https://ukraina.ru/20250419/tolko-odinochnye-vylazki-nasonov-obyasnil-pochemu-ukraina-bolshe-ne-stanet-riskovat-f-16-1062586164.html

Только одиночные вылазки: Насонов объяснил, почему Украина больше не станет рисковать F-16

Только одиночные вылазки: Насонов объяснил, почему Украина больше не станет рисковать F-16 - 19.04.2025 Украина.ру

Только одиночные вылазки: Насонов объяснил, почему Украина больше не станет рисковать F-16

Вся техника гибнет на Украине, поэтому пытаться изобразить массовый налет F-16 украинцы не будут. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2025-04-19T06:45

2025-04-19T06:45

2025-04-19T06:45

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Ранее Минобороны РФ подтвердило, что российские системы ПВО сбили первый F-16 в небе над Сумской областью. Как писали украинские СМИ, за штурвалом сидел совсем молодой пилот (младше 30 лет).По словам собеседника издания, “такие навыки, как работа в паре, в группе, одиночных полетов в ночное время существуют у Украины только на бумаге, что и подтвердило, скажем деликатно, летное происшествие в Сумской области”.Также Насонов заявил, что противник не станет пробовать изобразить массовый налет F-16, максимум, что возможно — какие-то одиночные вылазки, которые так же бесславно закончатся.Подробности произошедшего на минувшей неделе — в публикации Американские СМИ: в Киеве перестали обманываться по поводу F-16Полный текст интервью Романа Насонова: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ читайте на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, сумская область, вооруженные силы украины, f-16