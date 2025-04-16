Гончаренко* поднял панику из-за продления мобилизации и военного положения
10:25 16.04.2025 (обновлено: 10:55 16.04.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Гончаренко / Перейти в фотобанкдепутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Гончаренко
Депутатам Верховной Рады не нужно поддерживать продление мобилизации и военного положения. Об этом в своем Телеграм-канале 16 апреля написал украинский парламентарий Алексей Гончаренко*
По его словам, он собирается голосовать против продления сроков военного положения и мобилизации, и на это есть "две ключевые причины".
"Первая. Демобилизации и сроков службы до сих пор нет. Похоже, и не будет. Месяцами обещали — [ничего] не сделали. Сейчас наши военные наименее защищены своей же страной. Практически находятся в рабстве. Даже в тюрьме есть конечный срок – здесь нет. И нашу власть это устраивает", — заявил Гончаренко*.
Вторая причина, подчеркнул он, заключается в ТЦК (военкомат на Украине). Депутат напомнил, что до сих пор идет бусификация — насильственная мобилизация.
"Людей до сих пор упаковывают на улицах и мобилизуют. Об адекватном рекрутинге никто не хочет слышать. К людям относятся как к животным. Эффективность отрицательная. Количество СЗЧ (самовольного оставления части - Ред.)– максимальное. Но это продолжается. Наши власти и это устраивает. Меня это не устраивает. Поэтому по мобилизации и продлению военного положения – я буду голосовать против", — пояснил Гончаренко*.
Кроме того, он написал, что "если сегодня Рада не поддержит продление военного положения и мобилизации — ничего страшного не произойдет. Конца света не состоится".
Украинский депутат также отметил, что отказ в данном случае станет "хорошим давлением на власть, чтобы наконец был внесен законопроект о конечных сроках службы и о реформах, которые так необходимы нашему государству прямо сейчас".
"Давайте начнем работать на людей, а не на Офис президента", — заключил Гончаренко*.
Стоит напомнить, что о продлении военного положения и сроков мобилизации первым заикнулся Владимир Зеленский, который накануне направил в Верховную Раду соответствующий законопроект. Согласно документу, вышеперечисленные положения продлеваются с 9 мая на 90 дней. Подробности в публикации "Умереть за Украину — мало", Трампа отговаривают от решения украинского вопроса.
Между тем лидер "Европейской солидарности", бывший президент Украины Петр Порошенко** заявил, что власти используются режим военного положения для "построения в стране авторитарного режима".
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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