Превосходство РФ в дронах и перспективы отправки на войну детей. Украинские эксперты о ситуации на фронте - 19.04.2025 Украина.ру
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Превосходство РФ в дронах и перспективы отправки на войну детей. Украинские эксперты о ситуации на фронте
Превосходство РФ в дронах и перспективы отправки на войну детей. Украинские эксперты о ситуации на фронте - 19.04.2025 Украина.ру
Превосходство РФ в дронах и перспективы отправки на войну детей. Украинские эксперты о ситуации на фронте
На текущей неделе украинские военные и эксперты достаточно часто обсуждали перспективы использования дронов и проблемы с их применением. Главком ВСУ Александр... Украина.ру, 19.04.2025
2025-04-19T05:50
2025-04-19T05:50
эксклюзив
россия
владимир зеленский
украина
днепропетровская область
александр дубинский
вооруженные силы украины
александр сырский
минобороны
верховная рада
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На текущей неделе украинские военные и эксперты достаточно часто обсуждали перспективы использования дронов и проблемы с их применением. Главком ВСУ Александр Сырский на фоне переговоров в Париже также похвастался, что ВСУ "освободили" 16 квадратных километров под Покровском, умолчав о потерях существенно большей площади.Украинский военный паблик Deep State признает, что ВС РФ продвинулись возле Надеждовки - на западном крае выступа южнее Покровска, у границ Днепропетровской области. Признает паблик также формирование двух полукотлов для ВСУ к востоку и западу трассы Донецк - Константиновка. О Курском плацдарме на Украине уже даже не говорят, хотя бои там еще продолжаются у самой границы возле села Горналь.Депутат Верховной рады Анна Скороход жалуется, что Зеленский с потерей Курского плацдарма потерял и основной козырь в переговорах. "Они могут рассказывать все, что угодно, что это такой был план, еще какой-то был план, только они оправдывают факт того, что мы потеряли Курскую область. Вот это было переговорной картой по большому счету", - сокрушается нардеп. Теперь, по ее словам, надежда осталась только на Трампа, если он вдруг как-нибудь резко изменит свое отношение к российскому руководству.Министерство обороны Украины на этой неделе также похвасталось введением в эксплуатацию нового типа сверхлегких ударных беспилотных авиационных комплексов В-1. Минобороны утверждает, что аппараты оснащены малошумными двигателями и могут находиться в воздухе длительное время.Однако секретарь комитета нацбезопасности Верховной рады Роман Костенко рассказывает, что дроны ВСУ скоро могут стать бесполезными из-за дефицита боеприпасов к ним. "Мы их [дроны] изготавливаем, мы их передаем, мы ими обеспечиваем, а боеприпасы - у нас уже проблема, потому что мы не делаем до сих пор своей взрывчатки практически", - жалуется Костенко.Он также подчеркивает преимущество России в дронах, которые теперь могут выжидать в засаде и преодолевать относительно большие расстояния."Сейчас противник более массово, чем мы, использует оптоволоконные дроны. И они прямо называют хантингом, когда они имеют возможность, эти дроны, лететь на десятки километров, их сажать и просто выжидать жертву, когда тот или иной грузовик или группа солдат будет уходить, они просто их поднимают и наносят удар", - рассказывает украинский депутат.Глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер на этой неделе заявил, что концерн достроит завод по производству боеприпасов на Украине, но только к 2026 году. По его словам, изначально планировалось выпускать 150 тыс. снарядов в год, но объемы производства будут значительно увеличены. Подобные заявления говорят о том, что западные военные концерны нацелены на длительную войну.Немецкие СМИ с гордостью рассказывают, что украинских детей с 10 лет учат воевать и стрелять, чтобы те и в будущем могли воевать с русскими. "Цель – подготовить их к возможной войне с Россией, которая будет длиться годами", - говорится 16 апреля в репортаже Deutsche Welle*.Однако, любой завод по производству боеприпасов на Украине, который строит Rheinmetall, будет достаточно трудно скрыть, а украинские паблики отмечают возросшую эффективность российских дронов и ухудшение качества работы украинской ПВО."За последние месяцы украинское ПВО стало сильно проседать, а удары беспилотников серии "Герань" стали очень болезненны. Всё чаще Герани в тылу выносят производство, склады, логистику, рембазы и даже пункты мобильного ПВО, что наносит существенный урон по обороноспособности Украины", - пишет украинский телеграм-канал "Легитимный", отмечая также, что в целом за три месяца эффективность ПВО Украины снизилась на 50%.Украинский эксперт по связи Сергей Бескрестнов также отмечал на этой неделе совершенствование российских БПЛА и авиабомб. По его словам, ВС РФ начали использовать новый навигационный чип "Комета", что усложняет подавление РЭБом."Россия действительно имеет 12-элементную антенну "Комета". То есть эта антенна усилена и больше защищает сигнал спутниковой навигации от нашего РЭБа. Это действительно так", - говорит эксперт.Опальный депутат Александр Дубинский на этой неделе также поведал о неких слухах, которые циркулируют в рядах "Слуг народа". Дескать, россияне передали через спецпосланника США Стива Уиткоффа, что, помимо четырех областей и Крыма, они будут требовать создания буферной зоны вдоль границы с Украиной глубиной 30 км. Если же Киев на это не согласится, то войска РФ будут пытаться захватить украинскую территорию на эту глубину, а также осуществят попытку захода в Днепропетровскую область, пишет Дубинский. Однако его заявление, хотя оно и вызвало резонанс на Украине, вряд ли является неким тайным инсайдом – о создании буферной зоны для защиты от обстрелов российских городов президент РФ открыто говорил еще в прошлом году.Украинский телеграм-канал "Рубикон" подчеркивает, что в 30-километровую зону входит Николаев, пригороды Очакова, южные пригороды Кривого Рога, южная часть города Днепр, Лозовая, Изюм и Купянск в Харьковской области, около трети самого Харькова, Ахтырка, Сумы, Путивль и Глухов."Вроде бы "каких-то 30 километров", а география выходит солидной. Заход на территорию четырех областных центров, среди которых два миллионника", - отмечает "Рубикон". Таким образом, воинственность и несговорчивость Зеленского может грозить Украине еще большими территориальными потерями, не говоря уже о людских.* СМИ-иноагентЕщё на эту тему: США устали от Украины, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 апреля
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, россия, владимир зеленский, украина, днепропетровская область, александр дубинский, вооруженные силы украины, александр сырский, минобороны, верховная рада, сво, дроны, фронт, новости сво, война на украине
Эксклюзив, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Днепропетровская область, Александр Дубинский, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский, Минобороны, Верховная Рада, СВО, дроны, фронт, новости СВО, война на Украине

Превосходство РФ в дронах и перспективы отправки на войну детей. Украинские эксперты о ситуации на фронте

05:50 19.04.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа минометного расчета группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа минометного расчета группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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На текущей неделе украинские военные и эксперты достаточно часто обсуждали перспективы использования дронов и проблемы с их применением. Главком ВСУ Александр Сырский на фоне переговоров в Париже также похвастался, что ВСУ "освободили" 16 квадратных километров под Покровском, умолчав о потерях существенно большей площади.
Украинский военный паблик Deep State признает, что ВС РФ продвинулись возле Надеждовки - на западном крае выступа южнее Покровска, у границ Днепропетровской области. Признает паблик также формирование двух полукотлов для ВСУ к востоку и западу трассы Донецк - Константиновка. О Курском плацдарме на Украине уже даже не говорят, хотя бои там еще продолжаются у самой границы возле села Горналь.
Депутат Верховной рады Анна Скороход жалуется, что Зеленский с потерей Курского плацдарма потерял и основной козырь в переговорах. "Они могут рассказывать все, что угодно, что это такой был план, еще какой-то был план, только они оправдывают факт того, что мы потеряли Курскую область. Вот это было переговорной картой по большому счету", - сокрушается нардеп. Теперь, по ее словам, надежда осталась только на Трампа, если он вдруг как-нибудь резко изменит свое отношение к российскому руководству.
Министерство обороны Украины на этой неделе также похвасталось введением в эксплуатацию нового типа сверхлегких ударных беспилотных авиационных комплексов В-1. Минобороны утверждает, что аппараты оснащены малошумными двигателями и могут находиться в воздухе длительное время.
Однако секретарь комитета нацбезопасности Верховной рады Роман Костенко рассказывает, что дроны ВСУ скоро могут стать бесполезными из-за дефицита боеприпасов к ним. "Мы их [дроны] изготавливаем, мы их передаем, мы ими обеспечиваем, а боеприпасы - у нас уже проблема, потому что мы не делаем до сих пор своей взрывчатки практически", - жалуется Костенко.
Он также подчеркивает преимущество России в дронах, которые теперь могут выжидать в засаде и преодолевать относительно большие расстояния.
"Сейчас противник более массово, чем мы, использует оптоволоконные дроны. И они прямо называют хантингом, когда они имеют возможность, эти дроны, лететь на десятки километров, их сажать и просто выжидать жертву, когда тот или иной грузовик или группа солдат будет уходить, они просто их поднимают и наносят удар", - рассказывает украинский депутат.
Глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер на этой неделе заявил, что концерн достроит завод по производству боеприпасов на Украине, но только к 2026 году. По его словам, изначально планировалось выпускать 150 тыс. снарядов в год, но объемы производства будут значительно увеличены. Подобные заявления говорят о том, что западные военные концерны нацелены на длительную войну.
Немецкие СМИ с гордостью рассказывают, что украинских детей с 10 лет учат воевать и стрелять, чтобы те и в будущем могли воевать с русскими. "Цель – подготовить их к возможной войне с Россией, которая будет длиться годами", - говорится 16 апреля в репортаже Deutsche Welle*.
Однако, любой завод по производству боеприпасов на Украине, который строит Rheinmetall, будет достаточно трудно скрыть, а украинские паблики отмечают возросшую эффективность российских дронов и ухудшение качества работы украинской ПВО.
"За последние месяцы украинское ПВО стало сильно проседать, а удары беспилотников серии "Герань" стали очень болезненны. Всё чаще Герани в тылу выносят производство, склады, логистику, рембазы и даже пункты мобильного ПВО, что наносит существенный урон по обороноспособности Украины", - пишет украинский телеграм-канал "Легитимный", отмечая также, что в целом за три месяца эффективность ПВО Украины снизилась на 50%.
Украинский эксперт по связи Сергей Бескрестнов также отмечал на этой неделе совершенствование российских БПЛА и авиабомб. По его словам, ВС РФ начали использовать новый навигационный чип "Комета", что усложняет подавление РЭБом.
"Россия действительно имеет 12-элементную антенну "Комета". То есть эта антенна усилена и больше защищает сигнал спутниковой навигации от нашего РЭБа. Это действительно так", - говорит эксперт.
Опальный депутат Александр Дубинский на этой неделе также поведал о неких слухах, которые циркулируют в рядах "Слуг народа". Дескать, россияне передали через спецпосланника США Стива Уиткоффа, что, помимо четырех областей и Крыма, они будут требовать создания буферной зоны вдоль границы с Украиной глубиной 30 км. Если же Киев на это не согласится, то войска РФ будут пытаться захватить украинскую территорию на эту глубину, а также осуществят попытку захода в Днепропетровскую область, пишет Дубинский.
Однако его заявление, хотя оно и вызвало резонанс на Украине, вряд ли является неким тайным инсайдом – о создании буферной зоны для защиты от обстрелов российских городов президент РФ открыто говорил еще в прошлом году.
Украинский телеграм-канал "Рубикон" подчеркивает, что в 30-километровую зону входит Николаев, пригороды Очакова, южные пригороды Кривого Рога, южная часть города Днепр, Лозовая, Изюм и Купянск в Харьковской области, около трети самого Харькова, Ахтырка, Сумы, Путивль и Глухов.
"Вроде бы "каких-то 30 километров", а география выходит солидной. Заход на территорию четырех областных центров, среди которых два миллионника", - отмечает "Рубикон".
Таким образом, воинственность и несговорчивость Зеленского может грозить Украине еще большими территориальными потерями, не говоря уже о людских.
* СМИ-иноагент
Ещё на эту тему: США устали от Украины, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 апреля
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ЭксклюзивРоссияВладимир ЗеленскийУкраинаДнепропетровская областьАлександр ДубинскийВооруженные силы УкраиныАлександр СырскийМинобороныВерховная РадаСВОдроныфронтновости СВОвойна на Украине
 
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