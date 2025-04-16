Гончаренко* поднял панику из-за продления мобилизации и военного положения - 16.04.2025 Украина.ру
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Гончаренко* поднял панику из-за продления мобилизации и военного положения
Гончаренко* поднял панику из-за продления мобилизации и военного положения - 16.04.2025 Украина.ру
Гончаренко* поднял панику из-за продления мобилизации и военного положения
Депутатам Верховной Рады не нужно поддерживать продление мобилизации и военного положения. Об этом в своем Телеграм-канале 16 апреля написал украинский парламентарий Алексей Гончаренко*
2025-04-16T10:25
2025-04-16T10:55
новости
украина
алексей гончаренко
верховная рада
владимир зеленский
рада
офис президента
петр порошенко
военное положение
мобилизация
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По его словам, он собирается голосовать против продления сроков военного положения и мобилизации, и на это есть "две ключевые причины". Вторая причина, подчеркнул он, заключается в ТЦК (военкомат на Украине). Депутат напомнил, что до сих пор идет бусификация — насильственная мобилизация. Кроме того, он написал, что "если сегодня Рада не поддержит продление военного положения и мобилизации — ничего страшного не произойдет. Конца света не состоится".Украинский депутат также отметил, что отказ в данном случае станет "хорошим давлением на власть, чтобы наконец был внесен законопроект о конечных сроках службы и о реформах, которые так необходимы нашему государству прямо сейчас". "Давайте начнем работать на людей, а не на Офис президента", — заключил Гончаренко*.Стоит напомнить, что о продлении военного положения и сроков мобилизации первым заикнулся Владимир Зеленский, который накануне направил в Верховную Раду соответствующий законопроект. Согласно документу, вышеперечисленные положения продлеваются с 9 мая на 90 дней. Подробности в публикации "Умереть за Украину — мало", Трампа отговаривают от решения украинского вопроса.Между тем лидер "Европейской солидарности", бывший президент Украины Петр Порошенко** заявил, что власти используются режим военного положения для "построения в стране авторитарного режима".* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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новости, украина, алексей гончаренко, верховная рада, владимир зеленский, рада, офис президента, петр порошенко, военное положение, мобилизация
Новости, Украина, Алексей Гончаренко, Верховная Рада, Владимир Зеленский, Рада, Офис президента, Петр Порошенко, военное положение, мобилизация

Гончаренко* поднял панику из-за продления мобилизации и военного положения

10:25 16.04.2025 (обновлено: 10:55 16.04.2025)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Гончаренко / Перейти в фотобанкдепутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко
депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Гончаренко
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Депутатам Верховной Рады не нужно поддерживать продление мобилизации и военного положения. Об этом в своем Телеграм-канале 16 апреля написал украинский парламентарий Алексей Гончаренко*
По его словам, он собирается голосовать против продления сроков военного положения и мобилизации, и на это есть "две ключевые причины".
"Первая. Демобилизации и сроков службы до сих пор нет. Похоже, и не будет. Месяцами обещали — [ничего] не сделали. Сейчас наши военные наименее защищены своей же страной. Практически находятся в рабстве. Даже в тюрьме есть конечный срок – здесь нет. И нашу власть это устраивает", — заявил Гончаренко*.
Вторая причина, подчеркнул он, заключается в ТЦК (военкомат на Украине). Депутат напомнил, что до сих пор идет бусификация — насильственная мобилизация.
"Людей до сих пор упаковывают на улицах и мобилизуют. Об адекватном рекрутинге никто не хочет слышать. К людям относятся как к животным. Эффективность отрицательная. Количество СЗЧ (самовольного оставления части - Ред.)– максимальное. Но это продолжается. Наши власти и это устраивает. Меня это не устраивает. Поэтому по мобилизации и продлению военного положения – я буду голосовать против", — пояснил Гончаренко*.
Кроме того, он написал, что "если сегодня Рада не поддержит продление военного положения и мобилизации — ничего страшного не произойдет. Конца света не состоится".
Украинский депутат также отметил, что отказ в данном случае станет "хорошим давлением на власть, чтобы наконец был внесен законопроект о конечных сроках службы и о реформах, которые так необходимы нашему государству прямо сейчас".
"Давайте начнем работать на людей, а не на Офис президента", — заключил Гончаренко*.
Стоит напомнить, что о продлении военного положения и сроков мобилизации первым заикнулся Владимир Зеленский, который накануне направил в Верховную Раду соответствующий законопроект. Согласно документу, вышеперечисленные положения продлеваются с 9 мая на 90 дней. Подробности в публикации "Умереть за Украину — мало", Трампа отговаривают от решения украинского вопроса.
Между тем лидер "Европейской солидарности", бывший президент Украины Петр Порошенко** заявил, что власти используются режим военного положения для "построения в стране авторитарного режима".
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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НовостиУкраинаАлексей ГончаренкоВерховная РадаВладимир ЗеленскийРадаОфис президентаПетр Порошенковоенное положениемобилизация
 
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