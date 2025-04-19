Новая волна мобилизации? Прилепин раскрыл, как Россия может организовать качественную ротацию - 19.04.2025 Украина.ру
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Новая волна мобилизации? Прилепин раскрыл, как Россия может организовать качественную ротацию
Новая волна мобилизации? Прилепин раскрыл, как Россия может организовать качественную ротацию - 19.04.2025 Украина.ру
Новая волна мобилизации? Прилепин раскрыл, как Россия может организовать качественную ротацию
Если поставить перед собой цель организовать качественную ротацию для воюющих в зоне СВО сейчас, к нее можно прийти различными путями. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный общественный деятель и писатель Захар Прилепин
2025-04-19T07:45
2025-04-19T07:45
новости
россия
украина
захар прилепин
владимир путин
мобилизация
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Например, подчеркнул собеседник издания, “можно на каких-то новых условиях, в некой форме мобилизации или добровольчества набрать определенное число людей”.Он резюмировал, что Россия безусловно имеет возможность организовать качественную ротацию.Также в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что только проведение новой частичной мобилизации даст возможность отпустить какое-то количество российских бойцов с фронта. О том, почему эксперт настаивает на своей точке зрения — в публикации Иной возможности нет: Евсеев объяснил, зачем России нужна еще одна мобилизация.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что руководство страны серьезно задумывается над ротацией мобилизованных на линии боевого соприкосновения.Полный текст интервью Захара Прилепина: Если Россия пойдёт на Приднестровье, Трамп точно захочет мира на Украине читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, захар прилепин, владимир путин, мобилизация
Новости, Россия, Украина, Захар Прилепин, Владимир Путин, мобилизация

Новая волна мобилизации? Прилепин раскрыл, как Россия может организовать качественную ротацию

07:45 19.04.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание военнослужащих группировки войск "Север" на Курском направлении СВО
Боевое слаживание военнослужащих группировки войск Север на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Если поставить перед собой цель организовать качественную ротацию для воюющих в зоне СВО сейчас, к нее можно прийти различными путями. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный общественный деятель и писатель Захар Прилепин
Например, подчеркнул собеседник издания, “можно на каких-то новых условиях, в некой форме мобилизации или добровольчества набрать определенное число людей”.
“И за 2–3 месяца или за полгода подготовить из них так или иначе качественный состав. У нас мужики разве все перевелись? В армии России служило гораздо больше людей, у многих есть воинские профессии”, — отметил Прилепин.
Он резюмировал, что Россия безусловно имеет возможность организовать качественную ротацию.
Также в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что только проведение новой частичной мобилизации даст возможность отпустить какое-то количество российских бойцов с фронта. О том, почему эксперт настаивает на своей точке зрения — в публикации Иной возможности нет: Евсеев объяснил, зачем России нужна еще одна мобилизация.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что руководство страны серьезно задумывается над ротацией мобилизованных на линии боевого соприкосновения.
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Полный текст интервью Захара Прилепина: Если Россия пойдёт на Приднестровье, Трамп точно захочет мира на Украине читайте на сайте Украина.ру.
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