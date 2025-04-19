https://ukraina.ru/20250419/kutyr-obyasnil-pochemu-v-sumskoy-oblasti-ozhidayutsya-tyazhelye-boi-1062586445.html

Кутырь объяснил, почему в Сумской области ожидаются тяжелые бои

Кутырь объяснил, почему в Сумской области ожидаются тяжелые бои - 19.04.2025 Украина.ру

Кутырь объяснил, почему в Сумской области ожидаются тяжелые бои

Сумская область — это важный рубеж и для российской армии, и для ВСУ. Скорее всего, там будут вестись тяжелые бои. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь

2025-04-19T07:15

2025-04-19T07:15

2025-04-19T07:15

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Ранее Минобороны РФ подтвердило освобождение еще нескольких населенных пунктов в Сумской области. Плацдарм российской армии на территории противника продолжает расширяться.По его словам, одной из причин превращать местность в театр военных действий является то, что ВСУ рассматривают попытки ВС РФ создать эту буферную зону для нанесения огневого поражения самим Сумам.“Сумы — это балкон, нависающий над Харьковом и над всей восточной Украиной. Более того, Сумская область — это не только Сумы. Через ее территорию проходит большая часть севера Украины и трасса "Киев-Брянск". И у нас есть большой участок от Шостки до Белополья, который пока никак не задействован”, — отметил собеседник издания.Рассуждая на тему того, где еще может быть сформирована эта буферная зона, Кутырь подчеркнул, что это знают только в Генштабе РФ.В начале этой недели российские военкоры представили наглядную карту театра военных действий в Сумской области — Появилась карта с продвижением ВС РФ под Сумами.Полный текст интервью Виктора Кутырь: России для ликвидации Сумского балкона ВСУ нужно разрушить мосты через Десну, Псел и Сейм читайте на сайте Украина.ру.

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новости, сумская область, россия, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, генштаб