Крамаренко рассказал, от чего зависит срок завершения конфликта на Украине
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может случиться в любой момент, однако это не значит, что украинский кризис будет в центре обсуждения. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко
По его словам, гадать о том, когда президенты государств встретятся, не стоит: это может случиться в любой момент.
“Это может быть связано с прорывом относительно условий украинского урегулирования. Либо, наоборот, вопрос встанет так, что две страны, прежде всего Америка, не смогут ждать разрешения украинского кризиса, и тогда Трамп перешагнет через эту проблему”, — считает Крамаренко.
Он также отметил, что в таком случае украинский вопрос будет подниматься, но не стоять в центре обсуждений.
Между тем в этот вторник, 15 апреля, Трамп заявил, что установил своему российскому коллеге Владимиру Путину "дедлайн" по вопросу прекращения огня на Украине. Стоит уточнить, что никаких дат американский лидер не называл.
15 апреля, 12:47Пять территорий и пятая статья: Россия и США оказались "на пороге чего-то важного"Россия и США приближаются к заключению сделки по Украине. Она будет включать в себя много важных моментов, которые выходят далеко за пределы украинской проблематики, заявил спецпредставитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф
Полный текст интервью Александр Крамаренко: Идея Келлога по разделу Украины антиисторична, и это заведомо непроходной вариант читайте на сайте Украина.ру.
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