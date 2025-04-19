https://ukraina.ru/20250419/ischenko-nazval-tekh-s-kem-rossiya-podelit-territorii-ukrainy-1062535828.html

Ищенко назвал тех, с кем Россия поделит территории Украины

Ищенко назвал тех, с кем Россия поделит территории Украины - 19.04.2025 Украина.ру

Ищенко назвал тех, с кем Россия поделит территории Украины

Если Россия с кем-то и будет делить Украину, то точно не с Америкой. Москва может поделить территории с соседними государствами. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-04-19T05:30

2025-04-19T05:30

2025-04-19T05:30

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

ростислав ищенко

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По его словам, претендентами станут Белоруссия, Польша, Венгрия, Словакия, Румыния. Но это вопрос не столько политический, сколько военный, отметил собеседник издания.Он также уточнил, что “добивание Украины” — это большая ресурсная нагрузка на Россию, поэтому она должна постоянно демонстрировать, что готова это сделать.Стоит отметить, что обвал фронта украинской армии — это рассуждения не только России и Украины, но и недавняя повестка мировых СМИ. Например, в понедельник, 14 апреля, американский телеканал CBS News во время интервью с Владимиром Зеленским сообщил, что за время СВО уничтожено около 100 тысяч боевиков ВСУ.Спустя несколько часов после разгоревшихся обсуждений, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров вынужден был оправдываться за случившеюся ситуацию. "Он [Зеленский] таких цифр не озвучивал", — сказал Никифоров. Подробнее об этом — в публикации "Погибло 100 тысяч солдат ВСУ": в интервью Зеленского подняли тему потерь на Украине.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине читайте на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, америка, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ростислав ищенко