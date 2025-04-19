Ищенко назвал тех, с кем Россия поделит территории Украины - 19.04.2025 Украина.ру
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Ищенко назвал тех, с кем Россия поделит территории Украины
Ищенко назвал тех, с кем Россия поделит территории Украины - 19.04.2025 Украина.ру
Ищенко назвал тех, с кем Россия поделит территории Украины
Если Россия с кем-то и будет делить Украину, то точно не с Америкой. Москва может поделить территории с соседними государствами. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-04-19T05:30
2025-04-19T05:30
новости
украина
россия
америка
владимир зеленский
вооруженные силы украины
ростислав ищенко
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По его словам, претендентами станут Белоруссия, Польша, Венгрия, Словакия, Румыния. Но это вопрос не столько политический, сколько военный, отметил собеседник издания.Он также уточнил, что “добивание Украины” — это большая ресурсная нагрузка на Россию, поэтому она должна постоянно демонстрировать, что готова это сделать.Стоит отметить, что обвал фронта украинской армии — это рассуждения не только России и Украины, но и недавняя повестка мировых СМИ. Например, в понедельник, 14 апреля, американский телеканал CBS News во время интервью с Владимиром Зеленским сообщил, что за время СВО уничтожено около 100 тысяч боевиков ВСУ.Спустя несколько часов после разгоревшихся обсуждений, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров вынужден был оправдываться за случившеюся ситуацию. "Он [Зеленский] таких цифр не озвучивал", — сказал Никифоров. Подробнее об этом — в публикации "Погибло 100 тысяч солдат ВСУ": в интервью Зеленского подняли тему потерь на Украине.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине читайте на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, америка, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ростислав ищенко
Новости, Украина, Россия, Америка, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Ростислав Ищенко

Ищенко назвал тех, с кем Россия поделит территории Украины

05:30 19.04.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Если Россия с кем-то и будет делить Украину, то точно не с Америкой. Москва может поделить территории с соседними государствами. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По его словам, претендентами станут Белоруссия, Польша, Венгрия, Словакия, Румыния. Но это вопрос не столько политический, сколько военный, отметил собеседник издания.
“Потому что даже с точки зрения укрепления позиций наших дипломатов мы должны все время наступать и добивать Украину. И мы должны демонстрировать, что готовы идти до конца и Украину добить”, — заявил Ищенко.
Он также уточнил, что “добивание Украины” — это большая ресурсная нагрузка на Россию, поэтому она должна постоянно демонстрировать, что готова это сделать.
Стоит отметить, что обвал фронта украинской армии — это рассуждения не только России и Украины, но и недавняя повестка мировых СМИ. Например, в понедельник, 14 апреля, американский телеканал CBS News во время интервью с Владимиром Зеленским сообщил, что за время СВО уничтожено около 100 тысяч боевиков ВСУ.
Спустя несколько часов после разгоревшихся обсуждений, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров вынужден был оправдываться за случившеюся ситуацию. "Он [Зеленский] таких цифр не озвучивал", — сказал Никифоров. Подробнее об этом — в публикации "Погибло 100 тысяч солдат ВСУ": в интервью Зеленского подняли тему потерь на Украине.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине читайте на сайте Украина.ру.
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