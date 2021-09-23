Покушение на Сергея Шефира более похоже на постановку, нежели на действительное проявление внутренней борьбы или попытку внешнего вмешательства. Олигархи при власти команды Зеленского всем довольны, а народ будет терпеть, поскольку сейчас нет силы, способной по-настоящему организовать людей на протесты

Об этом в видеоинтервью изданию Украина.ру рассказал украинский политический консультант Сергей Слободчук.

— В среду, 22 сентября, произошло покушение на первого помощника Зеленского Сергея Шефира… Рассматриваются разные версии произошедшего. А как вы считаете, что произошло на самом деле?

— Сейчас есть несколько версий, действительно. Давайте начнем с того, что я не верю в честное расследование этого всего дела… Братья Шефиры — это коммерческая сторона нынешней правящей группировки. Они причастны к финансовым потокам от энергетики. К тому же сейчас идет передел на рынке поставок, на рынке ТЭК, на рынке поставок газа на крупные промышленные предприятия, и идет передел в сфере энергетики.

Плюс к тому, если вы посмотрите интервью людей, представителей бизнеса, против которых объявили санкции, то они говорили, что на них выходили из ближайшего окружения Зеленского, предлагали решать вопросы. То есть, вот это одна из версий. И вторая версия, что это «зеленые» сами себя начали мочить, потому что у них там якобы конфликт очень большой между Ермаком и Шефиром. А сейчас какие группы влияния есть? Это Алексей Данилов, секретарь СНБО, глава Нацбанка Кирилл Шевченко, это глава офиса президента Андрей Ермак, и, собственно, братья Шефиры, которые за счет близости к телу Зеленского имеют определенное влияние. Шефир дал пресс-конференцию спустя несколько часов после обстрела его автомобиля © РИА Новости, Стрингер

Давайте учитывать и то, что сейчас идет конфликт вокруг одного из банков, который входит в топ-10 по активам, и конфликт вокруг Проминвестбанка, потому что люди Коломойского рвутся купить его через подставных лиц. Они, в принципе, купили и отыграли.

То есть, это просто часть коммерческих конфликтов, которые не видны сейчас широким массам, но к которым причастны, в той или иной мере, люди из окружения президента.

На самом деле, мы можем тут много гадать… Очевидно одно, я сейчас посмотрел еще раз кадры всего этого: убивать никто не собирался, это они так, видимо, решили передать привет или напугать. По движущейся машине очень трудно попасть из автомата и убить человека, который там едет. Стреляли со стороны водителя, а Шефир сидит справа, сзади. То есть, в него не хотели попасть, это очевидная вещь. Попали водителю аж в ноги, слава богу, конечно.

Тут вопрос в том, как будут подавать эту ситуацию. Уже «зеленые» пытаются подавать так: идет бескомпромиссная борьба против олигархов, и олигархи наносят ответный удар. Олигархи не «заказывали» Шефира – эксперт © nv.ua

И давайте учитывать, что есть курс на досрочные выборы, куда Зеленский хочет прийти как борец с олигархами, который борется за мир, который борется за обмен пленными, и так далее. И отсюда создается часть таких пропагандистских конструктов: вот борьба с олигархами, а олигархи, темные силы, наносят ответный удар.

Вот Зеленский обсуждает с президентом Еврокомиссии вопрос обмена пленными. Но вопрос обмена пленными надо в Минске обсуждать, в трехсторонней контактной группе. Потому что участники Минских соглашений — это Украина и самопровозглашенные, непризнанные ЛНР и ДНР. С Еврокомиссией можно что угодно обсуждать, и ничего решено не будет. А все возможности они (украинская власть — ред.) сами заблокировали. Но, скажем так, для неискушенного телезрителя, который смотрит этот «попкорн»… Ему передается постоянно только один месседж: о том, как Зеленский борется за мир. Правда, у него что-то ничего не получается. Резников назвал Минские соглашения «мертвой историей» © Алексей Резников/Фейсбук

В завершение скажу, то тут опасные есть вещи, если это все постановка. Потому что все получили месседж. Посмотрите интервью одному из интернет-изданий людей, бизнесменов, против которых объявили санкции. Там же просто злоба и яд, они аж с экрана текут. Почему? У одного человека отобрали бизнес, другого объявили бандитом, каким-то контрабандистом, и никто не привел никаких доказательств. Прямым текстом говорят, что эти все товарищи (во власти — ред.) ответят за свой беспредел. Это несколько раз повторяется, от разных источников.

И вот (если — ред.) сейчас постановка… Это не постановка, но очень жесткий месседж получился. О том, что уже количество перешло в качество, и если люди недоговороспособны, то с ними и не о чем договариваться, и они действуют вне правового поля. Потому что все эти санкции — передел бизнеса — это не правовое поле. И (братья — ред.) Шефиры — это тоже нелегальные финансовые потоки, давайте из этого исходить. Это коррупция в чистом виде.

Так вот, если они действуют в рамках коррупции, в рамках неправовых методов, тогда и бороться с ними надо такими бандитскими, неправовыми методами. Они же сами, что самое интересное, этот месседж сейчас дают.

— Получается, если это театральная постановка, и Зеленский был в курсе этой постановки, и сам Шефир, как главный герой, в этом принимал участие… Получается, что таким образом они показывают всем, что с Зеленским сотрудничать нельзя — это просто опасно для жизни. Но, тем не менее, мы знаем, что Зеленский выступил с видеообращением после покушения и экстренно вернулся из Нью-Йорка, где выступал на Генассамблее ООН, в Киев. Зеленский обещает сильный ответ тому, кто совершил это покушение. Если отбросить версию, что это постановка, каким может быть ответ Зеленского?

— Под этим соусом просто ввести какие-то новые репрессии, новые санкции. Я не утверждал, что Зеленский знает, или сам Шефир знает (о том, что организовано покушение — ред.). Я оперирую фактами. А факты говорят о том, что стреляли не со стороны пассажира. Стреляли по машине и по водителю. Дальше. Село Лесники для покушения не подходит даже детям, которые там играть будут в партизан. Село Лесники — там такая местность пересеченная. Очень неудобно, там машина не едет по ровной дороге, она едет волнами. Мало того, что движущаяся мишень, она еще высоту меняет постоянно. В Офисе президента считают, что за покушением на Шефира могут стоять олигархи © nv.ua

Если бы хотели разобраться — зажали бы где-то на въезде в Киев, в переулке, зажали бы машины с разных сторон и расстреляли в упор, если бы хотел кто-то это сделать. Слава богу, этого никто не хотел сделать, поэтому отсюда и возникают эти все вопросы.

— Мы знаем, что Давид Арахамия обвинил Россию, сказал, что якобы в этом покушении есть российский след. Как вы относитесь к данной версии?

— Я, честно говоря, не готов комментировать такие заявления разных фриков…

— Тогда давайте попробуем разобраться. Все-таки, кому выгодно добиться, чтобы Сергей Шефир не имел влияние на Зеленского? Вы перечислили разные сферы влияния — и Ермак, и Данилюк… Может быть, кому-то еще было бы выгодно, чтобы Сергей Шефир все-таки ушел от Зеленского?

— Я вам назвал уже всех людей, которые представляют какое-то сейчас влияние, между которыми есть определенные конфликты. Но я вам скажу так, что очень странно, если они решили с помощью автоматов выяснять отношения между собой. Это означает расписаться в собственном идиотизме. Это ж… Если всплывет, на них на всех можно будет ставить крест. Поэтому я думаю, что в данном случае, это либо постановка, потому что я привел вам конкретные факты, либо же хотели просто напугать, дать понять, что не надо делать то, что они делают.

— Мы также знаем, что ряд политологов обещал горячую осень для Зеленского, говорили, что будут протесты, и ему будет очень сложно удержаться у власти. Как вы считаете, горячая осень уже наступила, или ее не будет?

— Я обычно тех политологов, которые обещают горячую осень, спрашиваю: а кто будет протестовать? И они тут же увядают, как листья увядают, все любители рассказов про горячую осень. Назовите мне, кто протестовать будет?

— Народ!

— Народ на кухне сидит и платит по тем платежкам, которые привезли. Народ боится голову поднять. Активных граждан — их очень мало, они не объединены между собой. Будут протестовать, как в прошлом году протестовали предприниматели и профсоюзы, ну и что? Они протестуют мирно, их спокойно оттесняет полиция, загоняет в определенную резервацию. Да протестуйте! Сколько протестовало движение ФОПов, и что, кто-то дернулся? Давайте определимся, кто готов протестовать, какие есть организационные структуры, способные вывести, как на Майдан выводили, организованно — тогда о чем-то можно говорить. На Украине растут тарифы ЖКХ. Украинцы выбирают: заплатить или повеситься

А сейчас это нагнетание, что будет горячая осень, оно выгодно «зеленым», которые продвигают свой пропагандистский сценарий, что идет бескомпромиссная борьба, и вот тяжелый ответ. И создается впечатление у неискушенного зрителя, что действительно есть сюжет, что идет борьба. Силы добра, люди со светлыми лицами, воюют против сил зла. А на самом деле это все постановка, ничего нет. Протестовать сейчас, в данный конкретный момент, некому, никто не протестует.

— Существует версия, что для протестов нужен конфликт олигархов с президентом. Получается, олигархи и президент живут в полном мире и согласии?

— Давайте возьмем рейтинг журнала «Фокус», он вышел недели полторы назад. Рейтинг — топ-100 самых богатых людей Украины. Ринат Ахметов стал богаче за последний год примерно на три миллиарда долларов. Конфликтные вопросы по поводу ренты на железную руду, в последний момент сейчас порешались в связи с законопроектом, который лоббировали люди Коломойского. Более того, крупный комбинат продали Ахметову, специально тендер проводился таким образом, что только одна контора могла купить. Выставили миллиардную цену и дали срок очень небольшой, месяц, это все собрать.

Могли выиграть только те структуры, которые готовы были к такому. За месяц трудно собрать семь миллиардов даже гривен. Людям Коломойского разрешили купить «Проминвестбанк», но там из-за внутренних конфликтов этот вопрос пока забуксовал. Более того, они хорошо поднялись на железной руде — тот же Коломойский. Именно Коломойский и его люди лоббируют повышение налогов с помощью законопроекта (…). «Я не пионер»: Коломойский пообещал сшить костюм со звездой, если попадет в список олигархов © скриншот видео "BIHUS info"

Люди Коломойского и Ахметова работают министрами, работают в администрации президента. Кирилл Тимошенко — человек Коломойского, Денис Шмыгаль — человек из структур Ахметова. Мы сейчас берем любое новое назначение, и видим, что это выходцы из олигархических структур. Какие олигархи будут воевать с Зеленским, кто конкретно будет воевать, если все всем довольны?

— Получается, Зеленский сделал выбор в пользу олигархов, а не американцев, которые требуют все-таки бороться с олигархами?

— А каким образом американцы требуют бороться с олигархами? Есть что-то официальное, кроме инсайдерской информации?

— Санкции против Коломойского, он невъездной в США. При этом Коломойский никак не ущемлен на территории Украины.

— Да, конечно, я же привел примеры, что у них (на Украине — ред.) все хорошо. Еще один пример в копилку: заводы Коломойского, ферросплавные заводы, получают электроэнергию по тарифам, которые ниже всех остальных. А те ферросплавные заводы, которые не входят в бизнес-империю Коломойского, платят по другим тарифам, по более высоким. И таких примеров все больше и больше. Просто честная пресса об этом не говорит. Олигархи себя прекрасно чувствуют, они решают миллиардные вопросы.

В чем же их недовольство? Да у них такой власти не было никогда. Один из «решал» полгода назад смеялся, говорил: мы боялись, когда пришла эта вся «зеленая» поросль, что очень трудно будет решать вопросы. Раньше — пройди по всем фракциям, тем заплати, тем поддержи законопроект, в общем, договариваешься с людьми. А тут…

Заносишь копеечные деньги, по предыдущим временам, и они бегут голосовать. Потому что голодные свадебные фотографы, собачьи парикмахеры и прочие. Они реально голодные, они не видели такого никогда. Поэтому в чем тут недовольство? Кто чем недоволен? Народ недоволен? А какие у него возможности выйти протестовать и заявить свои права, покажете мне?..