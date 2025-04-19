https://ukraina.ru/20250419/novaya-volna-mobilizatsii-prilepin-raskryl-kak-rossiya-mozhet-organizovat-kachestvennuyu-rotatsiyu-1062597836.html

Новая волна мобилизации? Прилепин раскрыл, как Россия может организовать качественную ротацию

Новая волна мобилизации? Прилепин раскрыл, как Россия может организовать качественную ротацию - 19.04.2025 Украина.ру

Новая волна мобилизации? Прилепин раскрыл, как Россия может организовать качественную ротацию

Если поставить перед собой цель организовать качественную ротацию для воюющих в зоне СВО сейчас, к нее можно прийти различными путями. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный общественный деятель и писатель Захар Прилепин

2025-04-19T07:45

2025-04-19T07:45

2025-04-19T07:45

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Например, подчеркнул собеседник издания, “можно на каких-то новых условиях, в некой форме мобилизации или добровольчества набрать определенное число людей”.Он резюмировал, что Россия безусловно имеет возможность организовать качественную ротацию.Также в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что только проведение новой частичной мобилизации даст возможность отпустить какое-то количество российских бойцов с фронта. О том, почему эксперт настаивает на своей точке зрения — в публикации Иной возможности нет: Евсеев объяснил, зачем России нужна еще одна мобилизация.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что руководство страны серьезно задумывается над ротацией мобилизованных на линии боевого соприкосновения.Полный текст интервью Захара Прилепина: Если Россия пойдёт на Приднестровье, Трамп точно захочет мира на Украине читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250330/1062120111.html

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