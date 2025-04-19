Живов назвал более эффективный способ “поговорить” России с Западом
Фото: Россия и США
Россия может противодействовать Западу без прямой конфронтации с ним. Она должна максимально жестко устанавливать красные линии, тогда и желающих воевать с ней будет гораздо меньше. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель Алексей Живов
По его словам, ВС РФ могли бы действовать в зоне СВО гораздо жестче. Например, чаще убивать западных министров обороны, которые в Киеве “два дня спокойно совещаются о планах войны с Россией”, добавил собеседник издания.
“Если бы мы максимально жестко устанавливали красные линии, желающих воевать с нами было бы гораздо меньше. Запад понимает только силу. Они не понимают нашу доброту и долготерпение”, — считает Живов.
По его мнению, “лягушку варят медленно, чтобы она не думала, что лежит в теплой водичке”.
“Мне вообще кажется, что у англосаксов есть методичка по работе со славянскими государствами. И они по этой методичке работают уже лет сто”, — заключил военный обозреватель.
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Полный текст интервью Алексея Живова: ВСУ сделают все, чтобы русские морпехи и спецназ дальше вязли в боях за Сумскую область читайте на сайте Украина.ру.
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