ будут пытаться захватить украинскую территорию на эту глубину, а также осуществят попытку захода в Днепропетровскую область, пишет Дубинский.
Однако его заявление, хотя оно и вызвало резонанс на Украине, вряд ли является неким тайным инсайдом – о создании буферной зоны для защиты от обстрелов российских городов президент РФ открыто говорил еще в прошлом году.
Украинский телеграм-канал "Рубикон" подчеркивает, что в 30-километровую зону входит Николаев, пригороды Очакова, южные пригороды Кривого Рога, южная часть города Днепр, Лозовая, Изюм и Купянск в Харьковской области, около трети самого Харькова, Ахтырка, Сумы, Путивль и Глухов.
"Вроде бы "каких-то 30 километров", а география выходит солидной. Заход на территорию четырех областных центров, среди которых два миллионника", - отмечает "Рубикон".
Таким образом, воинственность и несговорчивость Зеленского может грозить Украине еще большими территориальными потерями, не говоря уже о людских.