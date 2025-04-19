Сергей Ермаков: Трамп теряет терпение, глядя на "миротворчество" Европы и панику Киева - 19.04.2025 Украина.ру
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Сергей Ермаков: Трамп теряет терпение, глядя на "миротворчество" Европы и панику Киева
Сергей Ермаков: Трамп теряет терпение, глядя на "миротворчество" Европы и панику Киева - 19.04.2025 Украина.ру
Сергей Ермаков: Трамп теряет терпение, глядя на "миротворчество" Европы и панику Киева
Активизация "миротворческого" процесса со стороны Европы происходит в силу того, что Киев в панике просит у нее помощи. Но европейцы не в силах серьезно расширить военную поддержку Украины. Поэтому в Киеве опасаются, что у России есть серьезные шансы удачно завершить СВО.
2025-04-19T07:00
2025-04-19T07:00
интервью
прогнозы сво
сво
завершение сво
ес
россия
украина
киев
дональд трамп
марко рубио
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Об том в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.В Париже 17 апреля прошли переговоры по украинском кризису с участием главы Франции Эммануэля Макрона, госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланника президента Америки Стивена Уиткоффа, а также представителей украинской делегации.В частности, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак написал в своем телеграм-канале, что обсудил в Париже полное прекращение огня на Украине и размещение там иностранного контингента.Сергей Лавров и Марко Рубио провели 17 апреля телефонный разговор, в котором глава МИД РФ подтвердил готовность России к продолжению совместной работы с США с целью надёжного устранения первопричин конфликта на Украине.— Сергей Михайлович, президент США Дональд Трамп откажется от посредничества в достижении мира между Россией и Украиной, если не увидит прогресса на этом треке в ближайшие дни, заявил Марко Рубио после встречи с представителями ЕС и Украины в Париже. Как расценивать такое заявление, с учетом что Трампу нужно выполнить обещание, данное им американскому народу, о завершении войны на Украине? Получается, это просто слова, угрозы?— С одной стороны, это четкая позиция Трампа, который как политик позиционирует себя человеком действий, и ему нужен результат, а не сам процесс.С другой стороны, да, это, безусловно, угрозы, в том числе и в адрес европейских коллег Америки.Переговоры нужны прежде всего европейцам, но они склонны больше заниматься всевозможными политическими манипуляциями, демонстрировать свои якобы политические успехи, чтобы показать, что вовлечены в процесс, — нежели решать конкретные дела.Со стороны представителей старой Европы идет слишком много громких заявлений. При этом у европейцев нет реальных, серьезных возможностей, чтобы нарастить военную помощь Киеву или создать в сжатые сроки сколь-нибудь мощную миротворческую коалицию.Собственно, об этом и говорили представители американской делегации. Это четко понимают в США, об этом догадывается и киевский режим.— При этом европейцы не готовы устранять первопричины конфликта, верно я понимаю?— Собственно, поэтому и были в адрес европейцев обозначены эти угрозы — что тогда на этой площадке не имеет смысла о чем-либо говорить с ними.— На встрече обсуждали прекращение огня, но условия для этого пока не названы. С нашей стороны постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в данный момент это нереалистично. Как вы считаете, увидим ли мы в мае прекращение огня на Украине?— Тут вопрос, что понимать под прекращением огня. Сейчас, как мне кажется, больше идет шумиха вокруг неких усилий по мирным переговорам со стороны как европейцев, так и представителей киевского режима. А они, может быть, нацелены на другое, например, на отвлечение внимания от главного, от сути процесса.А суть вопроса очевидна — это проблема в отношениях между Россией и Западом, что и привело к украинскому кризису.Я думаю, как раз сейчас со стороны американцев есть понимание того, что переговоры надо вести по сути дела. Понятно, когда идет дипломатический диалог, не всегда можно и нужно говорить о каких-то конкретных вещах. Но, полагаю, американская делегация продавливает свою позицию о том, что есть определенный перечень условий, которые должны быть соблюдены, чтобы состоялся устойчивый мир, либо, на первом этапе, соглашение о прекращении огня.— Позиция, которую США доносят ЕС и Украине скорее всего была выработана после встречи Уиткоффа и Путина в Петербурге. То есть она учитывает пожелания России?— Да, безусловно. Можем посмотреть комментарии европейских экспертов, которых как раз беспокоит, что Вашингтон, здраво и рационально рассуждая, действительно должен учитывать и позицию России. Думаю, именно вокруг этого сейчас ведутся баталии на закрытых консультациях: как сейчас было в Париже или как это будет на следующей неделе в Лондоне.— Пригласят ли Россию к участию на встрече в Лондоне?— Я не знаю, готовы ли сейчас европейцы пойти на приглашение России. Безусловно, к этому готова американская сторона. Вопрос в том, что будет обсуждаться [в Лондоне].Для нас главное, как я заметил, устранении первопричины конфликта на Украине. То есть мы должны наметить четкие шаги в практической сфере — как мы будем выходить из сложившегося кризиса. Прежде всего, если говорить о прекращении огня, то должно быть сворачивание военной помощи киевскому режиму, снятие с России хотя бы части санкций — как начало нормализации отношений с США и Западом.— Но санкции-то Трамп продлил еще на год...— Да, и понятно, почему он это сделал. Потому что пока мы находимся в переговорном процессе.С другой стороны, Европа с завистью смотрит на Россию, которая не попала под удар пошлин, введенных Трампом против стран ЕС и других государств. Хотя, конечно, на самом деле по товарообороту с США Россия занимает далеко не последнее место.— А как быть с несоблюдением Киевом моратория на удары по энергообъектам? Получается, Россия и США договариваются, а Киев всё равно не исполняет...— Чтобы соблюдались договоренности, нужна какая-то понятная, четкая позиция, куда мы будем двигаться дальше. А для этого, как я сказал, нужен четкий план урегулирования. И прекращение огня — это лишь первый этап.Либо для этого необходима некая сила, которая может побудить страны, нарушающие соглашения, к ответственности. Пока готовности заставить Киев соблюдать взятые на себя обязательства со стороны европейцев мы не видим. В этом и проблема.Это, кстати, может стать темой переговоров [в Лондоне] — чтобы европейцы вышли из отстраненности и мнимого вовлечёния в переговорный процесс и взяли хотя бы долю ответственности за действия киевского режима.— США и Украина подписали меморандум о соглашении по полезным ископаемым. Получается, сделка опять оттягивается. Как это влияет на переговорный процесс?— Я думаю, на переговорный процесс в целом влияет желание Соединенных Штатов Америки стать посредником в продвижении каких-то ресурсов Украины, нынешних и будущих, на мировые рынки. Меморандум — это не так плохо сейчас для Вашингтона и лично для Трампа. В перспективе же понятно, что Киев будет вынужден пойти на серьезные уступки в пользу американцев.Я так понимаю, сейчас у киевского режима абсолютно безвыходная ситуация. Собственно, активизация "миротворческого" процесса со стороны европейцев происходит именно в силу того, что Киев в панике просит у них помощь.Но, повторюсь, у европейцев мало возможностей серьезно расширить военную поддержку Украины. Поэтому в Киеве опасаются, что у России есть серьезные шансы добиться определенных преимуществ и завершить удачно специальную военную операцию.— При каких условиях и когда в переговорный процесс может подключиться третья сторона? Например, Китай или Индия.— Я думаю, позже, когда мы будем говорить именно о мирном процессе, безусловно, и Нью-Дели, и Пекин могут подключиться. Сейчас они внимательно следят за ситуацией, но вряд ли захотят вмешиваться в нее.Владимира Зеленского, который ищет возможность получить гарантии ЕС и уйти с политической сцены, больше не существует для Трампа как политической фигуры. Скоро мы увидим нового лидера на Украине. Об этом в интервью Грег Вайнер: Удар по Сумам не вызвал драмы в США, но Украине обещают прекращение огня за десять дней.
https://ukraina.ru/20250417/1062582675.html
https://ukraina.ru/20250417/1062561666.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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4.7
96
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, прогнозы сво, сво, завершение сво, ес, россия, украина, киев, дональд трамп, марко рубио, стив уиткофф, переговоры, перемирие, париж
Интервью, прогнозы СВО, СВО, завершение СВО, ЕС, Россия, Украина, Киев, Дональд Трамп, Марко Рубио, Стив Уиткофф, переговоры, перемирие, Париж

Сергей Ермаков: Трамп теряет терпение, глядя на "миротворчество" Европы и панику Киева

07:00 19.04.2025
 
© riss.ruСергей Ермаков интервью
Сергей Ермаков интервью
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Активизация "миротворческого" процесса со стороны Европы происходит в силу того, что Киев в панике просит у нее помощи. Но европейцы не в силах серьезно расширить военную поддержку Украины. Поэтому в Киеве опасаются, что у России есть серьезные шансы удачно завершить СВО.
Об том в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.
В Париже 17 апреля прошли переговоры по украинском кризису с участием главы Франции Эммануэля Макрона, госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланника президента Америки Стивена Уиткоффа, а также представителей украинской делегации.
В частности, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак написал в своем телеграм-канале, что обсудил в Париже полное прекращение огня на Украине и размещение там иностранного контингента.
Сергей Лавров и Марко Рубио провели 17 апреля телефонный разговор, в котором глава МИД РФ подтвердил готовность России к продолжению совместной работы с США с целью надёжного устранения первопричин конфликта на Украине.
— Сергей Михайлович, президент США Дональд Трамп откажется от посредничества в достижении мира между Россией и Украиной, если не увидит прогресса на этом треке в ближайшие дни, заявил Марко Рубио после встречи с представителями ЕС и Украины в Париже. Как расценивать такое заявление, с учетом что Трампу нужно выполнить обещание, данное им американскому народу, о завершении войны на Украине? Получается, это просто слова, угрозы?
— С одной стороны, это четкая позиция Трампа, который как политик позиционирует себя человеком действий, и ему нужен результат, а не сам процесс.
С другой стороны, да, это, безусловно, угрозы, в том числе и в адрес европейских коллег Америки.
Переговоры нужны прежде всего европейцам, но они склонны больше заниматься всевозможными политическими манипуляциями, демонстрировать свои якобы политические успехи, чтобы показать, что вовлечены в процесс, — нежели решать конкретные дела.
Со стороны представителей старой Европы идет слишком много громких заявлений. При этом у европейцев нет реальных, серьезных возможностей, чтобы нарастить военную помощь Киеву или создать в сжатые сроки сколь-нибудь мощную миротворческую коалицию.
Собственно, об этом и говорили представители американской делегации. Это четко понимают в США, об этом догадывается и киевский режим.
Максим Бардин интервью
17 апреля, 19:35
Максим Бардин о встрече в Париже: Зеленский и Евросоюз мешают Трампу войти в историю, используя УкраинуО чем в Париже будут договариваться Марко Рубио и Стивен Уиткофф, не ясно Ведь главы Франции и Британии, генсек НАТО и председатель Еврокомиссии — это преграды на пути личных амбиций Трампа. Пока лидер США не разберется с ними, никакие соглашения ему не помогут.
— При этом европейцы не готовы устранять первопричины конфликта, верно я понимаю?
— Собственно, поэтому и были в адрес европейцев обозначены эти угрозы что тогда на этой площадке не имеет смысла о чем-либо говорить с ними.
— На встрече обсуждали прекращение огня, но условия для этого пока не названы. С нашей стороны постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в данный момент это нереалистично. Как вы считаете, увидим ли мы в мае прекращение огня на Украине?
— Тут вопрос, что понимать под прекращением огня. Сейчас, как мне кажется, больше идет шумиха вокруг неких усилий по мирным переговорам со стороны как европейцев, так и представителей киевского режима. А они, может быть, нацелены на другое, например, на отвлечение внимания от главного, от сути процесса.
А суть вопроса очевидна — это проблема в отношениях между Россией и Западом, что и привело к украинскому кризису.
Я думаю, как раз сейчас со стороны американцев есть понимание того, что переговоры надо вести по сути дела. Понятно, когда идет дипломатический диалог, не всегда можно и нужно говорить о каких-то конкретных вещах.
Но, полагаю, американская делегация продавливает свою позицию о том, что есть определенный перечень условий, которые должны быть соблюдены, чтобы состоялся устойчивый мир, либо, на первом этапе, соглашение о прекращении огня.
— Позиция, которую США доносят ЕС и Украине скорее всего была выработана после встречи Уиткоффа и Путина в Петербурге. То есть она учитывает пожелания России?
— Да, безусловно. Можем посмотреть комментарии европейских экспертов, которых как раз беспокоит, что Вашингтон, здраво и рационально рассуждая, действительно должен учитывать и позицию России. Думаю, именно вокруг этого сейчас ведутся баталии на закрытых консультациях: как сейчас было в Париже или как это будет на следующей неделе в Лондоне.
— Пригласят ли Россию к участию на встрече в Лондоне?
— Я не знаю, готовы ли сейчас европейцы пойти на приглашение России. Безусловно, к этому готова американская сторона. Вопрос в том, что будет обсуждаться [в Лондоне].
Для нас главное, как я заметил, устранении первопричины конфликта на Украине. То есть мы должны наметить четкие шаги в практической сфере — как мы будем выходить из сложившегося кризиса. Прежде всего, если говорить о прекращении огня, то должно быть сворачивание военной помощи киевскому режиму, снятие с России хотя бы части санкций — как начало нормализации отношений с США и Западом.
© Public domain
© Public domain
— Но санкции-то Трамп продлил еще на год...
— Да, и понятно, почему он это сделал. Потому что пока мы находимся в переговорном процессе.
С другой стороны, Европа с завистью смотрит на Россию, которая не попала под удар пошлин, введенных Трампом против стран ЕС и других государств. Хотя, конечно, на самом деле по товарообороту с США Россия занимает далеко не последнее место.
— А как быть с несоблюдением Киевом моратория на удары по энергообъектам? Получается, Россия и США договариваются, а Киев всё равно не исполняет...
— Чтобы соблюдались договоренности, нужна какая-то понятная, четкая позиция, куда мы будем двигаться дальше. А для этого, как я сказал, нужен четкий план урегулирования. И прекращение огня — это лишь первый этап.
Либо для этого необходима некая сила, которая может побудить страны, нарушающие соглашения, к ответственности. Пока готовности заставить Киев соблюдать взятые на себя обязательства со стороны европейцев мы не видим. В этом и проблема.
Это, кстати, может стать темой переговоров [в Лондоне] — чтобы европейцы вышли из отстраненности и мнимого вовлечёния в переговорный процесс и взяли хотя бы долю ответственности за действия киевского режима.
— США и Украина подписали меморандум о соглашении по полезным ископаемым. Получается, сделка опять оттягивается. Как это влияет на переговорный процесс?
— Я думаю, на переговорный процесс в целом влияет желание Соединенных Штатов Америки стать посредником в продвижении каких-то ресурсов Украины, нынешних и будущих, на мировые рынки. Меморандум — это не так плохо сейчас для Вашингтона и лично для Трампа. В перспективе же понятно, что Киев будет вынужден пойти на серьезные уступки в пользу американцев.
Я так понимаю, сейчас у киевского режима абсолютно безвыходная ситуация. Собственно, активизация "миротворческого" процесса со стороны европейцев происходит именно в силу того, что Киев в панике просит у них помощь.
Но, повторюсь, у европейцев мало возможностей серьезно расширить военную поддержку Украины. Поэтому в Киеве опасаются, что у России есть серьезные шансы добиться определенных преимуществ и завершить удачно специальную военную операцию.
Захар Прилепин интервью - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
17 апреля, 05:49
Захар Прилепин: Если Россия пойдёт на Приднестровье, Трамп точно захочет мира на УкраинеЕсли мы реально хотим переговоров с Трампом или Евросоюзом, нам необходимо идти к Приднестровью или у нас должно появиться еще пять стратегических договоров, подобных тому, что мы заключили с КНДР. Это станет безусловным улучшением переговорных позиций России, считает известный общественный деятель и писатель Захар Прилепин.
— При каких условиях и когда в переговорный процесс может подключиться третья сторона? Например, Китай или Индия.
— Я думаю, позже, когда мы будем говорить именно о мирном процессе, безусловно, и Нью-Дели, и Пекин могут подключиться. Сейчас они внимательно следят за ситуацией, но вряд ли захотят вмешиваться в нее.
Владимира Зеленского, который ищет возможность получить гарантии ЕС и уйти с политической сцены, больше не существует для Трампа как политической фигуры. Скоро мы увидим нового лидера на Украине. Об этом в интервью Грег Вайнер: Удар по Сумам не вызвал драмы в США, но Украине обещают прекращение огня за десять дней.
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