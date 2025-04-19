https://ukraina.ru/20250419/cpetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-vsu-postavlyaet-na-front-dikikh-gusey--1062607939.html
Cпецоперация на минувшей неделе. ВСУ поставляет на фронт "диких гусей",
Cпецоперация на минувшей неделе. ВСУ поставляет на фронт "диких гусей", - 19.04.2025 Украина.ру
Cпецоперация на минувшей неделе. ВСУ поставляет на фронт "диких гусей",
Оценивая ситуацию на линии боевого соприкосновения, следует отметить, что накал боевых действий возрастает. Не стала исключением и минувшая неделя, с учетом... Украина.ру, 19.04.2025
2025-04-19T06:41
2025-04-19T06:41
2025-04-19T06:41
эксклюзив
украина
россия
сумская область
тарас шевченко
михаил драпатый
вооруженные силы украины
минобороны
госдума
сво
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057898215_0:0:1287:724_1920x0_80_0_0_a6a7749e33bf3787012d3aef1f17f953.jpg
Оценивая ситуацию на линии боевого соприкосновения, следует отметить, что накал боевых действий возрастает. Не стала исключением и минувшая неделя, с учетом некоторых нюансов и особенностей. В первую очередь, это касается наемников. Их еще называют на передовой не иначе, как "дикими гусями". Пик приезда на Украину иностранных наемников, пожелавших повоевать за ВСУ, пришелся на 2022-2023 годы. "Диких гусей" насчитывалось в украинской армии более десяти тысяч (по некоторым данным — около 15 000), половина из них, как сообщало Минобороны РФ, погибла, многие предпочли уехать домой. Наемники частично остались, однако об их гибели теперь сообщается не так часто. Причина в том, что командование ВСУ требует выносить их тела с поля боя в первую очередь.О том, что в ВСУ существует негласный приказ выносить с поля боя убитых иностранных наемников, жертвуя своими ранеными, рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, которого цитирует ТАСС. По словам депутата, делается это, чтобы скрыть сам факт пребывания иностранцев в составе ВСУ, в том числе и случаи гибели "солдат удачи".То, что украинские командиры бросают своих раненых и убитых на поле боя, было известно и ранее. Российские военные неоднократно находили так называемые братские могилы ВСУ — зачастую это обычная воронка, окоп или яма, в которую свалены в кучу тела погибших украинских солдат, часто их даже землей не присыпают. И когда наши бойцы предлагали в эфире украинцам забрать эти тела, обещая не открывать огонь, на это следовал категорический отказ. Будто и не было таких боевиков в составе ВСУ.С иностранными наемниками ситуация иная — их приказано любой ценой эвакуировать с поля боя, неважно, живыми или мертвыми. В последнее время российские военные крайне редко находят тела погибших иностранцев именно по этой причине. Во время вторжения в Курскую область в составе ВСУ находилось от полутора до трех тысяч наемников — это данные российского Минобороны. Среди них было немало погибших, это зафиксировано в радиоперехватах, но сами трупы украинские военные успевали эвакуировать.Маршрут стандартный — вначале на бронеавтомобиле подальше от передовой, потом автотранспортом через Львов, в сторону польского Жешува, в котором находится крупный военно-полевой морг, а уже оттуда самолетами в те страны, откуда они приехали. Маршрут отработан до автоматизма и действует регулярно.Впрочем, гибнут наемники не только на линии боевого столкновения, но и в тылу, где их называют иностранными специалистами, — наши „Искандеры “по наводке пророссийски настроенных подпольщиков находят места проведения совещаний с их участием. Известны и рестораны, где наемники проводят вечеринки с украинскими офицерами. Во всех случаях тела выносят вперед ногами, укрытыми от посторонних глаз, а к эвакуации привлекают не кареты скорой помощи, а спецтранспорт ВСУ и СБУ. В гражданские морги иностранцев не отправляют, опять же, по причине сокрытия информации об их гибели.Такая „привилегия “не для всех иностранцев, в основном — для европейцев и американцев. О бразильских или колумбийских наемниках так не пекутся, их тела могут по нескольку месяцев валяться в моргах военных госпиталей, а о смерти родственники узнают порой случайно. Но и численность погибших латиноамериканцев киевский режим предпочитает не афишировать.Вечером 18 апреля российские телеграм-каналы стали сообщать, что Свято-Никольский Горнальский монастырь уже находится под контролем наших войск. В ходе многодневного сражения за монастырь было уничтожено десятки вражеских солдат и офицеров, в том числе наемников. До этого всем окруженцам было предложено сложить оружие.В числе заблокированных в монастыре солдат и офицеров ВСУ находятся наемники из Колумбии и других государств. Все они отказались от сдачи. Штурмовые действия затруднены из-за перепада высот, на которых стоит монастырь, но наши бойцы с задачей справились и пошли дальше в направлении н.п. Горналь, куда отступили уцелевшие боевики. Напомним, что ВСУ захватили село 7 августа — в первые дни вторжения.Тем не менее, не стал бы торопить события. Наши штурмовые подразделения добились значительных успехов в районе Никольского монастыря, однако вопреки публикациям целого ряда российских ресурсов, боевые действия продолжаются. Украинские войска, засевшие в православной обители, не только удерживают часть монастыря, но и предпринимают контратаки, используя господствующую высоту, лесополосы и складки местности. Кроме того, вопреки запрету своего командования, несколько групп противника покинули территорию монастыря, отступив в сторону Сумской области. При отходе они подорвали ряд объектов, включая хозяйственные постройки и части монастырских строений. По имеющейся информации, украинские заградотряды открывали огонь по отступающим группам из артиллерии и с использованием БПЛА, включая "Бабу-Ягу" — с целью остановить бегство.Забегать вперед и утверждать, что монастырь перешел под наш контроль, пока не будет проведена полная зачистка — преждевременно. Ситуация меняется постоянно: наши действительно сильно напирают. Как долго смогут продержаться украинские подразделения? Не думаю, что долго, — без дополнительных сил и средств. Отказ гарнизона сложить оружие основан не только на убеждениях нацистов, захвативших святыню, но и подкреплен жестокими мерами дисциплины: вплоть до казни для тех, кто попытается сдаться.Сложность штурма подобных объектов состоит в том, что сам по себе монастырь уже представляет собой крепость. Монастыри и строились исторически как оборонительные сооружения. При этом они остаются святынями Русской православной церкви. В любой подобной обители всегда есть какие-то подземные ходы как часть оборонительной инфраструктуры. Каковы они в глубину и в ширину и как далеко ведут в сторону от монастыря, сказать точно не могу. Везде по-разному. Но могу предположить, что наверняка противник будет пытаться оттуда выбраться в сторону Украины, используя такие древние коммуникации. Также не исключено, что ВСУ используют коммуникации и в обратном направлении, перебрасывая на помощь гарнизону подкрепление и боеприпасы.Наши командиры, которые планировали операцию в монастыре, наверняка заранее проконсультировались с монахами, служившими в этой обители. Убежден, что священнослужители уже рассказали, где нацисты могут спрятаться и есть ли возможность из здания каким-то образом выйти, и куда.Не стоит забывать и о моральном факторе. В прочных, древних строениях монастыря подходящая для обороны архитектура, и это памятник старины. Поскольку нам дорога русская культура, православие, то будет нехорошо и с информационной, да и со всех точек зрения наносить ему существенный ущерб. Поэтому пытаются изыскать какие-то методы, которые позволят освободить такой объект без больших разрушений.Стоит напомнить, что Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь расположен недалеко от райцентра Суджа. Он был учрежден в 1671 году. Главная святыня — икона Богоматери "Пряжевская", писанная на полотне и поновленная в 1792 году с сохранением в неприкосновенности ликов Богоматери и Младенца. Расцвет обители пришелся на XIX век, когда она стала крупным духовным центром с чудотворной иконой. В 2001 году, когда обитель вернули Курской епархии, были отреставрированы храмы, восстановлены иконостасы. Монастырь исторически был не только духовным центром, но и экономическим: до того, как в августе прошлого года в Курскую область вошли части ВСУ, здесь проводились ярмарки, работали кирпичный и известковый заводы.В течении минувшей недели войска группировки "Север" продолжили продвигаться и на территории Сумской области к югу от Журавки, достигнув окраин села Беловоды. Одновременно происходит зачистка лесных массивов между Басовкой и Веселовкой. А в Сумах начинают готовится к эвакуации госорганов в город Ромны — это в 100 км от российской границы. В самом Роменском районе срочно укрепляют имеющиеся оборонительные позиции. Объясняется это угрозой окружения областного центра.Несмотря на дефицит в живой силе и технике на всех направлениях СВО, враг предпринял очередную самоубийственную попытку прорыва в сторону Демидовки. "Наша разведка вскрыла выдвижение колонны бронетехники (танк, БРЭМ, две БМП „Брэдли “) из поселка Угроеды в направлении Марьино. Наши операторы БПЛА уничтожили на территории Сумской области танк и одну бронемашину, нанесли повреждения еще одной БМП и ремонтно-эвакуационной машине. Прорыва государственной границы не допущено.Накал боев возрос и в соседней Харьковской области. Наши подразделения продвигаются как на севере, так и на юге от Купянска. Основные события разворачиваются в районе села Каменка, Красного и вдоль западного берега реки Оскол. Противник вынужден отходить к югу от Купянска, на вторую линию обороны. Это хорошо заметно в районе Лозовой и Зеленого Гая. Продолжаются наступательные действия наших в сторону Боровой, с севера на левом берегу Оскола (Кругляковка) и с востока (Лозовая). Под Волчанском и Липцами (северо-западнее Харькова) не стихают боестолкновения. ВСУ усиленно готовят активную оборону.На Южно-Донецком участке фронта идут тяжелые бои с мотивированным врагом. Несмотря на отчаянное сопротивление украинской армии, российская армия продолжает движение в сторону Днепропетровской области. Зеленский истерит и требует держать рубеж Бурлацкое — Шевченко — Вольное Поле любой ценой. Именно поэтому командование вражеской группировки "Хортица" забрасывает "мясом" окопы, чтобы не допустить прорыва. Они напоминают, что передовые подразделения "стальной" 90-й танковой дивизии ВС РФ продвинулись более чем на 4 км по направлению Надеждинка — Котляровка, разрезав оборону ВСУ как нож масло. Таким образом, армия России фактически нависла над сильнейшей группировкой ВСУ, обороняющейся в районе Константинополя.Еще одна не менее опасная угроза для врага возникла южнее реки Волчья. Там штурмовые отряды "Востока" сумели не только прорваться в поселок Разлив (южнее Константинополя), но и по некоторым сведениям выйти к дороге Запорожье — Донецк, что делает дальнейшее удержание укрепрайона Богатырь для "Хортицы" очень проблематичным. Здесь даже двух мнений не может быть. Чем дольше украинский генерал Драпатый тянет с его сдачей, тем проще нам будет наступать на Днепропетровщине.Чем дольше происходят боевые действия на фронте, тем больше и разнообразнее становится и будет становится украинских арсенал средств глубокого оперативного удара. Два года назад едва ли кто-то мог с уверенностью предположить, что Украина сможет на протяжении нескольких месяцев практически ежедневно атаковать территорию Российской Федерации с использованием групп самолетов-снарядов. Не стоит сомневаться, что динамика атак будет расти – как их число, так и количество задействованных вооружений. Кроме того, стоит ожидать и появления более высокотехнологичного и опасного оружия – крылатых и баллистических ракет. Украинское руководство допустило к разработке и производству таких типов вооружений частные предприятия (по аналогии с БПЛА/ДПЛА), поэтому их появление – лишь вопрос времени. Опасность подобного очевидна – Киев получит возможность нанесения ударов не только по уязвимым объектам (как НПЗ), но и по предприятиям военной промышленности или инфраструктуре. Киев не собирается сдаваться.Тем не менее, становится очевидным, что командование ВСУ больше не ставит перед собой стратегические задачи, способные изменить ход противостояния, а перешло к тактике Вермахта на заключительном этапе войны - активной обороне с периодическими попытками локальных контрударов, имеющих лишь одну цель - затяжку времени в надежде на фактор "черного лебедя" - внезапное изменение общей военно-политической ситуации в мире - заключение мира на приемлемых для Украины условиях.Читайте также:Полковник Геннадий Алехин: ВСУ, прикрываясь дроновым зонтиком, снова пытаются прорваться на Красную Яругу
https://ukraina.ru/20250418/pozyvnoy-ural-my-gotovy-k-osvobozhdeniyu-khersona-i-ya-khochu-idti-tuda-pervym-1062589296.html
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эксклюзив, украина, россия, сумская область, тарас шевченко, михаил драпатый, вооруженные силы украины, минобороны, госдума, сво, украина.ру, новости сво
Оценивая ситуацию на линии боевого соприкосновения, следует отметить, что накал боевых действий возрастает. Не стала исключением и минувшая неделя, с учетом некоторых нюансов и особенностей.
В первую очередь, это касается наемников. Их еще называют на передовой не иначе, как "дикими гусями". Пик приезда на Украину иностранных наемников, пожелавших повоевать за ВСУ, пришелся на 2022-2023 годы. "Диких гусей" насчитывалось в украинской армии более десяти тысяч (по некоторым данным — около 15 000), половина из них, как сообщало Минобороны РФ, погибла, многие предпочли уехать домой. Наемники частично остались, однако об их гибели теперь сообщается не так часто. Причина в том, что командование ВСУ требует выносить их тела с поля боя в первую очередь.
О том, что в ВСУ существует негласный приказ выносить с поля боя убитых иностранных наемников, жертвуя своими ранеными, рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, которого цитирует ТАСС. По словам депутата, делается это, чтобы скрыть сам факт пребывания иностранцев в составе ВСУ, в том числе и случаи гибели "солдат удачи".
То, что украинские командиры бросают своих раненых и убитых на поле боя, было известно и ранее. Российские военные неоднократно находили так называемые братские могилы ВСУ — зачастую это обычная воронка, окоп или яма, в которую свалены в кучу тела погибших украинских солдат, часто их даже землей не присыпают. И когда наши бойцы предлагали в эфире украинцам забрать эти тела, обещая не открывать огонь, на это следовал категорический отказ. Будто и не было таких боевиков в составе ВСУ.
С иностранными наемниками ситуация иная — их приказано любой ценой эвакуировать с поля боя, неважно, живыми или мертвыми. В последнее время российские военные крайне редко находят тела погибших иностранцев именно по этой причине. Во время вторжения в Курскую область в составе ВСУ находилось от полутора до трех тысяч наемников — это данные российского Минобороны. Среди них было немало погибших, это зафиксировано в радиоперехватах, но сами трупы украинские военные успевали эвакуировать.
Маршрут стандартный — вначале на бронеавтомобиле подальше от передовой, потом автотранспортом через Львов, в сторону польского Жешува, в котором находится крупный военно-полевой морг, а уже оттуда самолетами в те страны, откуда они приехали. Маршрут отработан до автоматизма и действует регулярно.
Впрочем, гибнут наемники не только на линии боевого столкновения, но и в тылу, где их называют иностранными специалистами, — наши „Искандеры “по наводке пророссийски настроенных подпольщиков находят места проведения совещаний с их участием.
Известны и рестораны, где наемники проводят вечеринки с украинскими офицерами. Во всех случаях тела выносят вперед ногами, укрытыми от посторонних глаз, а к эвакуации привлекают не кареты скорой помощи, а спецтранспорт ВСУ и СБУ. В гражданские морги иностранцев не отправляют, опять же, по причине сокрытия информации об их гибели.
Такая „привилегия “не для всех иностранцев, в основном — для европейцев и американцев. О бразильских или колумбийских наемниках так не пекутся, их тела могут по нескольку месяцев валяться в моргах военных госпиталей, а о смерти родственники узнают порой случайно. Но и численность погибших латиноамериканцев киевский режим предпочитает не афишировать.
Вечером 18 апреля российские телеграм-каналы стали сообщать, что Свято-Никольский Горнальский монастырь уже находится под контролем наших войск. В ходе многодневного сражения за монастырь было уничтожено десятки вражеских солдат и офицеров, в том числе наемников. До этого всем окруженцам было предложено сложить оружие.
В числе заблокированных в монастыре солдат и офицеров ВСУ находятся наемники из Колумбии и других государств. Все они отказались от сдачи. Штурмовые действия затруднены из-за перепада высот, на которых стоит монастырь, но наши бойцы с задачей справились и пошли дальше в направлении н.п. Горналь, куда отступили уцелевшие боевики. Напомним, что ВСУ захватили село 7 августа — в первые дни вторжения.
Тем не менее, не стал бы торопить события. Наши штурмовые подразделения добились значительных успехов в районе Никольского монастыря, однако вопреки публикациям целого ряда российских ресурсов, боевые действия продолжаются. Украинские войска, засевшие в православной обители, не только удерживают часть монастыря, но и предпринимают контратаки, используя господствующую высоту, лесополосы и складки местности.
Кроме того, вопреки запрету своего командования, несколько групп противника покинули территорию монастыря, отступив в сторону Сумской области. При отходе они подорвали ряд объектов, включая хозяйственные постройки и части монастырских строений. По имеющейся информации, украинские заградотряды открывали огонь по отступающим группам из артиллерии и с использованием БПЛА, включая "Бабу-Ягу" — с целью остановить бегство.
Забегать вперед и утверждать, что монастырь перешел под наш контроль, пока не будет проведена полная зачистка — преждевременно. Ситуация меняется постоянно: наши действительно сильно напирают. Как долго смогут продержаться украинские подразделения? Не думаю, что долго, — без дополнительных сил и средств. Отказ гарнизона сложить оружие основан не только на убеждениях нацистов, захвативших святыню, но и подкреплен жестокими мерами дисциплины: вплоть до казни для тех, кто попытается сдаться.
Сложность штурма подобных объектов состоит в том, что сам по себе монастырь уже представляет собой крепость. Монастыри и строились исторически как оборонительные сооружения. При этом они остаются святынями Русской православной церкви. В любой подобной обители всегда есть какие-то подземные ходы как часть оборонительной инфраструктуры. Каковы они в глубину и в ширину и как далеко ведут в сторону от монастыря, сказать точно не могу. Везде по-разному. Но могу предположить, что наверняка противник будет пытаться оттуда выбраться в сторону Украины, используя такие древние коммуникации. Также не исключено, что ВСУ используют коммуникации и в обратном направлении, перебрасывая на помощь гарнизону подкрепление и боеприпасы.
Наши командиры, которые планировали операцию в монастыре, наверняка заранее проконсультировались с монахами, служившими в этой обители. Убежден, что священнослужители уже рассказали, где нацисты могут спрятаться и есть ли возможность из здания каким-то образом выйти, и куда.
Не стоит забывать и о моральном факторе. В прочных, древних строениях монастыря подходящая для обороны архитектура, и это памятник старины. Поскольку нам дорога русская культура, православие, то будет нехорошо и с информационной, да и со всех точек зрения наносить ему существенный ущерб. Поэтому пытаются изыскать какие-то методы, которые позволят освободить такой объект без больших разрушений.
Стоит напомнить, что Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь расположен недалеко от райцентра Суджа. Он был учрежден в 1671 году. Главная святыня — икона Богоматери "Пряжевская", писанная на полотне и поновленная в 1792 году с сохранением в неприкосновенности ликов Богоматери и Младенца. Расцвет обители пришелся на XIX век, когда она стала крупным духовным центром с чудотворной иконой. В 2001 году, когда обитель вернули Курской епархии, были отреставрированы храмы, восстановлены иконостасы. Монастырь исторически был не только духовным центром, но и экономическим: до того, как в августе прошлого года в Курскую область вошли части ВСУ, здесь проводились ярмарки, работали кирпичный и известковый заводы.
В течении минувшей недели войска группировки "Север" продолжили продвигаться и на территории Сумской области к югу от Журавки, достигнув окраин села Беловоды. Одновременно происходит зачистка лесных массивов между Басовкой и Веселовкой. А в Сумах начинают готовится к эвакуации госорганов в город Ромны — это в 100 км от российской границы. В самом Роменском районе срочно укрепляют имеющиеся оборонительные позиции. Объясняется это угрозой окружения областного центра.
Несмотря на дефицит в живой силе и технике на всех направлениях СВО, враг предпринял очередную самоубийственную попытку прорыва в сторону Демидовки. "Наша разведка вскрыла выдвижение колонны бронетехники (танк, БРЭМ, две БМП „Брэдли “) из поселка Угроеды в направлении Марьино. Наши операторы БПЛА уничтожили на территории Сумской области танк и одну бронемашину, нанесли повреждения еще одной БМП и ремонтно-эвакуационной машине. Прорыва государственной границы не допущено.
Накал боев возрос и в соседней Харьковской области. Наши подразделения продвигаются как на севере, так и на юге от Купянска. Основные события разворачиваются в районе села Каменка, Красного и вдоль западного берега реки Оскол. Противник вынужден отходить к югу от Купянска, на вторую линию обороны. Это хорошо заметно в районе Лозовой и Зеленого Гая. Продолжаются наступательные действия наших в сторону Боровой, с севера на левом берегу Оскола (Кругляковка) и с востока (Лозовая). Под Волчанском и Липцами (северо-западнее Харькова) не стихают боестолкновения. ВСУ усиленно готовят активную оборону.
На Южно-Донецком участке фронта идут тяжелые бои с мотивированным врагом. Несмотря на отчаянное сопротивление украинской армии, российская армия продолжает движение в сторону Днепропетровской области. Зеленский истерит и требует держать рубеж Бурлацкое — Шевченко — Вольное Поле любой ценой. Именно поэтому командование вражеской группировки "Хортица" забрасывает "мясом" окопы, чтобы не допустить прорыва. Они напоминают, что передовые подразделения "стальной" 90-й танковой дивизии ВС РФ продвинулись более чем на 4 км по направлению Надеждинка — Котляровка, разрезав оборону ВСУ как нож масло. Таким образом, армия России фактически нависла над сильнейшей группировкой ВСУ, обороняющейся в районе Константинополя.
Еще одна не менее опасная угроза для врага возникла южнее реки Волчья. Там штурмовые отряды "Востока" сумели не только прорваться в поселок Разлив (южнее Константинополя), но и по некоторым сведениям выйти к дороге Запорожье — Донецк, что делает дальнейшее удержание укрепрайона Богатырь для "Хортицы" очень проблематичным. Здесь даже двух мнений не может быть. Чем дольше украинский генерал Драпатый тянет с его сдачей, тем проще нам будет наступать на Днепропетровщине.
Чем дольше происходят боевые действия на фронте, тем больше и разнообразнее становится и будет становится украинских арсенал средств глубокого оперативного удара. Два года назад едва ли кто-то мог с уверенностью предположить, что Украина сможет на протяжении нескольких месяцев практически ежедневно атаковать территорию Российской Федерации с использованием групп самолетов-снарядов. Не стоит сомневаться, что динамика атак будет расти – как их число, так и количество задействованных вооружений.
Кроме того, стоит ожидать и появления более высокотехнологичного и опасного оружия – крылатых и баллистических ракет. Украинское руководство допустило к разработке и производству таких типов вооружений частные предприятия (по аналогии с БПЛА/ДПЛА), поэтому их появление – лишь вопрос времени. Опасность подобного очевидна – Киев получит возможность нанесения ударов не только по уязвимым объектам (как НПЗ), но и по предприятиям военной промышленности или инфраструктуре. Киев не собирается сдаваться.
Тем не менее, становится очевидным, что командование ВСУ больше не ставит перед собой стратегические задачи, способные изменить ход противостояния, а перешло к тактике Вермахта на заключительном этапе войны - активной обороне с периодическими попытками локальных контрударов, имеющих лишь одну цель - затяжку времени в надежде на фактор "черного лебедя" - внезапное изменение общей военно-политической ситуации в мире - заключение мира на приемлемых для Украины условиях.