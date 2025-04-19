Кутырь объяснил, почему в Сумской области ожидаются тяжелые бои
Сумская область — это важный рубеж и для российской армии, и для ВСУ. Скорее всего, там будут вестись тяжелые бои. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Ранее Минобороны РФ подтвердило освобождение еще нескольких населенных пунктов в Сумской области. Плацдарм российской армии на территории противника продолжает расширяться.
“Эта местность — высоты и сплошной лес. С одной стороны, держать фронт вдоль леса удобно. С другой стороны, в лесистой местности можно скрытно накапливать силы. То есть это важный рубеж и для нас, и для противника. Скорее всего, там будут вестись тяжелые бои”, — заявил Кутырь.
По его словам, одной из причин превращать местность в театр военных действий является то, что ВСУ рассматривают попытки ВС РФ создать эту буферную зону для нанесения огневого поражения самим Сумам.
“Сумы — это балкон, нависающий над Харьковом и над всей восточной Украиной. Более того, Сумская область — это не только Сумы. Через ее территорию проходит большая часть севера Украины и трасса "Киев-Брянск". И у нас есть большой участок от Шостки до Белополья, который пока никак не задействован”, — отметил собеседник издания.
В начале этой недели российские военкоры представили наглядную карту театра военных действий в Сумской области — Появилась карта с продвижением ВС РФ под Сумами.
Полный текст интервью Виктора Кутырь: России для ликвидации Сумского балкона ВСУ нужно разрушить мосты через Десну, Псел и Сейм читайте на сайте Украина.ру.
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