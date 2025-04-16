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Главное за ночь 16 апреля

Главное за ночь 16 апреля - 16.04.2025 Украина.ру

Главное за ночь 16 апреля

ВС РФ продолжают атаковать объекты противника на Украине. Цели были поражены в Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в... Украина.ру, 16.04.2025

2025-04-16T08:06

2025-04-16T08:06

2025-04-16T08:06

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ВС РФ продолжают атаковать объекты противника на Украине. Цели были поражены в Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в Одессе и оккупированном Херсоне.Российская ПВО уничтожила 26 украинских БПЛА за ночь, сообщило Минобороны РФ. Девять дронов сбито над Воронежской областью, восемь - над Белгородской, четыре - над Курской, по два - над Липецкой областью и Крымом, еще один - над Московским регионом.Расчеты реактивной системы залпового огня "Град" 42-й дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили скопление личного состава ВСУ в Запорожской области, сорвав ротацию противника, информировало Минобороны РФ.Российские операторы БПЛА настолько активно работают вблизи Старицы Харьковской области, что ВСУ просят подкрепление, сообщил разведчик группировки войск "Север" ВС РФ.Вооруженные силы Украины с 1 января по 15 апреля 2025 года 524 раза атаковали Курскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов, — РИА Новости.Украина привлекала к боевым действиям в Угледаре в ДНР наемников из арабских стран, сообщил РИА Новости житель города.США в ходе переговоров с более чем 70 странами хотят добиться изоляции Китая взамен на снижение пошлин, введенных Белым домом, пишет Wall Street Journal.Почта Гонконга приостановила прием отправлений с товарами для Штатов, выпустив заявление, в котором указала, что "США ведут себя неразумно, прибегают к запугиванию и злоупотребляют введением пошлин".Подробнее о пошлинах - в материале Главное — ослабить Китай, с другими можно торговаться: Каргин объяснил, что означают пошлины Трампа на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, китай, россия, дональд трамп