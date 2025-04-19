Только одиночные вылазки: Насонов объяснил, почему Украина больше не станет рисковать F-16 - 19.04.2025 Украина.ру
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Только одиночные вылазки: Насонов объяснил, почему Украина больше не станет рисковать F-16
Только одиночные вылазки: Насонов объяснил, почему Украина больше не станет рисковать F-16 - 19.04.2025 Украина.ру
Только одиночные вылазки: Насонов объяснил, почему Украина больше не станет рисковать F-16
Вся техника гибнет на Украине, поэтому пытаться изобразить массовый налет F-16 украинцы не будут. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2025-04-19T06:45
2025-04-19T06:45
новости
украина
россия
сумская область
вооруженные силы украины
f-16
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Ранее Минобороны РФ подтвердило, что российские системы ПВО сбили первый F-16 в небе над Сумской областью. Как писали украинские СМИ, за штурвалом сидел совсем молодой пилот (младше 30 лет).По словам собеседника издания, “такие навыки, как работа в паре, в группе, одиночных полетов в ночное время существуют у Украины только на бумаге, что и подтвердило, скажем деликатно, летное происшествие в Сумской области”.Также Насонов заявил, что противник не станет пробовать изобразить массовый налет F-16, максимум, что возможно — какие-то одиночные вылазки, которые так же бесславно закончатся.Подробности произошедшего на минувшей неделе — в публикации Американские СМИ: в Киеве перестали обманываться по поводу F-16Полный текст интервью Романа Насонова: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, сумская область, вооруженные силы украины, f-16
Новости, Украина, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, F-16

Только одиночные вылазки: Насонов объяснил, почему Украина больше не станет рисковать F-16

06:45 19.04.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Вся техника гибнет на Украине, поэтому пытаться изобразить массовый налет F-16 украинцы не будут. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Ранее Минобороны РФ подтвердило, что российские системы ПВО сбили первый F-16 в небе над Сумской областью. Как писали украинские СМИ, за штурвалом сидел совсем молодой пилот (младше 30 лет).
По словам собеседника издания, “такие навыки, как работа в паре, в группе, одиночных полетов в ночное время существуют у Украины только на бумаге, что и подтвердило, скажем деликатно, летное происшествие в Сумской области”.
Также Насонов заявил, что противник не станет пробовать изобразить массовый налет F-16, максимум, что возможно — какие-то одиночные вылазки, которые так же бесславно закончатся.
“Каждый такой самолет стоит больше 100 миллионов долларов. Киевский режим с них пыль сдувает. Торжественно наклеивает логотип "Сделано в Украине". Но это не помогает: вся эта техника на Украине гибнет. Небо дает нам огромное боевое преимущество”, — пояснил полковник.
Подробности произошедшего на минувшей неделе — в публикации Американские СМИ: в Киеве перестали обманываться по поводу F-16
Полный текст интервью Романа Насонова: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ читайте на сайте Украина.ру.
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