https://ukraina.ru/20250419/zhivov-nazval-bolee-effektivnyy-sposob-pogovorit-rossii-s-zapadom-1062536398.html

Живов назвал более эффективный способ “поговорить” России с Западом

Живов назвал более эффективный способ “поговорить” России с Западом - 19.04.2025 Украина.ру

Живов назвал более эффективный способ “поговорить” России с Западом

Россия может противодействовать Западу без прямой конфронтации с ним. Она должна максимально жестко устанавливать красные линии, тогда и желающих воевать с ней будет гораздо меньше. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель Алексей Живов

2025-04-19T06:30

2025-04-19T06:30

2025-04-19T06:30

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По его словам, ВС РФ могли бы действовать в зоне СВО гораздо жестче. Например, чаще убивать западных министров обороны, которые в Киеве “два дня спокойно совещаются о планах войны с Россией”, добавил собеседник издания.По его мнению, “лягушку варят медленно, чтобы она не думала, что лежит в теплой водичке”.“Мне вообще кажется, что у англосаксов есть методичка по работе со славянскими государствами. И они по этой методичке работают уже лет сто”, — заключил военный обозреватель.Полный текст интервью Алексея Живова: ВСУ сделают все, чтобы русские морпехи и спецназ дальше вязли в боях за Сумскую область читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250414/podumay-dvazhdy-natsist-medvedev-otvetil-mertsu-na-ego-predlozhenie-udarit-po-krymu-1062511990.html

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новости, россия, запад, киев, алексей живов, сша, украина