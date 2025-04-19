Кутырь назвал дату, когда начнутся активные боевые действия - 19.04.2025 Украина.ру
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Кутырь назвал дату, когда начнутся активные боевые действия
Кутырь назвал дату, когда начнутся активные боевые действия - 19.04.2025 Украина.ру
Кутырь назвал дату, когда начнутся активные боевые действия
Боеспособным частям российский армии нужно успеть привести себя в порядок до середины мая. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
2025-04-19T05:45
2025-04-19T05:45
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Отвечая на вопрос, возможен ли вариант, при котором ВС РФ достигнут каких-то рубежей в Сумской области, а потом перебросят спецназ, морпехов и десантников в Донбасс, собеседник издания заявил, что такой расклад событий вполне вероятен.По его словам, если российская армия сумеет закрепиться на каких-то рубежах, она сможет насытить их дронами, видеть все передвижения врага и грамотно вести контрбатарейную борьбу.Он также подчеркнул, что на данный момент Россия готовится к 80-летию Победы. На Парад приедут представители иностранных государств, поэтому Генштаб будет думать, какие меры предосторожности принять, чтобы враг этот праздник не испортил.Между тем политолог-американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру заявил, что прекращение огня на Украине может быть приурочено к особой дате. Речь идет о нескольких таких: либо о 20-м апреля, который является Пасхой для всех христианских конфессий, либо о 30-м апреля, когда президентству американского лидера Дональда Трампа исполняется 100 дней, либо это произойдет к 9 мая.Вайнер отметил, что, по словам спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, который ранее встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, разговор о прекращении огня вот-вот начнет консолидироваться в какую-то реальность.Подробнее о том, какие сигналы указывают на скорое урегулирование конфликта на Украине — в интервью Грега Вайнера: Удар по Сумам не вызвал драмы в США, но Украине обещают прекращение огня за десять дней читайте на сайте Украина.ру.Полный текст интервью Виктора Кутырь: России для ликвидации Сумского балкона ВСУ нужно разрушить мосты через Десну, Псел и Сейм читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, сумская область, дональд трамп, стив уиткофф, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Украина, Сумская область, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Кутырь назвал дату, когда начнутся активные боевые действия

05:45 19.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБатальонно-тактическая группа "Каштана" спецназа "Ахмат" МО РФ
Батальонно-тактическая группа Каштана спецназа Ахмат МО РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Боеспособным частям российский армии нужно успеть привести себя в порядок до середины мая. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Отвечая на вопрос, возможен ли вариант, при котором ВС РФ достигнут каких-то рубежей в Сумской области, а потом перебросят спецназ, морпехов и десантников в Донбасс, собеседник издания заявил, что такой расклад событий вполне вероятен.
По его словам, если российская армия сумеет закрепиться на каких-то рубежах, она сможет насытить их дронами, видеть все передвижения врага и грамотно вести контрбатарейную борьбу.
“Нашим боеспособным частям надо привести себя в порядок. Помыться, побриться, доукомплектоваться. Поэтому я думаю, что активные боевые действия начнутся не раньше 15 мая”, — отметил Кутырь.
Он также подчеркнул, что на данный момент Россия готовится к 80-летию Победы. На Парад приедут представители иностранных государств, поэтому Генштаб будет думать, какие меры предосторожности принять, чтобы враг этот праздник не испортил.
Между тем политолог-американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру заявил, что прекращение огня на Украине может быть приурочено к особой дате. Речь идет о нескольких таких: либо о 20-м апреля, который является Пасхой для всех христианских конфессий, либо о 30-м апреля, когда президентству американского лидера Дональда Трампа исполняется 100 дней, либо это произойдет к 9 мая.
Вайнер отметил, что, по словам спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, который ранее встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, разговор о прекращении огня вот-вот начнет консолидироваться в какую-то реальность.
Подробнее о том, какие сигналы указывают на скорое урегулирование конфликта на Украине — в интервью Грега Вайнера: Удар по Сумам не вызвал драмы в США, но Украине обещают прекращение огня за десять дней читайте на сайте Украина.ру.
Полный текст интервью Виктора Кутырь: России для ликвидации Сумского балкона ВСУ нужно разрушить мосты через Десну, Псел и Сейм читайте на сайте Украина.ру.
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