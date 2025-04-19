https://ukraina.ru/20250419/goneniya-na-rpts-v-moldavii-vlasti-lishayut-moldavskikh-veruyuschikh-blagodatnogo-ognya-1062610569.html

Гонения на РПЦ в Молдавии. Власти лишают молдавских верующих Благодатного огня

Гонения на РПЦ в Молдавии. Власти лишают молдавских верующих Благодатного огня - 19.04.2025 Украина.ру

Гонения на РПЦ в Молдавии. Власти лишают молдавских верующих Благодатного огня

Власти Молдавии задержали в аэропорту Кишинева епископа Молдавской митрополии Русской православной церкви Маркелла, помешав ему улететь в Израиль за Благодатным огнем, сообщил 18 апреля телеканал Canal 5

2025-04-19T07:54

2025-04-19T07:54

2025-04-19T07:54

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По информации телеканала, в аэропорту пограничники подвергли архиерея тщательной проверке. Только после отбытия рейса в Тель-Авив священнослужителю вернули паспорт, не сообщив при этом причину, по которой ему нельзя было покинуть пределы страны.В Русской православной церкви выступили с осуждением действий властей Молдавии, которые помешали архиепископу Бельцкому и Фалештскому Маркеллу получить Благодатный огонь из Иерусалима накануне Пасхи."Вопиющее решение молдавских властей, целенаправленное издевательство над верующими. Лишить людей возможности прикоснуться к святыне, доставляемой из древнего града Иерусалима в Великую Субботу! Советники молдавских властей, очевидно далекие от христианства, думают, что они решат этим какую-то свою политическую задачу", - написал глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем телеграм-канале.Две митрополии для одних и тех же прихожанМолдавская митрополия является самоуправляемой частью Русской православной церкви, в её составе действует семь епархий и более 1200 приходов.На территории Бессарабии, которая в результате русско-турецких войн в начале XIX века отошла к России, в 1813 году в составе Русской церкви была основана Кишиневская епархия. В 1918 году Бессарабию оккупировала Румыния. Тогда Кишиневская епархия была вопреки канону включена в состав Румынской церкви. С 1944 года она вернулась в состав РПЦ.После формирования независимой Республики Молдова в 1992 году Священный Синод РПЦ принял решение о присуждении Молдавской митрополии статуса самоуправляемой.На территории Молдавии с 1992 года также стала действовать Бессарабская митрополия, которая подчиняется Румынской патриархии. Опасаясь церковного раскола, правительство республики долгое время не решалось регистрировать ее деятельность. Однако в 2001 году Европейский суд по правам человека удовлетворил иск сторонников Бессарабской митрополии, и власти страны были вынуждены зарегистрировать ее. В настоящее время митрополия объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих страны.После начала российской специальной военной операции на Украине в 2022 году Бессарабская митрополия начала активно призывать клириков и монахом Молдавской митрополии РПЦ присоединиться к ней. В октябре 2023 года Бессарабская митрополия даже выпустила декларацию, в которой назвала Молдавскую митрополию "оккупационной структурой", а ее служителей – "агентами российских спецслужб".Румынские власти со своей стороны обещали материальную поддержку митрополиту Бессарабии Петру за финансирование перехода священников из одной православной церкви в другую.Представители правящей в Молдавии Партии действия и солидарности за последние два года тоже допускали со своей стороны ряд громких заявлении, направленных против Молдавской митрополии РПЦ.Например, депутат парламента от партии Майи Санду Василий Шоймару заявил в августе 2024 года, что митрополия Русской православной церкви на территории Молдавии будет ликвидирована осенью этого же года. Он тогда уточнил, что Кишинев может действовать по отношению к канонической православной церкви так же, как Киев действовал против Украинской православной церкви.Однако Майя Санду тут же заявила, что местной церкви, которая является самоуправляемой частью РПЦ, ничего не угрожает. По ее словам, власти в Кишиневе прилагают максимум усилий для "продвижения мира и взаимопонимания между этими митрополиями" и поддерживают хорошие отношения с обеими.Ползучая румынизация и тихий захват приходовС тех пор как президентам Молдавии стала Майя Санду, отношения между властями страны и Молдавской митрополией РПЦ стали натянутыми, рассказал в интервью Украина.ру доцент Финансового университета при правительстве России, директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорь Шорников.По словам эксперта, президент долгое время игнорировала встречи с представителями Молдавской митрополии, демонстрируя при этом очень теплые отношения к представителям Бессарабской митрополии Румынской православной церкви."При этом нужно отметить, что Бессарабская митрополия РумПЦ в Молдавии действует не на своей канонической территории, ведь Молдавия – это каноническая территория РПЦ", - отметил Шорников.Натиск Румынской православной церкви на каноническую территорию РПЦ продолжается больше трех десятилетий, подчеркнул политолог."При этом церкви стараются поддерживать между собой нормальные отношения. Тем не менее, конфликт не всегда удается сгладить", - сказал он.По словам эксперта, расширение сферы Бессарабской митрополии РумПЦ чаще всего происходит путем захвата храмов и перехода священников их Молдавской митрополии РПЦ в Бессарабскую. При этом материальный фактор играет здесь решающую роль, отметил он."Речь идет о том, что в Румынии, в отличие от России, церковь не отделена от государства, и священники получают зарплату из бюджета. С тех пор, как Румыния стала членом ЕС, уровень зарплат населения стал постепенно повышаться, так же как и уровень цен. Но для жителя Молдавии зарплата румынского священника может показаться довольно привлекательной", - рассказал Шорников.Подобные случаи перехода из Молдавской митрополии в Бессарабскую молдавские власти во главе с Санду стали поощрять, продолжил эксперт."Это не стало считаться каким-то постыдным поступком. Более того, недавно кишиневские власти попытались передать РумПЦ большое здание в центре города, которое во время румынской оккупации Молдавии принадлежало румынской патриархии. Это был повод для большого скандала. Общественность Молдавии к этому относится негативно, но в 2022 и 2023 году было много случаев перехода", - напомнил Шорников.Учитывая внешнеполитические устремления Майи Санду и ее команды, в Молдавии отмечается ползущая румынизация во всех сферах жизни, в том числе в религиозной, продолжил политолог. По его словам, роль Молдавской митрополии РПЦ постепенно оттесняется на второй и третий план, но зато деятельность бессарабского митрополита и представителей РумПЦ довольно широко освещается в СМИ. Поэтому у обывателей постепенно создается впечатление, что в Молдавии действует Румынская православная церковь, а не Молдавская митрополия РПЦ, подчеркнул эксперт."Постепенно, создавая минимум конфликтных ситуаций и пытаясь минимизировать появление сведений о их возникновений в местных СМИ, происходит сокращение пространства Молдавской митрополии за счет продвижения Румынской православной церкви. Правда, за последний год этот процесс как будто затормозился. Но это обусловлено исключительно электоральными процессами в Молдавии", - рассказал Шорников.По его мнению, такая ситуация не будет длиться долго, и, скорее всего, после осенних выборов мы снова увидим целую череду скандалов, связанных с переходом батюшек и их приходов из одной церкви в другую.Давление на Молдавскую митрополию РПЦ будет только нарастать, потому что это именно та часть духовной жизни народа, которая все еще объединяет Молдавию и Россию, подытожил Игорь Шорников.Больше об этой теме в материале Татьяны Стоянович Перечеркнуть Россию. Православная церковь в Молдавии может повторить судьбу УПЦ

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Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, молдавия, рпц, владимир легойда, россия, украина.ру, православие