Кутырь объяснил, почему в Сумской области ожидаются тяжелые бои - 19.04.2025 Украина.ру
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Кутырь объяснил, почему в Сумской области ожидаются тяжелые бои
Кутырь объяснил, почему в Сумской области ожидаются тяжелые бои - 19.04.2025 Украина.ру
Кутырь объяснил, почему в Сумской области ожидаются тяжелые бои
Сумская область — это важный рубеж и для российской армии, и для ВСУ. Скорее всего, там будут вестись тяжелые бои. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
2025-04-19T07:15
2025-04-19T07:15
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Ранее Минобороны РФ подтвердило освобождение еще нескольких населенных пунктов в Сумской области. Плацдарм российской армии на территории противника продолжает расширяться.По его словам, одной из причин превращать местность в театр военных действий является то, что ВСУ рассматривают попытки ВС РФ создать эту буферную зону для нанесения огневого поражения самим Сумам.“Сумы — это балкон, нависающий над Харьковом и над всей восточной Украиной. Более того, Сумская область — это не только Сумы. Через ее территорию проходит большая часть севера Украины и трасса "Киев-Брянск". И у нас есть большой участок от Шостки до Белополья, который пока никак не задействован”, — отметил собеседник издания.Рассуждая на тему того, где еще может быть сформирована эта буферная зона, Кутырь подчеркнул, что это знают только в Генштабе РФ.В начале этой недели российские военкоры представили наглядную карту театра военных действий в Сумской области — Появилась карта с продвижением ВС РФ под Сумами.Полный текст интервью Виктора Кутырь: России для ликвидации Сумского балкона ВСУ нужно разрушить мосты через Десну, Псел и Сейм читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сумская область, россия, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, генштаб
Новости, Сумская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Генштаб

Кутырь объяснил, почему в Сумской области ожидаются тяжелые бои

07:15 19.04.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Сумская область — это важный рубеж и для российской армии, и для ВСУ. Скорее всего, там будут вестись тяжелые бои. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Ранее Минобороны РФ подтвердило освобождение еще нескольких населенных пунктов в Сумской области. Плацдарм российской армии на территории противника продолжает расширяться.
“Эта местность — высоты и сплошной лес. С одной стороны, держать фронт вдоль леса удобно. С другой стороны, в лесистой местности можно скрытно накапливать силы. То есть это важный рубеж и для нас, и для противника. Скорее всего, там будут вестись тяжелые бои”, — заявил Кутырь.
По его словам, одной из причин превращать местность в театр военных действий является то, что ВСУ рассматривают попытки ВС РФ создать эту буферную зону для нанесения огневого поражения самим Сумам.
“Сумы — это балкон, нависающий над Харьковом и над всей восточной Украиной. Более того, Сумская область — это не только Сумы. Через ее территорию проходит большая часть севера Украины и трасса "Киев-Брянск". И у нас есть большой участок от Шостки до Белополья, который пока никак не задействован”, — отметил собеседник издания.
Рассуждая на тему того, где еще может быть сформирована эта буферная зона, Кутырь подчеркнул, что это знают только в Генштабе РФ.
В начале этой недели российские военкоры представили наглядную карту театра военных действий в Сумской области — Появилась карта с продвижением ВС РФ под Сумами.
Полный текст интервью Виктора Кутырь: России для ликвидации Сумского балкона ВСУ нужно разрушить мосты через Десну, Псел и Сейм читайте на сайте Украина.ру.
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