https://ukraina.ru/20250419/1062615902.html

Сергей Ермаков: Трамп теряет терпение, глядя на "миротворчество" Европы и панику Киева

Сергей Ермаков: Трамп теряет терпение, глядя на "миротворчество" Европы и панику Киева - 19.04.2025 Украина.ру

Сергей Ермаков: Трамп теряет терпение, глядя на "миротворчество" Европы и панику Киева

Активизация "миротворческого" процесса со стороны Европы происходит в силу того, что Киев в панике просит у нее помощи. Но европейцы не в силах серьезно расширить военную поддержку Украины. Поэтому в Киеве опасаются, что у России есть серьезные шансы удачно завершить СВО.

2025-04-19T07:00

2025-04-19T07:00

2025-04-19T07:00

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Об том в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.В Париже 17 апреля прошли переговоры по украинском кризису с участием главы Франции Эммануэля Макрона, госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланника президента Америки Стивена Уиткоффа, а также представителей украинской делегации.В частности, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак написал в своем телеграм-канале, что обсудил в Париже полное прекращение огня на Украине и размещение там иностранного контингента.Сергей Лавров и Марко Рубио провели 17 апреля телефонный разговор, в котором глава МИД РФ подтвердил готовность России к продолжению совместной работы с США с целью надёжного устранения первопричин конфликта на Украине.— Сергей Михайлович, президент США Дональд Трамп откажется от посредничества в достижении мира между Россией и Украиной, если не увидит прогресса на этом треке в ближайшие дни, заявил Марко Рубио после встречи с представителями ЕС и Украины в Париже. Как расценивать такое заявление, с учетом что Трампу нужно выполнить обещание, данное им американскому народу, о завершении войны на Украине? Получается, это просто слова, угрозы?— С одной стороны, это четкая позиция Трампа, который как политик позиционирует себя человеком действий, и ему нужен результат, а не сам процесс.С другой стороны, да, это, безусловно, угрозы, в том числе и в адрес европейских коллег Америки.Переговоры нужны прежде всего европейцам, но они склонны больше заниматься всевозможными политическими манипуляциями, демонстрировать свои якобы политические успехи, чтобы показать, что вовлечены в процесс, — нежели решать конкретные дела.Со стороны представителей старой Европы идет слишком много громких заявлений. При этом у европейцев нет реальных, серьезных возможностей, чтобы нарастить военную помощь Киеву или создать в сжатые сроки сколь-нибудь мощную миротворческую коалицию.Собственно, об этом и говорили представители американской делегации. Это четко понимают в США, об этом догадывается и киевский режим.— При этом европейцы не готовы устранять первопричины конфликта, верно я понимаю?— Собственно, поэтому и были в адрес европейцев обозначены эти угрозы — что тогда на этой площадке не имеет смысла о чем-либо говорить с ними.— На встрече обсуждали прекращение огня, но условия для этого пока не названы. С нашей стороны постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в данный момент это нереалистично. Как вы считаете, увидим ли мы в мае прекращение огня на Украине?— Тут вопрос, что понимать под прекращением огня. Сейчас, как мне кажется, больше идет шумиха вокруг неких усилий по мирным переговорам со стороны как европейцев, так и представителей киевского режима. А они, может быть, нацелены на другое, например, на отвлечение внимания от главного, от сути процесса.А суть вопроса очевидна — это проблема в отношениях между Россией и Западом, что и привело к украинскому кризису.Я думаю, как раз сейчас со стороны американцев есть понимание того, что переговоры надо вести по сути дела. Понятно, когда идет дипломатический диалог, не всегда можно и нужно говорить о каких-то конкретных вещах. Но, полагаю, американская делегация продавливает свою позицию о том, что есть определенный перечень условий, которые должны быть соблюдены, чтобы состоялся устойчивый мир, либо, на первом этапе, соглашение о прекращении огня.— Позиция, которую США доносят ЕС и Украине скорее всего была выработана после встречи Уиткоффа и Путина в Петербурге. То есть она учитывает пожелания России?— Да, безусловно. Можем посмотреть комментарии европейских экспертов, которых как раз беспокоит, что Вашингтон, здраво и рационально рассуждая, действительно должен учитывать и позицию России. Думаю, именно вокруг этого сейчас ведутся баталии на закрытых консультациях: как сейчас было в Париже или как это будет на следующей неделе в Лондоне.— Пригласят ли Россию к участию на встрече в Лондоне?— Я не знаю, готовы ли сейчас европейцы пойти на приглашение России. Безусловно, к этому готова американская сторона. Вопрос в том, что будет обсуждаться [в Лондоне].Для нас главное, как я заметил, устранении первопричины конфликта на Украине. То есть мы должны наметить четкие шаги в практической сфере — как мы будем выходить из сложившегося кризиса. Прежде всего, если говорить о прекращении огня, то должно быть сворачивание военной помощи киевскому режиму, снятие с России хотя бы части санкций — как начало нормализации отношений с США и Западом.— Но санкции-то Трамп продлил еще на год...— Да, и понятно, почему он это сделал. Потому что пока мы находимся в переговорном процессе.С другой стороны, Европа с завистью смотрит на Россию, которая не попала под удар пошлин, введенных Трампом против стран ЕС и других государств. Хотя, конечно, на самом деле по товарообороту с США Россия занимает далеко не последнее место.— А как быть с несоблюдением Киевом моратория на удары по энергообъектам? Получается, Россия и США договариваются, а Киев всё равно не исполняет...— Чтобы соблюдались договоренности, нужна какая-то понятная, четкая позиция, куда мы будем двигаться дальше. А для этого, как я сказал, нужен четкий план урегулирования. И прекращение огня — это лишь первый этап.Либо для этого необходима некая сила, которая может побудить страны, нарушающие соглашения, к ответственности. Пока готовности заставить Киев соблюдать взятые на себя обязательства со стороны европейцев мы не видим. В этом и проблема.Это, кстати, может стать темой переговоров [в Лондоне] — чтобы европейцы вышли из отстраненности и мнимого вовлечёния в переговорный процесс и взяли хотя бы долю ответственности за действия киевского режима.— США и Украина подписали меморандум о соглашении по полезным ископаемым. Получается, сделка опять оттягивается. Как это влияет на переговорный процесс?— Я думаю, на переговорный процесс в целом влияет желание Соединенных Штатов Америки стать посредником в продвижении каких-то ресурсов Украины, нынешних и будущих, на мировые рынки. Меморандум — это не так плохо сейчас для Вашингтона и лично для Трампа. В перспективе же понятно, что Киев будет вынужден пойти на серьезные уступки в пользу американцев.Я так понимаю, сейчас у киевского режима абсолютно безвыходная ситуация. Собственно, активизация "миротворческого" процесса со стороны европейцев происходит именно в силу того, что Киев в панике просит у них помощь.Но, повторюсь, у европейцев мало возможностей серьезно расширить военную поддержку Украины. Поэтому в Киеве опасаются, что у России есть серьезные шансы добиться определенных преимуществ и завершить удачно специальную военную операцию.— При каких условиях и когда в переговорный процесс может подключиться третья сторона? Например, Китай или Индия.— Я думаю, позже, когда мы будем говорить именно о мирном процессе, безусловно, и Нью-Дели, и Пекин могут подключиться. Сейчас они внимательно следят за ситуацией, но вряд ли захотят вмешиваться в нее.Владимира Зеленского, который ищет возможность получить гарантии ЕС и уйти с политической сцены, больше не существует для Трампа как политической фигуры. Скоро мы увидим нового лидера на Украине. Об этом в интервью Грег Вайнер: Удар по Сумам не вызвал драмы в США, но Украине обещают прекращение огня за десять дней.

https://ukraina.ru/20250417/1062582675.html

https://ukraina.ru/20250417/1062561666.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

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