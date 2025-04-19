https://ukraina.ru/20250419/kutyr-nazval-datu-kogda-nachnutsya-aktivnye-boevye-deystviya-1062586722.html

Кутырь назвал дату, когда начнутся активные боевые действия

Кутырь назвал дату, когда начнутся активные боевые действия - 19.04.2025 Украина.ру

Кутырь назвал дату, когда начнутся активные боевые действия

Боеспособным частям российский армии нужно успеть привести себя в порядок до середины мая. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь

2025-04-19T05:45

2025-04-19T05:45

2025-04-19T05:45

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Отвечая на вопрос, возможен ли вариант, при котором ВС РФ достигнут каких-то рубежей в Сумской области, а потом перебросят спецназ, морпехов и десантников в Донбасс, собеседник издания заявил, что такой расклад событий вполне вероятен.По его словам, если российская армия сумеет закрепиться на каких-то рубежах, она сможет насытить их дронами, видеть все передвижения врага и грамотно вести контрбатарейную борьбу.Он также подчеркнул, что на данный момент Россия готовится к 80-летию Победы. На Парад приедут представители иностранных государств, поэтому Генштаб будет думать, какие меры предосторожности принять, чтобы враг этот праздник не испортил.Между тем политолог-американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру заявил, что прекращение огня на Украине может быть приурочено к особой дате. Речь идет о нескольких таких: либо о 20-м апреля, который является Пасхой для всех христианских конфессий, либо о 30-м апреля, когда президентству американского лидера Дональда Трампа исполняется 100 дней, либо это произойдет к 9 мая.Вайнер отметил, что, по словам спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, который ранее встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, разговор о прекращении огня вот-вот начнет консолидироваться в какую-то реальность.Подробнее о том, какие сигналы указывают на скорое урегулирование конфликта на Украине — в интервью Грега Вайнера: Удар по Сумам не вызвал драмы в США, но Украине обещают прекращение огня за десять дней читайте на сайте Украина.ру.Полный текст интервью Виктора Кутырь: России для ликвидации Сумского балкона ВСУ нужно разрушить мосты через Десну, Псел и Сейм читайте на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, сумская область, дональд трамп, стив уиткофф, вооруженные силы украины, вс рф