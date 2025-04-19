ВСУ стоит ждать “сюрпризов” от российской армии — Перенджиев
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в Курской области
Однажды военнослужащие ВС РФ смогли удивить и напугать украинские подразделения своей операцией “Поток”. Теперь от армии России также стоит ждать новых “сюрпризов”, которые даже если не приведут к моментальной победе, значительно изменят ход событий на поле боя
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
“Во-первых, наше продвижение на земле остановить невозможно. Во-вторых, даже если мы не бьем по украинской энергетике, мы бьем по военным объектам Киева. В-третьих, санитарная зона в Сумской области для защиты нашего приграничья выстраиваться будет”, — заявил собеседник издания.
По его словам, ВС РФ однажды уже подготовили сюрприз ВСУ в Суджанском районе в виде операции "Поток", следовательно стоит ждать от российской армии новых.
“И я уверен, что мы еще несколько сюрпризов противнику мы подготовим. Не скажу, что они сразу приведут к победе. Но серьезное расшатывание фронта будет”, — отметил Перенджиев.
В начале этой недели российские военкоры представили наглядную карту театра военных действий в Сумской области — Появилась карта с продвижением ВС РФ под Сумами.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на