Символичный день для прекращения огня: Вайнер назвал дату, когда это случится - 19.04.2025 Украина.ру
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Символичный день для прекращения огня: Вайнер назвал дату, когда это случится
Символичный день для прекращения огня: Вайнер назвал дату, когда это случится - 19.04.2025 Украина.ру
Символичный день для прекращения огня: Вайнер назвал дату, когда это случится
Что касается прекращения огня, то речь идет о нескольких датах: либо о 20-м апреля, который является Пасхой для всех христианских конфессий, либо о 30-м апреля, когда президентству американского лидера Дональда Трампа исполняется 100 дней, либо это произойдет к 9 мая
2025-04-19T06:15
2025-04-19T06:15
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог-американист Грег Вайнер.Ранее российский президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Встреча шла 4,5 часа. В результате чего Уиткофф заявил о близости "сделки" с лидером России по Украине.Американист отметил, что, по словам спецпосланника президента США, разговор о прекращении огня вот-вот начнет консолидироваться в какую-то реальность.По его словам, отношения между Россией и США явно вышли на другой уровень. Они разговаривают друг с другом, слышат и понимают друг друга, явно готовы выйти на новый этап отношений, подчеркнул собеседник издания.Тем временем чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко в интервью изданию Украина.ру заявил, что встреча лидеров России и США может состояться в любой момент, однако это не значит, что украинский кризис будет в центре обсуждения. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился чрезвычайный и полномочный посол Александр КрамаренкоПодробнее о том, когда же президент государств встретятся — в интервью Александр Крамаренко: Идея Келлога по разделу Украины антиисторична, и это заведомо непроходной вариант на сайте Украина.ру.Полный текст интервью Грега Вайнера: Удар по Сумам не вызвал драмы в США, но Украине обещают прекращение огня за десять дней читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250416/tramp-otkazalsya-postavlyat-ukraine-rakety-dazhe-za-dengi--bild-1062554987.html
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новости, сша, россия, украина, грег вайнер, дональд трамп, стив уиткофф
Новости, США, Россия, Украина, Грег Вайнер, Дональд Трамп, Стив Уиткофф

Символичный день для прекращения огня: Вайнер назвал дату, когда это случится

06:15 19.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБатальонно-тактическая группа "Каштана" спецназа "Ахмат" МО РФ
Батальонно-тактическая группа Каштана спецназа Ахмат МО РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Что касается прекращения огня, то речь идет о нескольких датах: либо о 20-м апреля, который является Пасхой для всех христианских конфессий, либо о 30-м апреля, когда президентству американского лидера Дональда Трампа исполняется 100 дней, либо это произойдет к 9 мая
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог-американист Грег Вайнер.
Ранее российский президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Встреча шла 4,5 часа. В результате чего Уиткофф заявил о близости "сделки" с лидером России по Украине.
Американист отметил, что, по словам спецпосланника президента США, разговор о прекращении огня вот-вот начнет консолидироваться в какую-то реальность.
“Как говорят многие корреспонденты The New York Times, The Financial Times, Reuters речь идет либо о 20-м апреля, который является Пасхой для всех христианских конфессий, либо о 30-м апреля, когда президентству Трампа исполняется 100 дней. Есть эксперты, которые считают, что это произойдет к 9 мая. Получается, есть три даты, посмотрим”, — заявил Вайнер.
По его словам, отношения между Россией и США явно вышли на другой уровень. Они разговаривают друг с другом, слышат и понимают друг друга, явно готовы выйти на новый этап отношений, подчеркнул собеседник издания.
Тем временем чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко в интервью изданию Украина.ру заявил, что встреча лидеров России и США может состояться в любой момент, однако это не значит, что украинский кризис будет в центре обсуждения. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко
Подробнее о том, когда же президент государств встретятся — в интервью Александр Крамаренко: Идея Келлога по разделу Украины антиисторична, и это заведомо непроходной вариант на сайте Украина.ру.
16 апреля, 16:27
Трамп отказался поставлять Украине ракеты даже за деньги — BildПрезидент США Дональд Трамп не намерен поставлять оружие на Украину даже за деньги. Об этом 16 апреля написало немецкое издание Bild
Полный текст интервью Грега Вайнера: Удар по Сумам не вызвал драмы в США, но Украине обещают прекращение огня за десять дней читайте на сайте Украина.ру.
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