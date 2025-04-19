https://ukraina.ru/20250419/cpetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-vsu-postavlyaet-na-front-dikikh-gusey--1062607939.html

Cпецоперация на минувшей неделе. ВСУ поставляет на фронт "диких гусей",

Cпецоперация на минувшей неделе. ВСУ поставляет на фронт "диких гусей", - 19.04.2025 Украина.ру

Cпецоперация на минувшей неделе. ВСУ поставляет на фронт "диких гусей",

Оценивая ситуацию на линии боевого соприкосновения, следует отметить, что накал боевых действий возрастает. Не стала исключением и минувшая неделя, с учетом... Украина.ру, 19.04.2025

2025-04-19T06:41

2025-04-19T06:41

2025-04-19T06:41

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сумская область

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Оценивая ситуацию на линии боевого соприкосновения, следует отметить, что накал боевых действий возрастает. Не стала исключением и минувшая неделя, с учетом некоторых нюансов и особенностей. В первую очередь, это касается наемников. Их еще называют на передовой не иначе, как "дикими гусями". Пик приезда на Украину иностранных наемников, пожелавших повоевать за ВСУ, пришелся на 2022-2023 годы. "Диких гусей" насчитывалось в украинской армии более десяти тысяч (по некоторым данным — около 15 000), половина из них, как сообщало Минобороны РФ, погибла, многие предпочли уехать домой. Наемники частично остались, однако об их гибели теперь сообщается не так часто. Причина в том, что командование ВСУ требует выносить их тела с поля боя в первую очередь.О том, что в ВСУ существует негласный приказ выносить с поля боя убитых иностранных наемников, жертвуя своими ранеными, рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, которого цитирует ТАСС. По словам депутата, делается это, чтобы скрыть сам факт пребывания иностранцев в составе ВСУ, в том числе и случаи гибели "солдат удачи".То, что украинские командиры бросают своих раненых и убитых на поле боя, было известно и ранее. Российские военные неоднократно находили так называемые братские могилы ВСУ — зачастую это обычная воронка, окоп или яма, в которую свалены в кучу тела погибших украинских солдат, часто их даже землей не присыпают. И когда наши бойцы предлагали в эфире украинцам забрать эти тела, обещая не открывать огонь, на это следовал категорический отказ. Будто и не было таких боевиков в составе ВСУ.С иностранными наемниками ситуация иная — их приказано любой ценой эвакуировать с поля боя, неважно, живыми или мертвыми. В последнее время российские военные крайне редко находят тела погибших иностранцев именно по этой причине. Во время вторжения в Курскую область в составе ВСУ находилось от полутора до трех тысяч наемников — это данные российского Минобороны. Среди них было немало погибших, это зафиксировано в радиоперехватах, но сами трупы украинские военные успевали эвакуировать.Маршрут стандартный — вначале на бронеавтомобиле подальше от передовой, потом автотранспортом через Львов, в сторону польского Жешува, в котором находится крупный военно-полевой морг, а уже оттуда самолетами в те страны, откуда они приехали. Маршрут отработан до автоматизма и действует регулярно.Впрочем, гибнут наемники не только на линии боевого столкновения, но и в тылу, где их называют иностранными специалистами, — наши „Искандеры “по наводке пророссийски настроенных подпольщиков находят места проведения совещаний с их участием. Известны и рестораны, где наемники проводят вечеринки с украинскими офицерами. Во всех случаях тела выносят вперед ногами, укрытыми от посторонних глаз, а к эвакуации привлекают не кареты скорой помощи, а спецтранспорт ВСУ и СБУ. В гражданские морги иностранцев не отправляют, опять же, по причине сокрытия информации об их гибели.Такая „привилегия “не для всех иностранцев, в основном — для европейцев и американцев. О бразильских или колумбийских наемниках так не пекутся, их тела могут по нескольку месяцев валяться в моргах военных госпиталей, а о смерти родственники узнают порой случайно. Но и численность погибших латиноамериканцев киевский режим предпочитает не афишировать.Вечером 18 апреля российские телеграм-каналы стали сообщать, что Свято-Никольский Горнальский монастырь уже находится под контролем наших войск. В ходе многодневного сражения за монастырь было уничтожено десятки вражеских солдат и офицеров, в том числе наемников. До этого всем окруженцам было предложено сложить оружие.В числе заблокированных в монастыре солдат и офицеров ВСУ находятся наемники из Колумбии и других государств. Все они отказались от сдачи. Штурмовые действия затруднены из-за перепада высот, на которых стоит монастырь, но наши бойцы с задачей справились и пошли дальше в направлении н.п. Горналь, куда отступили уцелевшие боевики. Напомним, что ВСУ захватили село 7 августа — в первые дни вторжения.Тем не менее, не стал бы торопить события. Наши штурмовые подразделения добились значительных успехов в районе Никольского монастыря, однако вопреки публикациям целого ряда российских ресурсов, боевые действия продолжаются. Украинские войска, засевшие в православной обители, не только удерживают часть монастыря, но и предпринимают контратаки, используя господствующую высоту, лесополосы и складки местности. Кроме того, вопреки запрету своего командования, несколько групп противника покинули территорию монастыря, отступив в сторону Сумской области. При отходе они подорвали ряд объектов, включая хозяйственные постройки и части монастырских строений. По имеющейся информации, украинские заградотряды открывали огонь по отступающим группам из артиллерии и с использованием БПЛА, включая "Бабу-Ягу" — с целью остановить бегство.Забегать вперед и утверждать, что монастырь перешел под наш контроль, пока не будет проведена полная зачистка — преждевременно. Ситуация меняется постоянно: наши действительно сильно напирают. Как долго смогут продержаться украинские подразделения? Не думаю, что долго, — без дополнительных сил и средств. Отказ гарнизона сложить оружие основан не только на убеждениях нацистов, захвативших святыню, но и подкреплен жестокими мерами дисциплины: вплоть до казни для тех, кто попытается сдаться.Сложность штурма подобных объектов состоит в том, что сам по себе монастырь уже представляет собой крепость. Монастыри и строились исторически как оборонительные сооружения. При этом они остаются святынями Русской православной церкви. В любой подобной обители всегда есть какие-то подземные ходы как часть оборонительной инфраструктуры. Каковы они в глубину и в ширину и как далеко ведут в сторону от монастыря, сказать точно не могу. Везде по-разному. Но могу предположить, что наверняка противник будет пытаться оттуда выбраться в сторону Украины, используя такие древние коммуникации. Также не исключено, что ВСУ используют коммуникации и в обратном направлении, перебрасывая на помощь гарнизону подкрепление и боеприпасы.Наши командиры, которые планировали операцию в монастыре, наверняка заранее проконсультировались с монахами, служившими в этой обители. Убежден, что священнослужители уже рассказали, где нацисты могут спрятаться и есть ли возможность из здания каким-то образом выйти, и куда.Не стоит забывать и о моральном факторе. В прочных, древних строениях монастыря подходящая для обороны архитектура, и это памятник старины. Поскольку нам дорога русская культура, православие, то будет нехорошо и с информационной, да и со всех точек зрения наносить ему существенный ущерб. Поэтому пытаются изыскать какие-то методы, которые позволят освободить такой объект без больших разрушений.Стоит напомнить, что Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь расположен недалеко от райцентра Суджа. Он был учрежден в 1671 году. Главная святыня — икона Богоматери "Пряжевская", писанная на полотне и поновленная в 1792 году с сохранением в неприкосновенности ликов Богоматери и Младенца. Расцвет обители пришелся на XIX век, когда она стала крупным духовным центром с чудотворной иконой. В 2001 году, когда обитель вернули Курской епархии, были отреставрированы храмы, восстановлены иконостасы. Монастырь исторически был не только духовным центром, но и экономическим: до того, как в августе прошлого года в Курскую область вошли части ВСУ, здесь проводились ярмарки, работали кирпичный и известковый заводы.В течении минувшей недели войска группировки "Север" продолжили продвигаться и на территории Сумской области к югу от Журавки, достигнув окраин села Беловоды. Одновременно происходит зачистка лесных массивов между Басовкой и Веселовкой. А в Сумах начинают готовится к эвакуации госорганов в город Ромны — это в 100 км от российской границы. В самом Роменском районе срочно укрепляют имеющиеся оборонительные позиции. Объясняется это угрозой окружения областного центра.Несмотря на дефицит в живой силе и технике на всех направлениях СВО, враг предпринял очередную самоубийственную попытку прорыва в сторону Демидовки. "Наша разведка вскрыла выдвижение колонны бронетехники (танк, БРЭМ, две БМП „Брэдли “) из поселка Угроеды в направлении Марьино. Наши операторы БПЛА уничтожили на территории Сумской области танк и одну бронемашину, нанесли повреждения еще одной БМП и ремонтно-эвакуационной машине. Прорыва государственной границы не допущено.Накал боев возрос и в соседней Харьковской области. Наши подразделения продвигаются как на севере, так и на юге от Купянска. Основные события разворачиваются в районе села Каменка, Красного и вдоль западного берега реки Оскол. Противник вынужден отходить к югу от Купянска, на вторую линию обороны. Это хорошо заметно в районе Лозовой и Зеленого Гая. Продолжаются наступательные действия наших в сторону Боровой, с севера на левом берегу Оскола (Кругляковка) и с востока (Лозовая). Под Волчанском и Липцами (северо-западнее Харькова) не стихают боестолкновения. ВСУ усиленно готовят активную оборону.На Южно-Донецком участке фронта идут тяжелые бои с мотивированным врагом. Несмотря на отчаянное сопротивление украинской армии, российская армия продолжает движение в сторону Днепропетровской области. Зеленский истерит и требует держать рубеж Бурлацкое — Шевченко — Вольное Поле любой ценой. Именно поэтому командование вражеской группировки "Хортица" забрасывает "мясом" окопы, чтобы не допустить прорыва. Они напоминают, что передовые подразделения "стальной" 90-й танковой дивизии ВС РФ продвинулись более чем на 4 км по направлению Надеждинка — Котляровка, разрезав оборону ВСУ как нож масло. Таким образом, армия России фактически нависла над сильнейшей группировкой ВСУ, обороняющейся в районе Константинополя.Еще одна не менее опасная угроза для врага возникла южнее реки Волчья. Там штурмовые отряды "Востока" сумели не только прорваться в поселок Разлив (южнее Константинополя), но и по некоторым сведениям выйти к дороге Запорожье — Донецк, что делает дальнейшее удержание укрепрайона Богатырь для "Хортицы" очень проблематичным. Здесь даже двух мнений не может быть. Чем дольше украинский генерал Драпатый тянет с его сдачей, тем проще нам будет наступать на Днепропетровщине.Чем дольше происходят боевые действия на фронте, тем больше и разнообразнее становится и будет становится украинских арсенал средств глубокого оперативного удара. Два года назад едва ли кто-то мог с уверенностью предположить, что Украина сможет на протяжении нескольких месяцев практически ежедневно атаковать территорию Российской Федерации с использованием групп самолетов-снарядов. Не стоит сомневаться, что динамика атак будет расти – как их число, так и количество задействованных вооружений. Кроме того, стоит ожидать и появления более высокотехнологичного и опасного оружия – крылатых и баллистических ракет. Украинское руководство допустило к разработке и производству таких типов вооружений частные предприятия (по аналогии с БПЛА/ДПЛА), поэтому их появление – лишь вопрос времени. Опасность подобного очевидна – Киев получит возможность нанесения ударов не только по уязвимым объектам (как НПЗ), но и по предприятиям военной промышленности или инфраструктуре. Киев не собирается сдаваться.Тем не менее, становится очевидным, что командование ВСУ больше не ставит перед собой стратегические задачи, способные изменить ход противостояния, а перешло к тактике Вермахта на заключительном этапе войны - активной обороне с периодическими попытками локальных контрударов, имеющих лишь одну цель - затяжку времени в надежде на фактор "черного лебедя" - внезапное изменение общей военно-политической ситуации в мире - заключение мира на приемлемых для Украины условиях.Читайте также:Полковник Геннадий Алехин: ВСУ, прикрываясь дроновым зонтиком, снова пытаются прорваться на Красную Яругу

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