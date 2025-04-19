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ВСУ стоит ждать “сюрпризов” от российской армии — Перенджиев

ВСУ стоит ждать “сюрпризов” от российской армии — Перенджиев - 19.04.2025 Украина.ру

ВСУ стоит ждать “сюрпризов” от российской армии — Перенджиев

Однажды военнослужащие ВС РФ смогли удивить и напугать украинские подразделения своей операцией “Поток”. Теперь от армии России также стоит ждать новых “сюрпризов”, которые даже если не приведут к моментальной победе, значительно изменят ход событий на поле боя

2025-04-19T05:15

2025-04-19T05:15

2025-04-19T05:15

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр ПеренджиевПо его словам, ВС РФ однажды уже подготовили сюрприз ВСУ в Суджанском районе в виде операции "Поток", следовательно стоит ждать от российской армии новых.“И я уверен, что мы еще несколько сюрпризов противнику мы подготовим. Не скажу, что они сразу приведут к победе. Но серьезное расшатывание фронта будет”, — отметил Перенджиев.В начале этой недели российские военкоры представили наглядную карту театра военных действий в Сумской области — Появилась карта с продвижением ВС РФ под Сумами.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией читайте на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сумская область, киев, вооруженные силы украины, дональд трамп, вс рф