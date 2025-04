https://ukraina.ru/20250419/moskvu-i-kiev-tramp-ne-primiril-zato-amerikantsy-stali-bolshe-lyubit-rossiyu--1062609005.html

Москву и Киев Трамп не примирил, зато американцы стали больше любить Россию

Москву и Киев Трамп не примирил, зато американцы стали больше любить Россию

Администрации 47-го президента США, которая находится у власти почти 100 дней, так и не удалось приблизить конфликтующие стороны к мирному соглашению. Тем не менее, результат проделанной работы есть, причём внутри самих Штатов

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/03/1062255728_0:124:2600:1588_1920x0_80_0_0_f86621db230ea30c7f50bf8c9d1d0521.jpg

Самое позитивное отношение к России с начала СВОКак показали опубликованные 17 апреля результаты опроса, проведённого исследовательским центром Pew Research Center в конце марта, вскоре после телефонной беседы американского лидера Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным количество американцев, воспринимающих Россию как врага, достигло минимальной отметки за весь период проведения спецоперации на Украине – 50%. Для сравнения, в апреле 2024 года этот показатель составлял 61%, в марте 2023-го – 64%, в марте 2022-го (сразу после начала СВО) – 70%, а в январе 2022-го (накануне СВО) – 41%.То есть за три года считать РФ врагом перестали 20% опрошенных.Конкурента в лице России видят 38% респондентов (против 32% год назад). Любопытно, что доля тех, кто воспринимает РФ как партнёра, сейчас выше, чем до СВО: 9%, а в январе 2022-го было 7%, в период между этими датами – и того меньше."Во многом это объясняется меняющимися взглядами среди сторонников Республиканской партии на фоне резких перемен в политике и на дипломатическом поприще со стороны США в отношении РФ и Украины при администрации президента Дональда Трампа", - поясняет тенденцию The Washington Post.Действительно, у однопартийцев президента потепление отношения происходит динамичнее: среди республиканцев показатель восприятия как врага с апреля 2024-го до марта 2025-го сократился почти в полтора раза (с 58% до 40%) и достиг отметки до начала СВО (39%), для них Россия – это преимущественно конкурент, а для демократов, всегда отличавшихся большей недружественностью - по-прежнему враг. Партнёра в РФ видят 12% республиканцев, демократов вдвое меньше - 6%.В целом в США к России сохраняется негативное отношение, но что интересно: наиболее благоприятно к стране настроена молодёжь, американцы в возрасте от 18 до 29 лет (самый высокий показатель в графе "очень хорошо/благоприятно" – 18% и самый низкий в графе "очень неблагоприятно" - 38%).Отношение к УкраинеТакже социологи проследили изменения в восприятии американцами ситуации на Украине и роли Соединённых Штатов в этой истории. Так вот, за последние месяцы картина сильно изменилась, отмечают авторы исследования: если в ноябре 2024 года, после победы Трампа на президентских выборах, о том, что США обязаны помогать Украине защититься от России, заявили 50% респондентов, то сейчас – 44%, а больше половины опрошенных (53%) уверены, что никакой такой обязанности у Америки нет.Изменение общей картины вновь обусловлено настроениями республиканцев – о помощи Киеву за четыре месяца стали говорить в полтора раза меньше однопартийцев президента (23% вместо ноябрьских 36%). Тем временем среди демократов таковых стало всего на 2% больше (67%).Трамп ещё в первый срок правления сетовал, что Вашингтон должен тратить меньше денег своих налогоплательщиков на другие страны, в частности, на Украину, находящуюся за тысячи километров, а желая избавиться от этой статьи расходов, предлагал Европе взять на себя все траты - всё-таки это один регион. Однако в опросе Pew Research Center более 2/3 участников сказали, что российско-украинский вооружённый конфликт в той или иной степени имеет значение для национальных интересов США.Целых 72% обеспокоены возможным поражением Украины и "захватом её территории", 28% абсолютно спокойны по этому поводу.Примерно столько же (73%) переживают насчёт "вторжения России в другие страны региона", хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не собирается ни на кого нападать, а СВО была вынуждена начать из-за угрозы собственной безопасности, когда все дипломатические инструменты были исчерпаны.Что касается восприятия лидеров конфликтующих стран, то по отношению к Зеленскому респонденты поделились почти пополам: 49% полностью или частично доверяют его способности принимать верные внешнеполитические решения, у 42% доверия к нему по этому вопросу нет, а 9% вообще не знают, кто он такой."За последний год сторонники Республиканской партии стали чаще относиться к России положительно и выражать доверие политике Путина, в то время как взгляды демократов практически не изменились", — отмечают авторы исследования.В 2024-м президенту Путину не доверяли 67%, сейчас – 57%. Динамика хорошая, общая картина – не очень. В правильность поступков российского лидера на международной арене верят лишь 12% опрошенных.Неудивительно, почему в списке глав государств по приверженности прочному миру между РФ и Украиной Зеленский оказался на первом месте: 59% американцев считают, что у него стремление к завершению конфликта выше, чем у Дональда Трампа (47%), президента Франции Эммануэля Макрона (45%) и Владимира Путина (19%, т.е. почти втрое ниже, чем у Зеленского).Американцы слышат голос правды из РоссииПредставление простых обывателей о ситуации на Украине в значительной степени формируется под влиянием того, как эту информацию преподносят СМИ. Как это делают американские да и вообще западные журналисты, пояснять не нужно.Однако параллельно с публикацией результатов опроса Pew Research Center об изменившемся отношении в США к России и Путину компания NewsGuard представила итоги своего исследования, выразив глубокую обеспокоенность доверием американской аудитории к российским СМИ."Участникам опроса были представлены три ложных утверждения, которые изначально появились в российских государственных СМИ или активно ими распространялись. Треть опрошенных (33,9%) поверили хотя бы одному из этих утверждений, в то время как менее четверти (23,8%) смогли правильно распознать все три тезиса российской дезинформации как ложные", — говорится в отчёте.Так, 61% респондентов сочли правдой, что от 30 до 50% средств помощи США, предоставленных Киеву, крадены украинскими чиновниками для личного пользования."64% не смогли определить как ложное утверждение, распространённое российскими государственными СМИ - RT, ТАСС, РИА Новости и Украина.ру, о том, что рейтинг одобрения президента Украины Зеленского упал до 4%", - говорится в отчёте NewsGuard.Только авторы исследования либо запамятовали, либо не знали, что про рейтинг 4% первым сказал Трамп, президент Соединённых Штатов, а вовсе не российские СМИ. Возможно, участники опроса это помнили и поэтому так ответили?Вообще телеканал RT и агентство Sputnik, как и РИА Новости, входящее в медиагруппу "Россия сегодня", давно встали поперёк горла американскому истеблишменту, поскольку предоставляют местной аудитории альтернативную точку зрения, отличную от официальной позиции США.Более того, летом 2022 года одна из крупнейших американских газет The Wall Street Journal, ссылаясь на доклад корпорации Microsoft, написала, что RT и Sputnik в США стали ещё популярнее, чем до начала СВО, посещаемость их ресурсов, несмотря на целенаправленные попытки ограничения трафика, стала сопоставима с той же The Wall Street Journal (60-80 млн просмотров ежемесячно).На фоне проведения спецоперации RT America был вынужден закрыться после того, как телевизионные провайдеры, стриминговый сервис Roku, социальные сети и продюсерская компания T&R Productions разорвали связи с каналом. Радио Sputnik прекратило вещание из Вашингтона в октябре 2024 года из-за введённых Госдепартаментом санкций против "России сегодня".Общественных деятелей, чиновников, появлявшихся в эфире RT и Sputnik, в Америке пытаются выставить агентами Кремля. На днях газета The Washington Post не на шутку возмутилась назначением врио прокурора в округе Колумбия Эдварда Мартина, который, как подсчитали, был гостем в студиях обоих российских ресурсов более 150 раз в период с августа 2016-го по апрель 2024 года, чаще, чем в программах любой другой крупной сети кабельного вещания. Его обвинили в усилении "антиамериканской пропаганды" на российских телеканалах.А американские журналисты, работавшие на RT, отмечали наличие реальной свободы слова. По словам журналиста Рика Санчеса, RT даёт больше свободы в работе, чем американские телеканалы."Я полностью писал все сценарии. Я сам выбирал темы. Сам каждое утро проводил планёрку, на которой обсуждался план на день. Самое интересное, что таких возможностей у меня не было ни на CNN, ни на Fox News, ни на NBC. Извините меня, но это правда", - заявил он в интервью Такеру Карлсону.Вот так Трамп своими усилиями по поиску выхода из украинского кризиса улучшил имидж России среди американских республиканцев. Читайте также Александр Перенджиев: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией

