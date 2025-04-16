Главное за ночь 16 апреля - 16.04.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 16 апреля
Главное за ночь 16 апреля - 16.04.2025 Украина.ру
Главное за ночь 16 апреля
ВС РФ продолжают атаковать объекты противника на Украине. Цели были поражены в Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в... Украина.ру, 16.04.2025
2025-04-16T08:06
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ВС РФ продолжают атаковать объекты противника на Украине. Цели были поражены в Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в Одессе и оккупированном Херсоне.Российская ПВО уничтожила 26 украинских БПЛА за ночь, сообщило Минобороны РФ. Девять дронов сбито над Воронежской областью, восемь - над Белгородской, четыре - над Курской, по два - над Липецкой областью и Крымом, еще один - над Московским регионом.Расчеты реактивной системы залпового огня "Град" 42-й дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили скопление личного состава ВСУ в Запорожской области, сорвав ротацию противника, информировало Минобороны РФ.Российские операторы БПЛА настолько активно работают вблизи Старицы Харьковской области, что ВСУ просят подкрепление, сообщил разведчик группировки войск "Север" ВС РФ.Вооруженные силы Украины с 1 января по 15 апреля 2025 года 524 раза атаковали Курскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов, — РИА Новости.Украина привлекала к боевым действиям в Угледаре в ДНР наемников из арабских стран, сообщил РИА Новости житель города.США в ходе переговоров с более чем 70 странами хотят добиться изоляции Китая взамен на снижение пошлин, введенных Белым домом, пишет Wall Street Journal.Почта Гонконга приостановила прием отправлений с товарами для Штатов, выпустив заявление, в котором указала, что "США ведут себя неразумно, прибегают к запугиванию и злоупотребляют введением пошлин".Подробнее о пошлинах - в материале Главное — ослабить Китай, с другими можно торговаться: Каргин объяснил, что означают пошлины Трампа на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, китай, россия, дональд трамп
Новости, Украина, Китай, Россия, Дональд Трамп

Главное за ночь 16 апреля

08:06 16.04.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВС РФ продолжают атаковать объекты противника на Украине. Цели были поражены в Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в Одессе и оккупированном Херсоне.
Российская ПВО уничтожила 26 украинских БПЛА за ночь, сообщило Минобороны РФ. Девять дронов сбито над Воронежской областью, восемь - над Белгородской, четыре - над Курской, по два - над Липецкой областью и Крымом, еще один - над Московским регионом.
Расчеты реактивной системы залпового огня "Град" 42-й дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили скопление личного состава ВСУ в Запорожской области, сорвав ротацию противника, информировало Минобороны РФ.
Российские операторы БПЛА настолько активно работают вблизи Старицы Харьковской области, что ВСУ просят подкрепление, сообщил разведчик группировки войск "Север" ВС РФ.
Вооруженные силы Украины с 1 января по 15 апреля 2025 года 524 раза атаковали Курскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов, — РИА Новости.
Украина привлекала к боевым действиям в Угледаре в ДНР наемников из арабских стран, сообщил РИА Новости житель города.
США в ходе переговоров с более чем 70 странами хотят добиться изоляции Китая взамен на снижение пошлин, введенных Белым домом, пишет Wall Street Journal.
Почта Гонконга приостановила прием отправлений с товарами для Штатов, выпустив заявление, в котором указала, что "США ведут себя неразумно, прибегают к запугиванию и злоупотребляют введением пошлин".
Подробнее о пошлинах - в материале Главное — ослабить Китай, с другими можно торговаться: Каргин объяснил, что означают пошлины Трампа на сайте Украина.ру.
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