https://ukraina.ru/20250416/goncharenko-podnyal-paniku-iz-za-prodleniya-mobilizatsii-i-voennogo-polozheniya--1062544733.html

Гончаренко* поднял панику из-за продления мобилизации и военного положения

Гончаренко* поднял панику из-за продления мобилизации и военного положения - 16.04.2025 Украина.ру

Гончаренко* поднял панику из-за продления мобилизации и военного положения

Депутатам Верховной Рады не нужно поддерживать продление мобилизации и военного положения. Об этом в своем Телеграм-канале 16 апреля написал украинский парламентарий Алексей Гончаренко*

2025-04-16T10:25

2025-04-16T10:25

2025-04-16T10:55

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украина

алексей гончаренко

верховная рада

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рада

офис президента

петр порошенко

военное положение

мобилизация

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По его словам, он собирается голосовать против продления сроков военного положения и мобилизации, и на это есть "две ключевые причины". Вторая причина, подчеркнул он, заключается в ТЦК (военкомат на Украине). Депутат напомнил, что до сих пор идет бусификация — насильственная мобилизация. Кроме того, он написал, что "если сегодня Рада не поддержит продление военного положения и мобилизации — ничего страшного не произойдет. Конца света не состоится".Украинский депутат также отметил, что отказ в данном случае станет "хорошим давлением на власть, чтобы наконец был внесен законопроект о конечных сроках службы и о реформах, которые так необходимы нашему государству прямо сейчас". "Давайте начнем работать на людей, а не на Офис президента", — заключил Гончаренко*.Стоит напомнить, что о продлении военного положения и сроков мобилизации первым заикнулся Владимир Зеленский, который накануне направил в Верховную Раду соответствующий законопроект. Согласно документу, вышеперечисленные положения продлеваются с 9 мая на 90 дней. Подробности в публикации "Умереть за Украину — мало", Трампа отговаривают от решения украинского вопроса.Между тем лидер "Европейской солидарности", бывший президент Украины Петр Порошенко** заявил, что власти используются режим военного положения для "построения в стране авторитарного режима".* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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новости, украина, алексей гончаренко, верховная рада, владимир зеленский, рада, офис президента, петр порошенко, военное положение, мобилизация